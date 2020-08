Morning meeting AOF France / Europe - Vers une ouverture incertaine

(AOF) - Les marchés actions européens devraient ouvrir proches de l'équilibre, avec un biais baissier, ce lundi. Le climat restera marqué par la recrudescence du nombre de cas de Covid-19, notamment en Europe, et l'évolution des relations entre la Chine et les Etats-Unis. Du côté des statistiques, les indices Empire State et NAHB permettront d'en savoir un peu plus sur la santé de l'économie américaine. Au chapitre des valeurs, Sanofi sera à surveiller avec l'acquisition de la société Principia Biopharma pour près de 3,7 milliards de dollars.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe la formation d'une bougie à corps noir et l'ouverture d'un gap baissier, dans un volume d'échanges caractéristique de cette période estivale, à 2,3 milliards d'euros. Ce reflux de l'indice français ne remet pas en cause la tendance haussière de l'indice français, matérialisée par la moyenne mobile à 50 jours ascendante. Le CAC 40 donc devrait reprendre sa marche en avant lors des prochaines séances, en direction de sa résistance de juin à 5 205 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

SANOFI

Sanofi et Principia Biopharma, une entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de traitements pour les maladies auto-immunes, ont conclu un accord définitif aux termes duquel Sanofi procédera à l'acquisition de la totalité des actions en circulation de Principia au prix de 100 dollars l'action. Cela représente une transaction en numéraire valorisée approximativement à 3,68 milliards de dollars (sur une base entièrement diluée). Cette opération a été approuvée à l'unanimité par les Conseils d'administration de Sanofi et de Principia.

BACCARAT

Baccarat a réalisé vendredi soir son point d'activité du deuxième trimestre 2020. Ainsi, le spécialiste des produits en cristal a publié un chiffre d'affaires consolidé de 23,3 millions d'euros sur la période, en baisse de 40,3% à changes courants et de 41,3% à changes comparables sur un an. Ce trimestre a connu de longues périodes de confinement et de fermetures de commerce qui ont progressivement pris fin à partir de mi-mai notamment en Europe, au Japon et aux Etats-Unis. Seul le canal e-commerce a pu être complètement opérationnel sur cette période dans ces régions.

GEA

GEA a publié vendredi soir son chiffre d'affaires (hors taxes, non retraités des produits constatés d'avance) au titre du troisième trimestre 2019-2020. Ainsi, le spécialiste des systèmes informatiques et électroniques de péage a réalisé un chiffre d'affaires de 5,06 millions d'euros sur la période, contre 7,16 millions d'euros lors de la même période de l'exercice précédent.

GETLINK

Les vacanciers britanniques se sont pressés en nombre pour rentrer vendredi au Royaume-Uni avant le début de la mise en place de la quarantaine qui commençait samedi à 4h du matin. La journée était déjà l'une des plus chargée de l'année et malgré le trafic déjà intense, Eurotunnel explique avoir réussi à faire passer en urgence davantage de touristes. « Le Shuttle a augmenté de 30% ses capacités de la journée en ajoutant 22 départs supplémentaires et transportant plus de 30 000 passagers dans la journée », détaille la société.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance de l'indice manufacturier de la Fed de New-York d'août (14h30) et de l'indice de confiance NAHB des constructeurs immobiliers d'août (16h).

Vers 8h25, l'euro avance de 0,16% à 1,1863 dollar.

Vendredi à Paris

Les Bourses européennes ont clôturé dans le rouge vendredi sur fond de regain d'inquiétudes concernant la crise sanitaire et son impact sur la reprise économique. Le secteur du tourisme a été particulièrement malmené par la décision du Royaume-Uni d'imposer une quatorzaine aux voyageurs venant de France et des Pays-Bas. Les nombreuses statistiques américaines du jour n'ont pas changé la donne. Au final, le CAC 40 a perdu 1,58% à 4 962,93 points et l'EuroStoxx 50 a reculé de 1,13% à 3 305,05 points. Néanmoins, sur une semaine, le premier a gagné 1,65% et le second +1,84%.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé sur une note indécise vendredi. La consolidation était de mise dans un contexte marqué par l'absence d'avancées sur le plan de relance américain, des statistiques montrant l'affaiblissement de la reprise économique et les incertitudes entourant les relations sino-américaines. Côté valeurs, Applied Materials s'est distinguée grâce au relèvement de ses perspectives. Au final, le Dow Jones a grappillé 0,12% à 27 931,02 points tandis que le Nasdaq Composite a cédé 0,20 % à 11 019,30 points.