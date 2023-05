Morning meeting AOF France / Europe - Vers une hausse timide des marchés avant l'inflation américaine

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues en hausse timide mardi à l'ouverture avant l'annonce mercredi des chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis. La journée s'annonce calme sur les marchés en l'absence de rendez-vous économique majeur. Coté valeurs, les investisseurs réagiront à l'acquisition de la société espagnole Iber Resinas par TotalEnergies. Hier, Vallourec s'est distingué en Bourse. L'entreprise métallurgique a annoncé vendredi soir avoir obtenu le feu vert des autorités brésiliennes pour une reprise à pleine à exploitation de sa mine de fer au Brésil.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bolloré

CMA CGM va racheter les activités logistiques du groupe Bolloré pour 4,65 milliards d'euros avant calcul de la dette et de la trésorerie à la date de la réalisation de l'opération, ont fait savoir les deux sociétés françaises. Le groupe Bolloré avait indiqué le 18 avril être entré en négociations exclusives avec CMA CGM après avoir reçu une offre d'achat spontanée de l'armateur marseillais, sur la base d'une valeur d'entreprise (hors trésorerie et dette) de cinq milliards d'euros.

GTT

GTT a reçu, à Shanghai, une approbation de principe de la part de Bureau Veritas pour la conception d'un grand pétrolier « Dual Fuel » au Gaz Naturel Liquéfié. Cette approbation fait partie d'un projet de développement commun, débuté en mai 2022 et mené à bien par Shanghai Waigaiqiao Shipyard (SWS), chantier naval de renommée mondiale et leader de la construction de pétroliers, et Bureau Veritas (BV), un leader mondial de l’inspection et de la certification.

Latecoere

Latecoere et ses partenaires se sont entendus sur les principes d’un accord de recapitalisation, comprenant une augmentation de capital d'au moins 100 millions d'euros, ainsi qu'une réduction significative de la dette. Cet accord donne à Latecoere une base solide pour continuer à répondre aux besoins de croissance de ses clients. Il lui permettra de mettre en œuvre ses objectifs industriels et de confirmer le rôle central de la France et de Toulouse dans cette perspective.

TotalEnergies

TotalEnergies annonce l'acquisition de la société espagnole Iber Resinas, acteur du recyclage mécanique de plastiques pour des applications durables. Grâce à cette opération, TotalEnergies augmente sa production de polymères circulaires en Europe, complète sa gamme de produits recyclés et renforce l'accès à la matière première grâce au réseau de fournisseurs d'Iber Resinas. Dotée de deux usines près de Valence (Espagne), Iber Resinas recycle des plastiques (polypropylène, polyéthylène et polystyrène) issus de déchets ménagers et industriels.

Les chiffres macroéconomiques

La Balance commerciale en mars sera communiqué à 8h45.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé en légère hausse pour cette première séance de la semaine marquée par de faibles volumes d'échanges, journée des commémorations du 8 mai oblige. Compte tenu des festivités du couronnement de Charles III, la Bourse londonienne était fermée ce jour et rouvrira demain. Les investisseurs découvriront mercredi les chiffres des prix mensuels à la consommation aux Etats-Unis. Côté valeurs, Alstom et Vallourec ont été saluées. Le CAC 40 s'est adjugé 0,11% à 7 440,91 points tandis que l'EuroStoxx50 a progressé de 0,17% à 4 347, 90 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en ordre dispersé. Seule statistique du jour outre-Atlantique, les stocks des grossistes ont stagné en mars, contre un consensus de +0,1% après +0,1% le mois précédent. Les investisseurs prendront connaissance mercredi des chiffres des prix mensuels à la consommation aux Etats-Unis. Au chapitre des valeurs, la banque PacWest gagne plus de 3%, après avoir décidé de réduire la distribution d'un dividende à un cent seulement. Le Dow Jones a perdu 0,17% à 33 618,69 points tandis que le Nasdaq a gagné 0,18% à 12 256,92 points.