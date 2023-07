Morning meeting AOF France / Europe - Vers une hausse continue des indices européens, l'inflation en France attendue

(AOF) - Suite au ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis en juin, les marchés actions européens devraient poursuivre leur mouvement haussier. Le CAC 40 devrait gagner 0,18% à l'ouverture de la séance. Coté valeurs, Casino a dévoilé ses estimations de chiffre d'affaires au deuxième trimestre 2023 ainsi que de son Ebitda au premier semestre 2023. Ces données vont faire réagir les marchés ce jeudi. Coté statistiques, les chiffres de l'inflation en France seront dévoilées à 8h45. En attendant, au Royaume-Uni, le PIB a reculé plus que prévu en mai en rythme mensuel.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AXA

AXA annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de Groupe Assurances du Crédit Mutuel España (" GACM España "). Selon les termes de la transaction, AXA a acquis GACM España pour un montant en numéraire de 310 millions d'euros, conformément à l'annonce faite lors de la signature de l'accord.

Casino

Dans le cadre de la procédure de conciliation, le groupe Casino annonce une estimation de son chiffre d'affaires France réalisé au deuxième trimestre 2023 et de son EBITDA France après loyers réalisé au premier semestre 2023. Le chiffre d'affaires estimé du deuxième trimestre 2023 des enseignes parisiennes et de proximité augmente de +2,6% à périmètre comparable. L'activité estimée des hyper- et des supermarchés est en baisse de respectivement -17% et -14% à périmètre comparable, sous l’effet notamment des baisses de prix.

Tonnellerie François Frères

Le groupe Tonnellerie François Frères (TFF) a dégagé un résultat net 2022/2023 de 54 millions d'euros en hausse de 49%. L'EBITDA est de 93 millions d'euros (soit 21,1% du chiffre d'affaires) qui a progressé de 86%. Sur cette période, son chiffre d'affaire s'élève à 440 millions d'euros en progression de 45%. La croissance globale de 45,3% et 35 % à données constantes, est bien répartie, les pôles Alcools et Vin représentant désormais respectivement 52% et 48% du chiffre d'affaires consolidé.

TotalEnergies

TotalEnergies a été désigné attributaire par la Bundesnetzagentur (Agence fédérale allemande des réseaux) de deux concessions maritimes N-12.1 et O-2.2 à l’issue des enchères organisées en Allemagne. Située en Mer du Nord à 170 kilomètres des côtes, la concession N-12.1 s’étend sur une superficie d’environ 200 kilomètres carrés. Située en Mer Baltique à 40 kilomètres des côtes, la concession O-2.2 couvre une superficie d’environ 100 kilomètres carrés.

Les chiffres macroéconomiques

Au Royaume-Uni, le PIB a reculé plus que prévu en mai en rythme mensuel : -0,1% contre un consensus de -0,3% après +0,2% en avril. Il a aussi reculé en rythme annuel avec un taux de -0,4% contre un consensus de -0,7% après +0,5% en avril.

Les chiffres de l'inflation en France en juin seront publiés à 8h45.

En zone euro, les chiffres de la production industrielle en mai seront publiés à 11h.

En zone euro, les "minutes" du dernier comité de politique monétaire de la BCE seront dévoilées à 13h30.

Aux Etats-Unis, les prix à la production en juin et les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiés à 14h30.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,09% à 1,1141 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont nettement progressé à la faveur d'une inflation américaine plus faible qu'anticipé. Elle a atteint 3% en rythme annuel en juin aux Etats-Unis, soit son niveau le plus faible depuis début 2021 après avoir atteint un pic à 9,1% en juin 2022. Ces bons chiffres d'inflation ont entraîné un reflux des taux longs et du dollar. A Paris, la perspective du rachat de Cobham Aerospace Communications par Thales a été appréciée. L'indice CAC 40 a gagné 1,57% à 7 333,01 points tandis que l'EuroStoxx50 a progressé de 1,77% à 4 352,63 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont clôturé en hausse après la publication des chiffres américains de l'inflation inférieurs aux attentes en juin. L'inflation a atteint 3% en rythme annuel aux Etats-Unis. « L'activité économique aux États-Unis a légèrement augmenté depuis la fin du mois de mai », selon le Livre Beige de la Réserve fédérale américaine. Coté valeurs, Broadcom a été bien orienté après que Bruxelles a validé le rachat de VMware. Le Dow Jones a gagné 0,25% à 34 347,43 points tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 1,15% à 13 918,96 points.