Morning meeting AOF France / Europe - Vers une ouverture dans le vert

(AOF) - Les Bourses européennes devraient ouvrir sur un biais favorable ce jeudi. La séance sera de nouveau marquée par un tsunami de publications trimestrielles, avec de grands noms tels que Pernod Ricard, Capgemini ou encore Thales. En parallèle, les investisseurs surveilleront également l’évolution de la guerre en Ukraine et ses conséquences sur le marché du gaz, ainsi que l’évolution de la situation sanitaire en Chine. Sur le front des statistiques, ils attendent avec intérêt la croissance du PIB américain au premier trimestre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Pernod Ricard

Pernod Ricard a publié un chiffre d’affaires pour les 9 premiers mois de l’exercice 2021/2022 de 8, 407 milliards d’euros, en croissance interne de 18% avec un fort effet prix/mix. Le groupe de vins et spiritueux met en avant le dynamisme des marchés domestiques Must-Win, l’excellente croissance en Europe, la très forte croissance dans le reste des régions, ainsi que la croissance du Travel Retail à +33%.

Crédit Agricole

Crédit Agricole S.A. a annoncé la signature d'un contrat de cession totale de sa participation de 78,7% dans le capital de Crédit du Maroc, au groupe marocain Holmarcom. La réalisation de cette opération interviendrait en deux temps : une tranche de 63,7% d'ici la fin de l'année 2022 puis une seconde tranche portant sur les 15% restants, dix-huit mois après la clôture de la transaction. Cette cession aura un impact positif d'environ 10 points de base sur le CET1 de Crédit Agricole SA.

Unibail-Rodamco-Westfield

Après Mercialys, c’est au tour d’Unibail-Rodamco-Westfield (URW) de lever le voile sur son point d’activité du premier trimestre 2022. Ainsi, la foncière spécialisée dans les centres commerciaux a publié un chiffre d’affaires (IFRS) de 734,5 millions d’euros, en hausse de 36,2 % sur un an. « Notre portefeuille de destinations phares dans les villes et les zones d'attraction les plus riches a enregistré de bons résultats au premier trimestre, ce qui témoigne de la vigueur continue de la reprise », a commenté Jean-Marie Tritant, le directeur général d’URW.

Tarkett

Au premier trimestre 2022, le chiffre d’affaires net de Tarkett s’est élevé à 685 millions d’euros, en hausse de 22,5% par rapport à la même période l'an dernier. La croissance organique s’établit à 19,2% en incluant les hausses de prix de vente dans la région CEI déployées pour compenser l’inflation des coûts d’achats et la dévaluation du rouble. L’effet total des hausses de prix de vente mises en œuvre dans l’ensemble des segments est en moyenne de +12,9% par rapport au premier trimestre 2021.

Les chiffres macroéconomiques

11h00 en zone euro

Sentiment économique en avril

14h00 en Allemagne

Inflation en avril

14h30 aux Etats-Unis

PIB au premier trimestre

Inscriptions au chômage

Vers 8h30, l'euro cède 0,36% à 1,0516 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont signé un fragile rebond ce mercredi, dans un contexte toujours marqué par la crise sanitaire en Chine, la normalisation monétaire accélérée de la Fed et la guerre en Ukraine. Sur ce dernier dossier, la tension est montée d’un cran puisque Gazprom a interrompu ses livraisons de gaz à la Pologne ainsi qu’à la Bulgarie. L’actualité a aussi été marquée par un déluge de publications. A ce jeu-là, Michelin et Dassault Systèmes ont tiré leur épingle du jeu. Au son de la cloche, le CAC 40 a pris 0,48 % à 6 445,26 points et l’EuroStoxx 50, +0,12 % à 3 725,83 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a finalement clôturé la séance en ordre dispersé mercredi. Les résultats d'entreprises dévoilés depuis hier soir ont été globalement meilleurs que prévu, dont ceux de Microsoft qui étaient particulièrement attendus. En revanche, la performance d’Alphabet et de Boeing n’a pas été à la hauteur des attentes. La nouvelle hausse du dollar a également entravé la progression des indices américains. Au son de la cloche, le Dow Jones a pris 0,19% à 33 301,93 points, tandis que le Nasdaq Composite s’est effrité de 0,01% à 12 488,93 points.