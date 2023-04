Morning meeting AOF France / Europe - Vers une baisse prolongée des indices européens

(AOF) - Les principales Bourses européennes devraient poursuivre leur mouvement baissier ce mardi à l'ouverture de la séance. Les investisseurs continueront à réagir aux résultats d'entreprises dont ceux publiés par M6 et Plastic Ommium. La chaîne de télévision a annoncé une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2023. La tendance est inverse pour l'acteur de la mobilité durable et connectée. Il affiche un chiffre d'affaires consolidé au premier trimestre 2023 de 2,56 milliards d'euros contre 1,89 milliards d'euros au premier trimestre 2022. Le CAC 40 devrait reculer de 0,25%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

ID Logistics

ID Logistics, spécialiste de la logistique contractuelle, annonce un chiffre d’affaires du premier trimestre 2023 à 630,4 millions d'euros, en progression de 18,3% (+5,4% à données comparables). A l'international, la bonne croissance du chiffre d'affaires se poursuit au cours du premier trimestre 2023 pour atteindre 430,4 millions d'euros, soit +30,9%. Cette progression intègre le chiffre d'affaires de Kane Logistics, société acquise aux Etats-Unis et consolidée à partir du 1er avril 2022.

Linedata

Linedata, éditeur de solutions globales et de services d’outsourcing pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, a réalisé un chiffre d’affaires de 41,7 millions d'euros au premier trimestre 2023, en hausse de 4% par rapport au premier trimestre 2022. Retraitée de l’impact change, la croissance organique affiche 2,9%, confirmant une tendance haussière avec +1,3 points de base par rapport à la croissance organique du premier trimestre 2022. Pour les prochains mois, Linedata poursuit son objectif de maintenir sa croissance organique.

M6

Au premier trimestre de l'exercice 2023, le Groupe M6 affiche un chiffre d'affaires consolidé de 312,9 millions d'euros, en baisse de 3%. Le résultat opérationnel courant (EBITA) consolidé atteint 59,5 millions d'euros, soit une marge opérationnelle de 19% (-1,8 points) contre 67,2 millions d'euros au premier trimestre 2022. La diminution de l'EBITA reflète essentiellement la baisse du chiffre d'affaires publicitaire. Dans un contexte économique dégradé, les recettes publicitaires plurimedia enregistrent une diminution de 2%.

Roche Bobois

Roche Bobois, spécialiste de l'ameublement haut de gamme, enregistre, au premier trimestre 2023, une croissance de 12% de son chiffre d'affaires. Il ressort ressort à 104 millions d'euros contre 92,9 millions d'euros au premier trimestre 2022. Toutes les zones géographiques de l'enseigne Roche Bobois sont en croissance. Roche Bobois en France réalise un chiffre d'affaires de 30,3 millions d'euros au premier trimestre 2023 contre 28,2 millions d'euros au premier trimestre 2022, en hausse de +7,6%, fruit d'un rythme de livraison soutenu sur les premiers mois de l'année.

Les chiffres macroéconomiques

En France, les créations d'entreprises en mars seront dévoilées à 8h45

L'indice des prix immobiliers S&P Case-Shiller pour le mois de février sera publié à 15h00 aux Etats-Unis

La confiance des consommateurs du Conference Board en avril et les ventes de logements neufs en mars seront annoncées à 16h00 aux Etats-Unis

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé cette première séance de la semaine sur une note baissière, abritant une nouvelle salve de résultats d'entreprises. Sont attendus ces prochains jours les comptes d'une kyrielle de pensionnaires du CAC 40, dont TotalEnergies, Sanofi et Kering. En hausse de 5,9% au meilleur de la séance, Casino a terminé en recul de 1,61%. Le distributeur a connu une séance des plus volatiles après l'offre émise de Daniel Kretinsky. Le CAC 40 a abandonné 0,04% à 7 573,86 points tandis que l'EuroStoxx 50 a cédé 0,2% à 4 399,93 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont clôturé en ordre dispersé. Les investisseurs ont bien accueilli les résultats trimestriels de Coca Cola en début de séance. Mais la marque de sodas a fini en légère baisse après avoir enchaîné quatre séances de suite dans le positif. Cette semaine, les investisseurs seront attentifs aux autres résultats d'entreprises (Alphabet, Microsoft, Meta et Amazon) et aux indicateurs américains (estimation initiale du PIB au premier trimestre jeudi, indice des prix PCE vendredi). Le Dow Jones a gagné 0,2% à 33 875,40 points et et le Nasdaq a perdu 0,29% à 12 037,20 points.