Morning meeting AOF France / Europe - Vers une hausse prudente des indices européens

(AOF) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse prudente jeudi à l'ouverture dans une séance qui pourrait à nouveau être volatile. Une nouvelle série de résultats de sociétés vont rythmer cette séance et faire réagir les investisseurs : Crédit Agricole, Vinci, L'Oréal, Legrand. Selon les premières indications disponibles, le CAC 40 devrait progresser de 0,66%, le Dax de 0,54%, le FTSE 100 à Londres de 0,24% et l'indice EuroStoxx 50 de 0,43%. Coté statistiques, l'inflation en Allemagne a légèrement augmenté en janvier atteignant les 8,7%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Crédit Agricole

Crédit Agricole SA a dévoilé, ce jeudi, un résultat net part du groupe en chute de 7 %, à 5,4 milliards d'euros. Au quatrième trimestre 2022, le résultat net part du Groupe ressort à 2,04 milliards d'euros, en baisse de 13,3% par rapport au quatrième trimestre 2021. le produit net bancaire sous-jacent s'élève à 9,5 milliards d'euros, en hausse de +1,2%, et de +0,6% à périmètre constant, par rapport au quatrième trimestre 2021, grâce à une activité soutenue dans tous les métiers, et malgré les effets marché défavorables sur les activités de stock.

HRS

HRS, concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, annonce avoir été informé par Holding HR, l'actionnaire majoritaire de HRS, de son intention de céder environ 500 000 actions HRS au prix de 24 euros par action à des investisseurs institutionnels par voie de placement privé accéléré et à des particuliers en France à travers une offre au public sur la plateforme PrimaryBid. L'opération a notamment pour objectif d'accroître la liquidité du titre HRS, en portant le flottant à environ 30,7% du capital total de HRS.

Lectra

Entreprise spécialisée dans les logiciels et systèmes de découpe automatique de cuir ou textile, Lectra annonce que son chiffre d'affaires (en hausse de 35% à 521,9 millions d'euros) et son EBITDA courant (en hausse de 51% à 98,4 millions d'euros) de 2022 se situent dans la fourchette des objectifs publiés au mois de février 2022, tels que précisés au mois de juillet et confirmés au mois d'octobre. Sa marge d'EBITDA courante s'établit à 18,8%. Le résultat opérationnel courant (68,5 millions d'euros) est en hausse de 54 %.

Neurones

Le groupe Neurones, spécialiste du conseil en management et des services numériques, annonce un chiffre d’affaires 2022 à 665,4 millions d’euros (soit + 14,7%), en accélération sur la fin de l’année (+ 17,3% au 4e trimestre). A 72,9 millions d’euros, le résultat opérationnel est, lui aussi, en forte augmentation (+ 18,4%, après + 18,7% pour l’exercice précédent). En taux, il s’établit au niveau historique de 11% du chiffre d’affaires. Le groupe précise que les résultats annuels définitifs complets seront publiés le mercredi 8 mars 2023 après Bourse.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, l'inflation repart légèrement à la hausse en janvier, à 8,7%. L'indicateur a gagné 0,1 point de pourcentage par rapport au mois de décembre, mais reste sous son pic de 10,4% atteint en octobre, a indiqué dans un communiqué l'institut de statistique Destatis.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont attendues à 14h30 aux Etats-Unis .

L'évolution hebdomadaire des stocks de gaz est attendue à 16h30 aux Etats-Unis.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,19% à 1,0733 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé en ordre dispersé. Si les propos du président de la Fed qui a fait référence à l'enclenchement d'un processus de désinflation ont été bien accueillis par les Bourses, l'effet Powell semble avoir montré ses limites. Du côté des valeurs, Société Générale a déçu jusqu'à signer la plus forte baisse de l'indice parisien, reflétant le mécontentement des investisseurs à propos de la rémunération des actionnaires. Le CAC 40 s'est courbé de 0,18% à 7119,83 points tandis que l'Eurostoxx50 termine à l'équilibre à 4209,15 points.

Hier à Wall Street

Les bourses américaines ont clôturé à la baisse. L’enthousiasme des investisseurs après le discours de Jerome Powell s’est finalement envolé, même si les taux américains à 10 ans restent stationnaires à 3,676. On trouve parmi les plus fortes baisses du Dow Jones plusieurs valeurs technologiques (Intel, Cisco, Apple) qui pâtissent des anticipations de resserrement monétaire. Uber qui avait ouvert en hausse de 7% et était retombé à +2% en cours de séance, a terminé en s'adjugeant plus 5%. Le Dow Jones a cédé 0,61% à 33 949 points et le Nasdaq a perdu 1,68% à 11 910 points.