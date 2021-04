Morning meeting AOF France / Europe - Vers une ouverture sans grand changement

(AOF) - Les marchés actions européens devraient ouvrir proches de l'équilibre ce lundi, marquant une pause après les récents records décrochés des deux côtés de l'Atlantique. Si le climat général reste globalement favorable aux actifs risqués, grâce à la progression des campagnes de vaccination et aux politiques monétaires accommodantes des grandes banques centrales, l'évolution de la pandémie de Covid-19 au Brésil et en Inde inquiète. Du côté des entreprises, la saison des publications du premier trimestre se poursuit avec Faurecia, qui a affiché une croissance organique de ses ventes de 12,2%.

L'analyse technique du CAC 40

L'information n'est pas disponible.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

FAURECIA

Faurecia a réalisé son point d'activité au titre du premier trimestre 2021. Entre janvier et mars, les ventes de l'équipementier automobile se sont élevées à 4 milliards d'euros, en hausse de 8,9 % sur un an à données publiées et de +12,2 % à périmètre et taux de change constants.

IMMOBILIERE DASSAULT

Les revenus locatifs du 1er trimestre 2021 de l'Immobilière Dassault ont atteint 6,6 millions d'euros, contre 5,3 millions un an auparavant. Cette hausse de 24,7% s'explique notamment par l'entrée en vigueur des nouveaux baux sur les immeubles des 23 et 127 avenue des Champs Elysées à Paris. Sur l'ensemble du patrimoine de la foncière, le taux d'occupation au 31 mars 2021 est de 91,13%, en légère progression par rapport au taux de 90,65% constaté au 31 décembre 2020.

FOCUS HOME INTERACTIVE

Focus Home Interactive a annoncé aujourd'hui l'évolution de sa gouvernance à la suite de l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui s'est tenue ce jour. L'Assemblée générale des actionnaires a ainsi élu Mesdames Thaima Samman et Louise Tingström en qualité de nouveaux membres indépendants au Conseil de Surveillance et a également ratifié la cooptation de Madame Tiphanie Lamy en qualité de membre du Conseil de Surveillance.

WINFARM

Winfarm, le spécialiste français de la vente à distance pour le monde agricole, a annoncé que l'investisseur américain Wasatch Global Investors avait acquis 6% son capital. Cette opération s'est réalisée au travers de l'acquisition hors marché de 120 000 actions Winfarm auprès de la société Anvic, actionnaire principal et holding de la famille Etienne à un prix de 34,50 euros par action représentant un investissement total de 4,1 millions d'euros. A l'issue de l'opération, Anvic reste l'actionnaire majoritaire de la société avec 66,9% du capital.

Les chiffres macroéconomiques

En zone euro, la Balance des paiements courants de février sera publiée à 10h.

Vers 8h15, l'euro recule de 0,15% à 1,1965 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé en hausse dans le sillage des nouveaux records atteints par Wall Street. Après les statistiques américaines favorables de jeudi, le regain de vigueur de l'économie mondiale se confirme avec le bond de 18,3% du PIB chinois au premier trimestre. L'économie chinoise bénéficie cependant d'un effet de base favorable, ayant enregistré une contraction historique de 6,8%, un an auparavant. Les investisseurs sont également rassurés par les résultats d'entreprises. Le CAC 40 a gagné 0,85% à 6 287,07 points. L'Euro Stoxx 50 a progressé de 1,01% à 4 033,71 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé vendredi en territoire positif. La séance a été marquée par les nouveaux records décrochés par le S&P 500 et le Dow Jones. Ces indices ont notamment été portés par des statistiques économiques orientées à la hausse, à l'image de la confiance des consommateurs et les mises en chantier. Côté valeurs, Alcoa et Morgan Stanley ont dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Au son de la cloche, le Dow Jones a gagné 0,48 % à 34 200,67 points, le S&P 500 +0,36 % à 4 185,47 points et le Nasdaq Composite +0,10 % à 14 052,34 points.