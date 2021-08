Morning meeting AOF France / Europe - Vers une ouverture dans le vert

(AOF) - Les marchés actions européens devraient ouvrir dans le vert ce lundi, les investisseurs cherchant à profiter de rachats à bon compte après une semaine éprouvante. Les catalyseurs du jour seront les PMI d'IHS Markit qui seront dévoilés dans la matinée. Ils permettront d'en savoir un peu plus sur la santé des économies du Vieux Continent. Côté valeurs, Valneva sera à surveiller. La société a commencé la soumission progressive du dossier de demande d'autorisation initiale de son candidat vaccin contre le Covid-19, VLA2001, auprès de l'agence de santé britannique MHRA.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Valneva

Valneva a commencé la soumission progressive du dossier de demande d'autorisation initiale de son candidat vaccin contre le Covid-19, VLA2001, auprès de l'agence de santé britannique MHRA. VLA2001 est actuellement le seul candidat vaccin à virus entier, inactivé et adjuvanté contre le Covid-19 en essais cliniques en Europe. VLA2001 est actuellement testé au Royaume-Uni dans le cadre d'un essai pivot de Phase 3, « Cov-Compare » (VLA2001-301), dont les premiers résultats sont attendus au début du quatrième trimestre 2021.

Vivendi

Vivendi a annoncé la tenue d'un Capital Markets Day d'Universal Music Group (UMG) le 25 août prochain à 16h concernant le projet de distribution et de cotation des actions UMG sur le marché réglementé d'Euronext Amsterdam. Ce Capital Markets Day prendra la forme d'une vidéoconférence en ligne. Cette conférence débutera par une vidéo d'introduction de 25 minutes suivie d'une présentation du management d'environ deux heures et d'une session de questions-réponses.

Intrasense

Intrasense, spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale et concepteur de Myrian, a annoncé que l'Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) réunie sur deuxième convocation le 19 juillet dernier n'ayant pu valablement délibérer, faute de quorum, sur les projets de résolutions à caractère extraordinaire, les actionnaires sont de nouveau convoqués le 30 août prochain à 11 heures au siège social de la société.

HF Company-Bigben Interactive

Dans le cadre de sa stratégie de gestion/rotation de son portefeuille d'actifs, HF Company a initié un processus de cession de son pôle Home digital Life constitué de Metronic (France) et de ses filiales italienne et espagnole dont le chiffre d'affaires a représenté 24 millions d'euros en 2020 sur les 29,1 millions d'euros réalisés au cours de cet exercice, et 1,9 million d'euros d'Ebitda en 2020. Le 20 août, le groupe HF Company est entré en discussion exclusive après avoir reçu une offre de la part de Bigben Interactive pour une valeur d'entreprise de 16 millions d'euros, avec un paiement immédiat de 12 millions d'euros et un complément de prix de 4 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

09h15 en France

PMI Markit flash pour le mois d'août

09h30 en Allemagne

PMI Markit flash pour le mois d'août

10h00 en zone euro

PMI Markit flash pour le mois d'août

14h30 aux Etats-Unis

Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago pour le mois de juillet

15h45 aux Etats-Unis

PMI Markit flash pour le mois d'août

16h00 aux Etats-Unis

Ventes de logements existants pour le mois de juillet

16h00 en zone euro

Confiance des consommateurs d'août

Vers 8h30, l'euro grappille 0,14% à 1,1715 dollar.

Vendredi à Paris

Longtemps dans le rouge, les Bourses européennes ont entamé un vif redressement dans l'après-midi, leur permettant de clôturer ce vendredi dans le vert. Il faut y voir l'impact des propos de Robert Kaplan (Fed de Dallas), un partisan du « tapering », qui a déclaré qu'une forte propagation du variant Delta pourrait le conduire à revoir son opinion. Au son de la cloche, le CAC 40 a ainsi gagné 0,31% à 6 626,11 points et l'EuroStoxx 50 s'est adjugé 0,47% à 4 144,21 points. Cependant, sur la semaine, ces indices ont perdu respectivement 3,91% et 2,02%.

Vendredi à Wall Street

Les indices américains ont clôturé sur une note positive vendredi dernier. Les craintes du début de semaine (variant Delta, croissance économique, "tapering", Afghanistan, réformes en Chine...) ont été mis de côté temporairement. Côté valeur, Foot Locker a profité de ses résultats nettement supérieurs aux attentes. Au son de la cloche, le S&P 500 a progressé de 0,81 % à 4 441,67 points, le Dow Jones de +0,65 % à 35 120,08 points et le Nasdaq Composite de +1,19 % à 14 714, 66 points. Toutefois, sur la semaine, ces indices sont en repli.