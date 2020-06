Morning meeting AOF France / Europe - Vers une ouverture proche de l'équilibre, décision de la BCE en vue

(AOF) - Après plusieurs séances de progression, les marchés actions européens devraient ouvrir proches de l'équilibre ce jeudi. Les investisseurs temporisent alors que s'approche la décision de la politique monétaire de la Banque Centrale européenne (BCE). De nouveaux rachats d'actifs pourraient être annoncés. Les commentaires de Christine Lagarde, la présidente de la BCE, sur la conjoncture seront également suivis avec attention. Du côté des valeurs, Rémy Cointreau sera à surveiller après avoir relevé ses perspectives pour le premier trimestre 2020-2021.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une grande bougie blanche avec une clôture au plus haut de la séance, le tout dans des volumes très élevés à 5,5 milliards d'euros. Les cours ont aussi ouvert un 4ème gap haussier lors de cet emballement. La résistance visée à 5 117 points se rapproche à grands pas : elle devrait être rejointe rapidement.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

REMY COINTREAU

A l'occasion de la publication de ses résultats annuels, Rémy Cointreau a mis à jour ses prévisions pour l'exercice en cours. Ainsi, les évolutions plus favorables de la consommation de spiritueux aux Etats-Unis ces dernières semaines permettent au groupe de relever légèrement ses prévisions pour le 1er trimestre 2020-2021. Il anticipe désormais un recul organique de son chiffre d'affaires d'environ 45% (contre un recul organique de l'ordre de -50% à -55% précédemment).

SANOFI

Sanofi annonce le lancement de « Action 2020 » le 8 juin 2020, un plan mondial d'actionnariat salarié qui devrait être déployé dans près de 75 pays. Le Conseil d'administration du groupe pharmaceutique a en effet décidé le 5 février 2020 d'une émission d'actions ordinaires au profit des salariés adhérents au plan d'épargne groupe. Le prix de souscription est de 70,67 euros correspondant à 80% de la moyenne des premiers cours cotés de l'action sur le marché d'Euronext Paris lors des 20 séances de Bourse précédant le 2 juin 2020.

CATANA

Catana a dévoilé mercredi soir les résultats du premier semestre de son exercice 2019-2020. Ainsi, le spécialiste des navires de plaisance a publié un résultat net part du groupe de 2,49 millions d'euros sur la période (+19,5% sur un an), ainsi qu'un résultat opérationnel courant de 3,46 millions d'euros (+33,5%). De son côté, le chiffre d'affaires s'établit à 41,81 millions d'euros au premier semestre 2019-2020, soit une hausse de 27,5% sur un an.

NAVYA

Navya, spécialiste des systèmes de conduite autonome, a annoncé mercredi soir le renforcement de son équipe dirigeante avec la nomination de Pierre Lahutte en tant que Chief Strategy & Development Officer. Agé de 48 ans, Pierre Lahutte était jusqu'en 2019 Président de la marque Iveco en charge des activités Bus et Camions, représentant un chiffre d'affaires d'environ 9 milliards d'euros. Pierre Lahutte compte plus de 20 années d'expérience dans l'industrie des véhicules agricoles, des bus et camions acquises au fil de sa carrière chez New Holland, CNH et Iveco.

Les chiffres macroéconomiques

En zone euro, les investisseurs prendront connaissance des ventes au détail en avril (11h) et de la décision de la politique monétaire de la BCE (13h45).

Aux Etats-Unis, seront dévoilés à 14h30 les inscriptions hebdomadaires au chômage, la balance commerciale en avril, la productivité au premier trimestre et le coût unitaire de la main d'oeuvre.

Vers 8h30, l'euro cède 0,27% à 1,1207 dollar.

Hier à Paris

Le rallye haussier des Bourses européennes s'est poursuivi ce mercredi. Les investisseurs continuent de saluer la levée progressive des mesures de confinement dans le monde et le soutien des banques centrales. Pourtant, si les PMI européens se redressent en mai, ils signalent toujours une contraction sévère de l'activité. Quant aux destructions d'emplois, bien que nettement plus faibles que prévu, elles ont atteint 2,76 millions en mai aux Etats-Unis. Au son de la cloche, le CAC 40 a pris 3,36 % à 5 022,38 points et l'EuroStoxx50, +3,41% à 3 266,71 points.

Hier à Wall Street

Le temps était au beau fixe sur les marchés actions américains mercredi. La bonne nouvelle est venue le matin de Chine, avec le retour de la croissance dans le secteur des services en mai, selon l'indice des directeurs d'achat. Aux Etats-Unis, les destructions d'emplois ont été plus bien faibles que prévu en mai, mais la différence avec les attentes laisse songeur. Du côté des valeurs, Zoom et Microchip ont rehaussé leurs objectifs. Au son de la cloche, le Dow Jones a gagné 2,05% à 26 269,89 points et le Nasdaq 0,78% à 9 682,91 points.