Morning meeting AOF France / Europe - Vers une légère baisse des indices européens avant les résultats des banques américaines

(AOF) - Les Bourses européennes devraient légèrement baisser à l'ouverture de la dernière séance de la semaine après avoir évolué dans le vert cinq fois de suite. Le CAC 40 devrait perdre 0,02%. Les investisseurs seront attentifs ce vendredi à la publication des résultats des grandes banques américaines qui dessineront la tendance dans les marchés : JPMorgan, Citi et Wells Fargo. Air France-KLM et Apollo Global Management signent un accord définitif en vue du financement de l'activité de composants d'ingénierie et de maintenance (MRO) de la compagnie aérienne franco-néerlandaise.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Air France-KLM

Air France-KLM et Apollo Global Management annoncent la signature d'un accord définitif permettant à des fonds et entités gérés par Apollo de réaliser un financement de 500 millions d'euros dans une filiale opérationnelle d'Air France qui détiendra un ensemble de composants dédiés aux activités d'ingénierie et de maintenance d'Air France. En vertu de cet accord et sous réserve des conditions de clôture habituelles, Apollo souscrira à des obligations perpétuelles émises par cette filiale opérationnelle et ce financement sera comptabilisé comme des fonds propres selon les normes IFRS.

Europlasma

La filiale d'Europlasma, Inertam, a conclu un accord de partenariat d'une durée de cinq ans avec une société abidjanaise spécialisée dans le domaine de la Propreté, de l'Hygiène, de la sécurité et de l'Environnement en Côte d'Ivoire. " La naissance de cette alliance repose sur la complémentarité des activités de chacun des partenaires ", explique le spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation.

Pharnext

Pharnext annonce une levée de fonds d'un million d'euros par l'émission d'Oceane-BSA, d'une valeur nominale d'1 million d'euros, souscrites par Global Tech Opportunities 13. La biotech développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante précise que l'opération donne lieu à l'émission de 18 552 875 BSA et pourrait donner lieu à la création de 268 552 875 actions nouvelles sur la base du dernier cours coté. La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ce nouveau tirage serait de 0,48%.

Vinpai

Vinpai, spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d’ingrédients fonctionnels à base d’algues et de végétaux à destination de l’agroalimentaire et de la cosmétique, annonce le succès de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth. Dans ce cadre la société a décidé l’émission de 1 068 701 actions ordinaires nouvelles, représentant une augmentation de capital d'environ 7 millions d’euros, soit le maximum envisagé. Vinpai constate le vif succès de l’opération auprès des particuliers avec une demande de plus de 1 million d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'indice des prix à l'importation en mai sera publié à 14h30.

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en juin aux Etats-Unis sera publié à 16h.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont encore progressé ce jour, au lendemain de la publication d'une inflation américaine plus faible qu'anticipé au mois de juin. Les bonnes nouvelles s'accumulent sur le plan de l'inflation aux Etats-Unis : les prix à la production pour juin ont augmenté moins que prévu. A Paris, Casino est repartie à la baisse après avoir publié des perspectives dégradées tandis que son concurrent Carrefour réalisait sa première grosse acquisition en France depuis 20 ans. Le CAC 40 a gagné 0,50% à 7 369,80 points tandis que l'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,78 % à 4 394,51 points.

Hier à Wall Street

A la clôture, les indices américains ont poursuivi leur mouvement haussier après la publication des chiffres sur l'inflation aux Etats-Unis. Celle-ci a ralenti et atteint 3% en rythme annuel en juin, soit son niveau le plus faible depuis début 2021. Autre bonne nouvelle à ce propos, l'indice des prix à la production pour juin a augmenté moins que prévu. Coté valeurs, Pepsico a vu son titre progresser après ses bons résultats trimestriels et le relèvement de ses objectifs 2023. Le Dow Jones a gagné 0,14% à 34 395,14 points et le Nasdaq a progressé de 1,58% à 14 138,57 points.