Morning meeting AOF France / Europe - Vers une hausse continue des indices européens, l'inflation allemande recule

(AOF) - Les Bourses européennes devraient poursuivre leur mouvement haussier ce mardi à l'ouverture de la séance dans le sillage de la clôture positive à Wall Street la veille. Le CAC 40 devrait gagner 0,66%. Comme attendu par les analystes, le taux d'inflation en Allemagne a reculé. En rythme annuel, il ressort à 6,1% en mai après 7,2% le mois précédent. Après l'inflation allemande, les investisseurs attendent aujourd'hui les données sur l'inflation aux Etats-Unis. Ils attendent aussi, par ailleurs, les décisions de politique monétaire de la Fed mercredi et de la BCE jeudi.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Guerbet

Intrasense, nouvelle filiale de Guerbet au service de l'imagerie médicale rejoint le groupe en tant que structure autonome, afin " d'accélérer sa stratégie d'intégration et de commercialisation de technologies d'intelligence artificielle provenant de tiers ", dont les algorithmes développés par Guerbet pour la détection de lésions hépatiques, des cancers de la prostate, du pancréas et des lésions osseuses. Guerbet a annoncé le 8 juin détenir 56,46% du capital et 56,1% des droits de vote d'Intrasense suite à son OPA.

Rallye

Rallye annonce qu'Alexis Ravalais est appelé à apporter son expérience dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte au profit de Casino en qualité de conseiller du président-directeur général de Casino. Le conseil d’administration, sous la présidence de Jean-Charles Naouri, a par conséquent nommé à l’unanimité, sur recommandation du comité des nominations et des rémunérations, Franck Hattab en qualité de Directeur général de Rallye en remplacement d'Alexis Ravalais. Ces changements sont effectifs à compter du lundi 12 juin.

Saint-Gobain

Saint-Gobain a conclu un accord définitif pour l’acquisition de Building Products of Canada Corp (acteur non coté produisant des bardeaux de toiture pour le secteur résidentiel ainsi que des panneaux d’isolation en fibre de bois au Canada) pour un montant de 1,325 milliard de dollars canadiens en numéraire (soit environ 925 millions d’euros). Avant synergies, le prix correspond à un multiple de valorisation d'environ 11,9 fois l'Ebitda 2022 de Building Products of Canada de 111 millions de dollars canadiens.

Teleperformance

Teleperformance, entreprise mondiale des services aux entreprises en solutions digitales, annonce aujourd'hui le déploiement d'outils d'intelligence artificielle (IA) sur la plateforme cloud ServiceNow, le leader de la gestion digitale des flux de travail (workflow), pour améliorer l'expérience employé, accroître la productivité et transformer ses opérations. L'optimisation de cette plateforme offre aux employés de Teleperformance une expérience de meilleure qualité et plus intuitive en leur donnant accès à un système unique et simplifié de gestion des connaissances.

Les chiffres macroéconomiques

Le taux d'inflation annuel en Allemagne est ressorti à 6,1% en mai. Il est en ligne avec le consensus après 7,2% le mois précédent. En rythme mensuel, les prix à la consommation reculent de 0,1% en mai. Ils sont aussi en ligne avec le consensus après +0,4% en avril. En rythme annuel, l'inflation IPCH s'établit à 6,3% comme attendu par les analystes après +7,6% en avril. En rythme mensuel, l'inflation IPCH s'établit à -0,2%, en ligne avec le consensus après +0,6% en avril.

En Allemagne, l'Indice Zew du sentiment des investisseurs allemands sur perspectives économiques en juin sera devoilé à 11h.

Les données sur l'inflation aux Etats-Unis en mai seront communiquées à 14h30.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,33% à 1,0795 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé au vert. La semaine en Bourse sera rythmée par les décisions de politique monétaire de trois Banques centrales : la Fed (mercredi), la BCE (jeudi) et la Banque du Japon (vendredi). L’inflation américaine est aussi très attendue demain. Coté valeurs, le titre de SES a dégringolé après l'annonce du départ de son directeur général Steve Collar tandis que Rallye et Casino ont flambé alors qu’Auchan s’intéresserait au dossier. Le CAC 40 et l'Eurostoxx 50 ont gagné respectivement 0,52% à 7 250,96 points et 0,58% à 4 314,83 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a clôturé en hausse alors qu’un agenda macroéconomique chargé attend les investisseurs. Ils prendront connaissance demain des chiffres de l’inflation en mai aux Etats-Unis et mercredi de la décision de politique monétaire de la Fed. Une pause dans sa politique de resserrement monétaire est largement anticipée par les marchés. La BCE et la Banque du Japon feront connaître leur décision de politique monétaire, jeudi et vendredi. Du côté des valeurs, l'acquisition du Nasdaq a été sanctionnée. Le Dow Jones a gagné 0,56% à 34 066 points et le Nasdaq s'est adjugé 1,53% à 13 461 points.