Morning meeting AOF France / Europe - Vers une légère baisse des indices, l'inflation allemande à 6,5% en juillet

(AOF) - Les Bourses européennes devraient évoluer en légère baisse ce mardi à l'ouverture, alors que la prudence domine auprès des investisseurs. Le CAC 40 devrait reculer de 0,47%. Coté statistiques, en attendant les données sur la balance commerciale en France à 8h45, le taux d'inflation en Allemagne a été confirmée à 6,5% en juillet. Demain et jeudi, les investisseurs seront attentifs à la publication des chiffres sur l'inflation en Chine et aux Etats-Unis. Ils ont appris, en outre, la baisse plus marquée que prévu des exportations en juillet en Chine : -14,5% contre -12,5% attendu.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Biophytis

Biophytis SA (société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement) annonce aujourd'hui qu'elle a reçu un avis positif des autorités belges pour mener son programme SARA-31, qui sera la première étude de phase 3 jamais lancée dans la sarcopénie. Le lancement du programme de Phase 3 fait suite aux résultats prometteurs obtenus lors de l'étude de phase 2b SARA-INT et aux avis scientifiques donnés en 2022 par l'EMA (European Medecines Agency).

Cellectis

Cellectis a réduit ses pertes au deuxième trimestre 2023 à 13,5 millions de dollars contre 19,4 millions de dollars il y a un an. Sa perte opérationnelle sur cette période s'est aussi réduit passant de 27,3 à 23,6 millions de dollars. Le chiffre d'affaires et les autres produits d'exploitation consolidés se sont élevés à 5,6 millions de dollars pour les six premiers mois 2023, contre 6,5 millions de dollars pour les six premiers mois 2022. Au 30 juin 2023, Cellectis disposait de 89 millions de dollars en trésorerie, équivalents de trésorerie et comptes de trésorerie bloquée consolidés.

Eutelsat Communications

AVS, acteur brésilien de premier plan dans la fourniture et l'intégration de services destinés aux secteurs publics et privés, vient de signer plusieurs contrats avec Eutelsat Communications portant sur de la capacité à bord du satellite Eutelsat 65 West A. Grâce à ce partenariat, AVS est en mesure de distribuer des chaînes publiques telles que TV ALEPR, TV ALESC, TV ALEPE et TV ALBA sur le satellite Eutelsat 65 West A, sans subir les interférences générées par l'activation de la 5G qui est en cours de déploiement sur le territoire brésilien.

Teleperformance

Teleperformance affichait hier le plus fort repli du CAC 40, fléchissant de 2,37% à 125,55 euros. Le spécialiste de la gestion des centres d'appels, dans le vert lors des deux précédentes séances, est pénalisé par une note de Goldman Sachs qui a dégradé le titre d' "Acheter " à " Neutre " tout en réduisant sa cible de 265 à 160 euros. Le broker justifie cette décision en pointant la volatilité persistante des conditions macroéconomiques et leur impact sur les volumes et la visibilité des revenus.

Les chiffres macroéconomiques

Le taux d'inflation en Allemagne est de 0,3 % en juillet après 0,3% en juin, en rythme mensuel. En rythme annuel, il s'élève à 6,2% comme attendu après 6,4% en juin. En données harmonisées, en rythme annuel, l'inflation est ressortie à 6,5% contre 6,8% en juin et un consensus de 6,5%.

La balance commerciale en juillet sera connu à 8h45.

Aux Etats-Unis, la balance commerciale en juillet sera connu à 14h30.

Aux Etats-Unis, les stocks de grossistes en juin seront dévoilés à 16h.

Vers 8h30, l'euro perd 0,03% à 1,1001 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont clôturé la première séance de la semaine dans le vert. Alors que la saison des résultats touche à sa fin, les investisseurs prendront connaissance cette semaine des statistiques sur les prix à la consommation en Chine, aux Etats-Unis et dans la zone euro. Coté valeurs, Teleperformance a occupé la dernière place du CAC 40 après une dégradation de Goldman Sachs. A l'inverse, PostNL a grimpé à la Bourse d'Amsterdam grâce au relèvement de ses perspectives annuelles. Le CAC 40 a gagné 0,06% à 7 319,76 points et l'Eurostoxx 50 a progressé de 0,11% à 4 337,67 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le vert la première séance de la semaine. L'heure reste à la prudence sur fond de rapport sur l'emploi mitigé et avant la publication des données sur l'inflation programmée jeudi. Côté valeurs, Berkshire Hathaway a vu son titre en hausse après avoir fait état d'un résultat trimestriel record. A contrario, Tyson Foods s'est replié nettement après avoir publié des résultats trimestriels décevants. Le Dow Jones s'est adjugé 1,16% à 35 473,13 points tandis que le Nasdaq a progressé de 0,61% à 13 994,40 points.