(AOF) - Dans le sillage des marchés actions américains la veille, les Bourses européennes devraient évoluer en territoire négatif mercredi à l'ouverture. Les craintes concernant une nouvelle vague épidémique de Covid-19 préoccupent les investisseurs en raison des nouveaux cas découverts en Chine et des propos prudents du docteur Fauci, qui conseille la Maison Blanche. Sur le front des statistiques, sera publiée la production industrielle de la zone euro pour mars. Côté valeurs, JCDecaux, L'Oréal ou encore Rothschild seront des dossiers à suivre.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une toute petite bougie sans corps ni relief particulier. Les volumes ont été aussi minimes, à 2,60 milliards d'euros. Le mouvement devrait venir des Etats-Unis, avec notamment la formation d'un avalement baissier sur l'indice le plus fort, le NASDASQ. Un retour sur le support à 4 333 points semble probable dans les jours à venir.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

VIRBAC

Virbac a annoncé mercredi la signature d'un accord avec MSD Santé Animale, une division de Merck & Co., en vue de la cession de produits vétérinaires, actuellement commercialisés par Virbac aux États-Unis sous la marque Sentinel, pour un prix total de 400 millions de dollars en numéraire, et sous réserve des ajustements post-clôture usuels pour ce type d'opération. Ces actifs avaient été acquis début 2015 auprès d'Eli Lilly. La cession de ces marques est une opportunité pour Virbac de désendetter significativement le groupe.

L'OREAL

Dans le contexte exceptionnel de la crise du Covid-19, le Conseil d'administration de L'Oréal a décidé de renoncer à la hausse prévue de 10,4 % du dividende, et de proposer en conséquence à l'Assemblée générale un dividende de 3,85 euros, identique à celui versé en 2019. Le dividende sera mis en paiement le mardi 7 juillet, la date de détachement étant le vendredi 3 juillet. Le Conseil a également décidé de renoncer sur l'ensemble de l'année 2020 à des opérations de rachat d'actions qui s'étaient élevées à 750 millions d'euros en 2019.

ROTSHCHILD

Les revenus de Rothschild & Co ont reculé de 6% à 416,4 millions d'euros. Dans le Conseil financier, les revenus ont baissé de 8% à 269,1 millions d'euros, conséquences du choc économique provoqué par l'épidémie de Covid-19 dont les répercutions ont commencé à être ressenties dès la fin du trimestre. La Banque privée et gestion d'actifs a enregistré revenus records pour un premier trimestre, en hausse de 10% à 130,8 millions d'euros reflétant la forte croissance des actifs sous gestion durant l'année 2019 et le niveau élevé des commissions de transaction au 1er trimestre 2020.

JCDECAUX

JCDecaux a réalisé mardi soir son point d'activité du premier trimestre 2020. Ainsi, le spécialiste de la publicité urbaine a publié un chiffre d'affaires ajusté en baisse de 13,9 % à 723,6 millions d'euros, comparé à 840 millions d'euros au premier trimestre 2019. " Après un bon démarrage dans la plupart des marchés affichant une croissance positive, à l'exception de la Chine, en janvier et février, notre activité a commencé à être affectée de manière significative par les confinements totaux et partiels dus au Covid-19 en mars, nous obligeant à retirer nos prévisions de chiffre d'affaires pour le 1er trimestre ", a commenté Jean-François Decaux, président du directoire et co-directeur général de JCDecaux.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs prendront connaissance en zone euro de la production industrielle de mars (11h).

Aux Etats-Unis, seront publiés les prix à la production d'avril (14h30) et l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole (16h30).

Vers 8h30, l'euro grappille 0,06% à 1,0854 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont continué d'évoluer sans réelle tendance aujourd'hui. Les investisseurs redoutent l'impact d'une seconde vague sur les actions après leur récent rebond. A cet égard, la découverte de nouveaux cas dans la ville de Wuhan, les premiers depuis la réduction des restrictions dans la ville où le virus a été découvert, suscite l'inquiétude. Au chapitre des valeurs, Engie a cédé plus de 4% pénalisé par des résultats trimestriels dégradés. Genfit a plongé de plus de 65%. Le CAC 40 a clôturé en repli de 0,39% à 4 472,5 pts tandis que l'Euro Stoxx 50 a gagné 0,29% à 2 892 pts.

Hier à Wall Street

Après un début de séance dans le vert, les marchés actions américains ont flanché et clôturé dans le rouge. Même si l'activité économique reprend peu à peu après une longue période de confinement et que la Chine a fait un geste de bonne volonté sur le dossier commercial, les craintes d'une nouvelle vague de cas de Covid-19 ont occupé les esprits. Côté valeurs, les résultats d'Hertz ont été accueillis, à l'inverse de ceux de Caesars et Tencent. Au son de la cloche, le Dow Jones a perdu 1,89% à 23 764,78 points et le Nasdaq Composite a cédé de 2,06% à 9 002,55 points.