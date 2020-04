Morning meeting AOF France / Europe - Vers une ouverture incertaine

(AOF) - Les marchés actions européens devraient ouvrir proches de l'équilibre avec un biais baissier ce mercredi. Ils devraient marquer une pause après leur récente progression. Si les signaux de stabilisation de la pandémie de coronavirus se multiplient, il n'en demeure pas moins que l'économie mondiale se dirige vers une importante récession. Selon le FMI, le PIB mondial pourrait se contracter de 3 % cette année. La salve de statistiques économiques attendues aux Etats-Unis dans l'après-midi devrait se charger de le rappeler et notamment les ventes au détail de mars.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

TECHNIPFMC-CARBIOS

Carbios et TechnipFMC ont annoncé mercredi que le centre opérationnel de TechnipFMC à Lyon assistera Carbios pour la construction d'une usine de démonstration du procédé de recyclage enzymatique de Carbios. La technologie utilise des enzymes propriétaires pour recycler les déchets plastiques en PET (polyéthylène téréphtalate) en les valorisant en monomères prêts à être repolymérisés, en PET recyclé présentant les mêmes propriétés techniques et physiques que le PET vierge. Cette collaboration marque une étape importante dans la démonstration de cette technologie en vue de sa commercialisation.

FAURECIA

Faurecia a signé vendredi dernier un Club Deal de 800 millions d'euros avec quatre de ses banques principales (BNP Paribas, CA-CIB, Société Générale et Natixis). Cette liquidité de 800 millions d'euros vient s'ajouter aux 600 millions d'euros non tirés de la ligne de crédit syndiqué de 1,2 milliard d'euros (maturité : juin 2024) qui a été récemment tirée pour moitié, en anticipation de la baisse prévisible de l'affacturage clients.

SII

SII, spécialiste des métiers de l'ingénieur, constate une baisse globale de l'activité liée d'une part aux arrêts de travail particuliers (Garde d'enfant et affections à risque) et d'autre part à l'arrêt ou au report de certains projets chez de nombreux clients en raison du Covid-19. Au total le taux d'activité est en baisse de près de 20% au terme des trois premières semaines qui ont suivi la date dite de confinement.

ESKER

Au premier trimestre, Esker a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 28,2 millions d'euros, en croissance de 16% à taux de change constants (+17% en publié). La croissance reste portée par le développement continu des solutions Cloud qui ont progressé de 21% à 26,1 millions d'euros sur ce trimestre, pour représenter 92% de l'activité du groupe. Les activités historiques (-34% à 0,6 million) ainsi que les solutions de dématérialisation en mode licence (-17% à 1,5 million d'euros) continuent de reculer, conformément à la stratégie de concentration sur le Cloud.

Les chiffres macroéconomiques

A 8h45, en France, sera publiée l'inflation de mars.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance de l'indice manufacturier de la Fed de New-York d'avril et des ventes au détail en mars (14h30), ainsi que de la production industrielle et taux d'utilisation des capacités de production en mars (15h15). Les opérateurs suivront également la publication des stocks des entreprises de février, l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en avril (16h) et enfin l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole (16h30).

Vers 8h20, l'euro cède 0,19% à 1,0968 dollar.

Hier à Paris

Les principaux marchés actions européens ont prolongé leur rebond après le long week end de Pâques et malgré une nette décélération en fin de séance. Sur le front de la pandémie, les investisseurs accueillent avec espoir la baisse des nouveaux cas et des décès aux Etats-Unis comme en Europe. Dès lors, ils se mettent à croire à une réouverture des économies américaine et européenne dès le mois prochain. Signe cependant que les opérateurs restent sur leur garde, les valeurs défensives ont tiré leur épingle du jeu. Le CAC 40 a gagné 0,38% à 4 523,91 points, l'Euro Stoxx 50, 0,96% à 2 921 points.

Hier à Wall Street

Après un début de semaine morose, les marchés actions américains ont repris de l'allant mardi. Plusieurs Etats américains commencent à envisager « l'après Covid 19 » alors que la pandémie semble montrer des signes de stabilisation. En parallèle, la saison des résultats du premier trimestre s'est ouverte sur une note mitigée : si les publications de JPMorgan et Wells Fargo ont été sanctionnées, celle de Johnson et Johnson a été accueillie favorablement. Au son de la cloche, le Dow Jones a pris 2,39 % à 23 949,76 points et le Nasdaq Composite a avancé de 3,95 % à 8 515,74 points.