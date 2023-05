Morning meeting AOF France / Europe - Vers une nouvelle baisse des marchés européens avant les minutes de la Fed

(AOF) - Les Bourses européennes devraient poursuivre leur mouvement baissier ce mercredi à l'ouverture de la séance au moment où les négociations ralentissent sur le relèvement du plafond de la dette américaine. Sans relèvement de ce plafond, les Etats-Unis pourraient se retrouver en défaut de paiement d'ici le 1er juin. Coté statistiques, le taux d'inflation annuel en Grande-Bretagne a reculé moins que prévu. Coté valeurs, les investisseurs réagiront à la nomination de Slawomir Krupa au poste de directeur général de la Société Générale. Le CAC 40 devrait reculer de 0,69%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Compagnie des Alpes

La Compagnie des Alpes publie un résultat net part du groupe de 107,6 millions d’euros pour le premier semestre 2022/2023, en baisse de 4,5% en données publiées. Le chiffre d’affaires trimestriel ressort à 678,5 millions d’euros, en hausse de 25,4% en données publiées et de 14,4% à périmètre comparable. A 151,6 millions d’euros, le résultat opérationnel est en baisse de 8% en données publiées et de 2% à périmètre comparable. Le Groupe juge ces résultats "solides" et "réitère l'ensemble de ses objectifs financiers pour la totalité de l'exercice".

Gaussin

Gaussin, société spécialiste du transport de marchandises innovant, annonce une levée de 30 millions d'euros en obligations simples via la plateforme d'investissement participatif Lumo (spécialisée dans le financement de projets s'inscrivant dans la transition écologique). L’opération comporte une offre d'obligations simples dans le cadre d'un financement participatif à hauteur de 8 millions d'euros maximum et un placement privé d'obligations simples au profit d'investisseurs qualifiés ou d'un cercle restreint d'investisseurs à hauteur de 22 millions d'euros.

Michelin

La Compagnie Générale des Établissements Michelin opère conjointement avec Sumitomo Corporation, la société TBC Corporation, spécialisée dans la distribution de pneumatiques et basée aux États-Unis. Le 18 mai 2023, TBC a conclu un accord visant à céder son portefeuille de magasins de détail (NTB et Tire Kingdom) à Mavis Tire Express Service Corp. (dont le siège se trouve à Millwood dans New York). Dans le cadre de cette transaction, TBC transférera 595 points de vente à Mavis et assurera également la vente en gros et la distribution de pneus pour Mavis.

Renault

Renault et Valeo annoncent qu’ils étendent leur collaboration dans le SDV (Software Defined Vehicle ou véhicule défini par logiciel). L'équipementier fournira des composants électriques et électroniques essentiels, comme le High-Performance Computer, et contribuera au développement logiciel, fournissant notamment des logiciels applicatifs embarqués, comme l'assistance au parking. L’architecture du SDV permettra de proposer des véhicules toujours à jour durant l’ensemble de leur durée de vie et capables d’intégrer des nouvelles fonctionnalités sans modification matérielle.

Les chiffres macroéconomiques

En Grande-Bretagne, l'inflation recule en avril en rythme annuel : 8,7% contre un consensus de 8,3% après 10,1% en mars. En rythme mensuel, le taux d'inflation est de 1,2% contre un consensus de 0,8% après 0,8% en mars.

En Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires en mai sera communiqué à 10h.

Aux Etats-Unis, l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole sera annoncée à 16h30.

Aux Etats-Unis, les minutes du dernier comité de politique monétaire de la Fed seront communiquées à 20h.

Ce matin, l'euro gagne 0,12% à 1,0786 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont terminé en baisse ce mardi. Des indices PMI décevants pour le mois de mai en zone euro et une note de Deutsche Bank sur le secteur du luxe ont fait pencher les indices dans le rouge dès les premiers échanges. Au chapitre des valeurs, Société Générale a caracolé en tête de l'indice phare de la place parisienne. A l'autre extrémité, Vivendi a été malmené tandis que Casino a été suspendu de la cote " à sa demande et jusqu'à nouvel ordre ". Le CAC 40 a fléchi de 1,33% à 7 378,71 points tandis que l'EuroStoxx 50 a cédé 0,99% à 4 342,38 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en nette baisse. Les négociations sur le le relèvement du plafond de la dette américaine ont ralenti à Washington. Sans relèvement de ce plafond, les Etats-Unis pourraient se retrouver en défaut de paiement d'ici le 1er juin. Coté valeurs, Zoom a surpris en dévissant de plus de 8% après avoir relevé ses prévisions annuelles. Côté statistiques, le PMI composite du mois de mai est ressorti supérieur aux attentes. Le Dow Jones a perdu 0,69% à 33 055,51 points et le Nasdaq a reculé de 1,26% à 12 560,25 points.