Morning meeting AOF France / Europe - Vers une ouverture dans le vert

(AOF) - Dans le sillage du rebond observé à Wall Street la veille, les Bourses européennes devraient ouvrir sur une note positive ce jeudi. Les opérateurs pourront prendre, une nouvelle fois, le pouls de l'économie américaine, avec les inscriptions hebdomadaires au chômage et les ventes au détail. Les investisseurs resteront aussi attentifs à l'évolution de la situation en Chine concernant le Covid et le dossier Evergrande. Côté valeurs, Vivendi sera au centre de l'attention après l'annonce du rachat de la participation d'Amber Capital dans Lagardère.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Vivendi-Lagardère

Conformément aux accords passés le 10 août 2020, Amber Capital a informé Vivendi qu'elle souhaitait céder la totalité de ses actions Lagardère et a invité Vivendi à lui faire une offre d'achat. Le Directoire de Vivendi a accepté de proposer 24,10 euros par action pour les 25 305 448 actions d'Amber Capital, représentant 17,93 % du capital et 14,34 % des droits de vote théoriques de Lagardère. Le Conseil de surveillance de Vivendi a validé la décision du Directoire concernant cette offre.

Rothschild & Co

Rothschild & Co a dévoilé un résultat net, part du groupe, en hausse de 477% à 346 millions d'euros au premier semestre. Le résultat avant impôt a bondi de 240% à 510 millions d'euros. Dans le conseil financier, le résultat avant impôt s'est élevé à 168 millions d'euros, en hausse de 105%. Le résultat avant impôt du capital investissement et dette privée est ressorti à 185 millions d'euros (10 millions d'euros, un an auparavant), en raison de plus-values importantes réalisées et latentes et des revenus récurrents en hausse.

Virbac

Dans le sillage d'un premier semestre très dynamique, Virbac a relevé ses objectifs 2021. Le spécialiste de la santé animale anticipe à présent une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants (hors impact de la cession de Sentinel) comprise entre 14% et 17% (soit entre 11% et 14% à taux constants et périmètre réel), ainsi qu'un ratio de «résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions» sur «chiffre d'affaires» qui devrait se situer autour de 16% à taux de change constants.

Aubay

Le résultat net part du groupe d'Aubay a augmenté de 38% à 15,58 millions d'euros au premier semestre. La marge opérationnelle d'activité de 9,6% (contre 8,7% un an auparavant) constitue la meilleure performance jamais atteinte pour un premier semestre dans toute l'histoire du groupe. " Elle se situe au-delà des indications données lors de la publication du chiffre d'affaires semestriel en juillet, fruit notamment d'un taux d'activité des consultants de 93,8%, à comparer à 92,7% au 30 juin 2020 ", explique l'entreprise de services du numérique.

Les chiffres macroéconomiques

En zone euro, sera publié la balance commerciale de juillet (11h).

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 des inscriptions hebdomadaires au chômage, des ventes au détail d'août et de l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie de septembre. Suivront, enfin, les stocks des entreprises de juillet à 16h.

Vers 8h20, l'euro cède 0,11% à 1,1804 dollar.

Hier à Paris

Incertains à l'ouverture, les marchés actions européens ont creusé leurs pertes au fil de la séance. Les opérateurs restent préoccupés par les incertitudes économiques aux Etats-Unis (persistance de l'inflation, ralentissement de la croissance, risque de hausse des impôts sur les sociétés). Au chapitre des valeurs, Inditex, la maison mère de Zara, est à la peine malgré des résultats semestriels de bonne facture. Le CAC 40 a cédé 0,92% à 6 593,21 points. L'Euro Stoxx 50 a reculé de 0,96% à 4 151,38 points.

Hier à Wall Street

Wall Street s'est offert un rebond mercredi. Les statistiques du jour - prix des importations, indice manufacturier de la Fed de New-York et production industrielle - ont rassuré à propos de la santé de l'économie américaine. Elles ont permis de contrebalancer les dernières données chinoises qui ont déçu, en particulier la production industrielle et les ventes au détail. Côté valeurs, Microsoft s'est distinguée grâce un important programme de rachat d'actions. Au son de la cloche, le Dow Jones a pris 0,68% à 34 814,39 points et le Nasdaq, lui, +0,82 % à 15 161,53 points.