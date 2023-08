Morning meeting AOF France / Europe - Vers une hausse timide des marchés, Pernod Ricard en vedette

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues en timide hausse jeudi à l'ouverture avant la publication d'indicateurs clés sur l'inflation en zone euro et aux Etats-Unis. Coté statistiques d'ailleurs, le PIB en France au deuxième trimestre et l'indice des prix à la production en juillet seront connus à 8h45. Coté valeurs, Pernod Ricard va rythmer les marchés suite à la publication de ses résultats annuels sur l'exercice 2022/2023. Le fabricant de vins et spiritueux a affiché un bénéfice opérationnel en hausse de 11% et dégagé un chiffre d'affaires en croissance de 10%. Le CAC 40 devrait gagner 0,14%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Eiffage

Eiffage a dégagé un résultat net part du groupe en progression de 10,7% à 392 millions d'euros au titre du premier semestre. Le groupe de BTP et de concessions a enregistré un résultat opérationnel courant en hausse de 9,1% à 1,01 milliard d'euros tandis que son chiffre d'affaires a grimpé de 10,4% à 10,43 milliards d'euros. Le cash-flow libre, proche de zéro au premier semestre en 2021 et 2022, est de 276 millions d’euros cette année.

ID Logistics

Le résultat net part du Groupe d'ID Logistics s'est établi à 16,4 millions d'euros au cours du premier semestre 2023, en légère baisse de 1,9 million d'euros par rapport au premier semestre 2022. L'Ebitda courant du spécialiste de la logistique contractuelle a progressé de 17,5% à 192,4 millions d'euros. La marge d' Ebitda courant s'est améliorée de 90 points de base à 14,9%. Le chiffre d'affaires a progressé de 10,3% à 1,29 milliard d'euros. Il est en hausse de 4,3% à données comparables.

Maurel & Prom

Maurel & Prom a indiqué que la situation actuelle au Gabon n’affectait pas la sécurité des employés de sa filiale gabonaise. « Les activités sur site se déroulent quant à elles normalement, sans impact sur la production », souligne le groupe pétrolier. Par ailleurs, le processus d’acquisition d’Assala Energy par le Groupe M&P, dont la signature du contrat d’achat d’actions est intervenue le 15 août 2023, se poursuit.

Pernod Ricard

Pernod Ricard a publié ses résulats annuels au titre de l'exercice 2022/2023. Le résultat net part du Groupe s'élève à 2,26 millions d'euros, en croissance faciale de +13%. Cette forte progression est liée à la croissance du Résultat Opérationnel Courant. Le ROC sur cette période s'élève à 3,34 millions d'euros, en croissance interne de +11% (+11% en facial), avec un maintien de la marge brute et une augmentation de la marge opérationnelle courante grâce au portefeuille de marques premium, aux initiatives de Revenue Growth Management et d'efficacités opérationnelles.

Les chiffres macroéconomiques

En rythme mensuel, les ventes au détail ont diminué de 0,8% en juillet en Allemagne alors qu'elles étaient attendues en hausse de 0,3%, a indiqué Destatis. Elles avaient reculé de 0,8% en juin. Les ventes au détail ont chuté de 2,2% sur un an.

En Allemagne, le taux de chômage en juillet sera connu à 9h55.

En France, le PIB détaillé au deuxième trimestre, la consommation des ménages en biens en juillet, l'indice des prix à la production en juillet seront connus à 8h45.

En zone euro, l'inflation en août et le taux de chômage en juillet seront connus à 11h.

La publication des minutes du dernier comité de politique monétaire de la BCE est attendue à 13h30.

Aux Etats-Unis, l es inscriptions hebdomadaires au chômage, le revenu et la consommation des ménages juillet, l'indice des prix PCE en juillet et la balance commerciale en juillet seront connues à 14h30.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago en août sera connu à 15h45.

Aux Etats-Unis, l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz sera connue à 16h30.

Vers 8h30, l'euro perd 0,14% à 1,0913 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont terminé en léger repli à rebours d'un Footsie britannique dans le vert. Plusieurs statistiques ont rythmé la séance des deux côtés de l'Atlantique. L'inflation allemande a ralenti moins que prévu en août. Cette statistique pourrait orienter la prochaine décision de politique monétaire de la BCE, le 14 septembre. Eramet a plongé de plus de 16%,après avoir décidé de suspendre ses opérations au Gabon en raison de la tentative de coup d'Etat. Après trois séances positives, le CAC 40, a cédé 0,12% à 7 364 points tandis que l'EuroStoxx 50 a perdu 0,20% à 4 317,83 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont terminé en hausse après la publication de données économiques décevantes : PIB et emploi privé en août. Si ces statistiques sont une mauvaise nouvelle pour l’économie américaine, elles augmentent cependant la probabilité que la Fed n’ait pas à augmenter de nouveau ses taux. Le rendement du 10 ans américain est de nouveau en baisse. Au chapitre des sociétés, HP Inc a dévissé en raison d’un avertissement sur ses résultats. Le Dow Jones a gagné 0,11% à 34 890,24 points tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 0,54% à 14 019,31 points.