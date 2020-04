Morning meeting AOF France / Europe - Vers une ouverture en rouge vif

(AOF) - Les principaux marchés actions européens sont attendus en net repli à l'ouverture d'un deuxième trimestre des plus incertains. Les investisseurs continuent de s'interroger sur l'ampleur de l'impact de la pandémie et ils redoutent le pire. La récession pourrait être la pire depuis la seconde guerre mondiale. L'enjeu est de déterminer la durée de cette pandémie. Or, personne n'en sait rien. Dans cet environnement, de plus en en plus de sociétés suspendent leurs dividendes sous la pression, parfois, des Etats. Au chapitre économique, la publication des enquêtes PMI s'annonce édifiante.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une bougie noire avec une mèche basse, réalisée dans des volumes normaux pour une clôture mensuelle à 5,15 milliards d'euros. L'indice français consolide entre le support à 4 216 points et la résistance à 4 603 points, constituée par le gap baissier. Il faut franchir l'une de ces deux bornes pour reprendre une dynamique tranchée.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

EIFFAGE

Dans le contexte inédit sur le plan sanitaire, social et économique des pays dans lesquels Eiffage intervient, et dans un souci de responsabilité vis-à-vis de l'ensemble de ses parties prenantes, le conseil d'administration de la société, dans sa séance du 31 mars 2020, a décidé exceptionnellement de ne plus proposer de distribution de dividende à l'assemblée générale du 22 avril prochain.

ADP

Pour préserver ses marges de manœuvre dans un contexte de crise du Covid-19, et à la demande de l'Etat, ADP a décidé de soumettre au vote de la prochaine assemblée générale annuelle le versement d'un dividende total de 69 264 101,90 euros. Ce montant correspond à l'acompte sur dividende de 0,70 euro versé pour chaque action ayant eu droit au dividende le 10 décembre dernier (à comparer avec le projet précédent d'un dividende de 3,70 euros). Il n'est donc pas proposé de verser le solde du dividende au titre de l'exercice 2019.

ELIS

Dans un contexte de crise du Covid-19, Elis a annoncé l'annulation de son dividende 2019 et la suspension temporaire des acquisitions. Afin de traverser cette crise, le groupe a obtenu un réaménagement (waiver) du test de covenant bancaire au 30 juin 2020. En parallèle, Elis dit jouir « d'une très bonne liquidité » et dit n'avoir aucune échéance de dette significative avant 2023.

NATIXIS

Natixis ne proposera pas à l'Assemblée Générale annuelle du 20 mai prochain d'approuver la distribution d'un dividende par action de 0,31 euro au titre de l'exercice 2019. Cette distribution sera retirée du projet de résolution visant l'affectation du résultat 2019 soumis par le Conseil d'administration à l'assemblée. Par conséquent, le dividende provisionné au titre de l'exercice 2019 et jusqu'alors prudentiellement déduit des fonds propres CET1 de Natixis sera relâché, ayant un impact positif d'environ 100 points de base sur la solvabilité de Natixis.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des directeurs d'achat (IHS) du secteur manufacturier en mars pour la France est attendu à 9h50, celui pour l'Allemagne, à 9h55 et celui pour la zone euro, à 10h. Le chômage en zone euro en février est, lui, attendu à 11h.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance de l'enquête ADP sur l'emploi privé en mars à 14h15. L'indice des directeurs d'achat (IHS) du secteur manufacturier en mars sera publié à 15h45. L'indice des directeurs d'achat (ISM) du secteur manufacturier en mars suivra à 16h.

Vers 8h30, l'euro cède 0,32% à 1,0995 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé en hausse prudente après un indicateur PMI manufacturier jugé encourageant car témoignant de la reprise de la Chine. Les Bourses achèvent, enfin, un mois de mars cauchemardesque et un trimestre calamiteux. Incertain l'essentiel de la séance, le CAC 40 a finalement gagné 0,4% à 4 396 points, accusant ainsi un repli mensuel de 17,6% et trimestriel de plus de 26,4%. A l'échelle européenne, l'addition est tout aussi lourde. Si l'Euro Stoxx 50 a grappillé ce mardi 0,3%, l'indice pan-européen a fondu de 17,1% un mois et de 26,1% depuis le 1er janvier.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé dans le rouge un mois de mars dramatique et un trimestre catastrophique. La pandémie de Covid-19 continue de se propager dans le monde, notamment aux Etats-Unis, désormais le pays le plus touché. Le Dow Jones a cédé 1,84% à 21 917,16 points et le Nasdaq Composite a reculé de 0,95% à 7 700,110 points. Le Dow Jones a chuté de plus de 23% depuis le début de l'année, soit son plus fort repli depuis le quatrième trimestre 1987. Le Nasdaq a plongé de 10,1%. 1987.Le Nasdaq a abandonné, lui, 10,1%.