Morning meeting AOF France / Europe - Vers une hausse timide : nombreux résultats d'entreprises à Paris

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en légère hausse après un compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed sans surprise. Les investisseurs s'inquiètent toujours de politiques monétaires plus restrictives pour plus longtemps. Ce matin, les taux longs ont tendance à progresser. Le rendement du 10 ans gagne près de 2 points de base. Ce marché risque une nouvelle fois de donner le la pour les actions. Depuis hier soir les publications de résultats sont nombreuses à Paris : Bouygues, Axa, Seb, Essilorluxottica, Accor...

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bouygues

Bouygues a dévoilé un résultat net part du groupe 2022 de 973 millions d’euros contre 1,125 milliard d'euros, un an plus tôt. Il intégrait l'année dernière notamment une contribution d’Alstom pour 219 millions d’euros essentiellement liée aux cessions d’actions. Le résultat opérationnel courant des activités a augmenté de 16,4% à 2,018 milliards d’euros, faisant ressortir une marge des activités de 4,6%, stable par rapport à 2021. Le groupe diversifié souligne que ses objectifs annuels ont été atteints.

Axway Software

Axway Software a essuyé en 2012 une perte nette, part du groupe, de 40 millions d'euros contre un bénéfice net de 9,6 millions d'euros, un an auparavant. Le groupe technologique a enregistré une charge non cash - précédemment annoncée - d’un montant de 82,1 millions d'euros, du fait de la dépréciation d'actifs incorporels non amortis ou de goodwill faisant suite aux différentes opérations de rationalisation du portefeuille de produits menées à bien en 2022.

Eiffage

Eiffage a dévoilé un résultat net consolidé part du groupe en progression de 15,3% à 896 millions d’euros. Le résultat opérationnel courant est ressorti à 2,212 milliards d'euros, en hausse de 15,3 %, ce qui représente une marge opérationnelle de 10,9 % contre 10,3 % en 2021. Le résultat opérationnel courant est désormais supérieur à son niveau d'avant crise sanitaire en Travaux comme en Concessions. Plus précisément, la marge opérationnelle des Travaux atteint 3,8% contre 3,7% en 2021.

Seb

Seb a fait état de ses résultats 2022 qui ressortent contrastés après une année 2021 record. Le spécialiste du petit électroménager et des articles culinaires a dégagé un résultat net, part du groupe de 316 millions d'euros, en baisse de 30,3% après 454 millions un an plus tôt. L’EBITDA ajusté s’établit quant à lui à 875 millions d'euros, contre 1,04 milliard en 2021. Les ventes annuelles, à 7,96 milliards d'euros, accusent un repli de 4,7% à taux de change et périmètre constants.

Les chiffres macroéconomiques

L'inflation en janvier en zone euro est attendue à 11 heures. Aux Etats-Unis, la nouvelle estimation du PIB au quatrième trimestre et les inscriptions hebdomadaires au chômage sont prévues à 14h30.

A 16h30, les évolutions hebdomadaires des stocks de gaz et des stocks de pétrole seront publiées.

Ce matin, l'euro gagne 0,12% à 1,0618 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont terminé la séance en baisse, l'indice phare de la place parisienne reculant pour le quatrième jour de suite. Dans ce contexte tendu, les investisseurs suivront ce mercredi à 20 heures le compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed. Au chapitre des valeurs, Danone a éclairci un CAC 40 en berne à la faveur de ses résultats 2022, talonné par Stellantis. L'indice CAC 40 a perdu 0,13% à 7299,26 points tandis que l'EuroStoxx50 a cédé 0,18% à 4242,88 points. La stabilisation des taux longs a réduit la pression sur les actions.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont fini en légère baisse (-0,16% pour le S&P 500) après la publication du compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed. Il n'a pas réservé de surprise : la plupart des membres du comité étaient favorables à une hausse des taux de 25 points de base. La détente sur le marché des taux longs a limité la pression baissière sur le marché actions. Au chapitre des valeurs, Intel a réduit nettement son dividende pour conserver son cash. Le Dow Jones a clôturé en repli de 0,26% à 33 045,09 points et le Nasdaq Composite a grappillé 0,13% à 11 507,07 points.