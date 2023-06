Morning meeting AOF France / Europe - Vers une baisse des indices après la Fed et avant la BCE

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues en baisse jeudi à l'ouverture de la séance au lendemain des annonces de la Réserve fédérale américaine. Le CAC 40 devrait notamment reculer de 0,37%. La BCE va rendre cet après-midi sa décision de politique monétaire. Hier, la Fed a décidé de marquer une pause sur la hausse des taux. Les taux directeurs ont été inchangés, une première depuis mars 2022. Mais elle n'exclut pas deux autres relèvements d'un quart de point d'ici la fin de l'année 2023. Les investisseurs seront attentifs ce matin à la publication des chiffres de l'inflation en France.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Balyo

Balyo et une filiale à 100% de SoftBank Group Corp. ont conclu un accord qui définit les termes et conditions de l'acquisition proposée des actions de Balyo par SoftBank, dans le cadre d'une offre publique d'achat réglée entièrement en numéraire au prix de 0,85 euro par action. Grâce à son portefeuille de technologies de robotisation des chariots élévateurs, Balyo est complémentaire aux investissements existants de SoftBank dans les secteurs du transport et de la logistique.

Casino

Dans le prolongement du communiqué de presse du 24 avril dernier, le groupe Casino annonce avoir reçu de la société Fimalac une lettre par laquelle elle confirme étudier une éventuelle participation pour un montant de 150 millions d’euros à la proposition de renforcement des fonds propres de EP Global Commerce a.s, société tchèque contrôlée par Daniel Kretinsky. Cet apport de 150 millions s'ajoute aux 750 millions de milliardaire tchèque et 200 millions des autres actionnaires. De son côté, le trio Zouari-Niel-Pigasse promet un renforcement des fonds propres de 1,1 milliard d'euros.

Oeneo

Le chiffre d'affaires 2022-2023 d'Oeneo s’élève à 348,2 millions d'euros, en hausse de 6,8% par rapport à l’exercice précédent. Le groupe réalise un résultat opérationnel courant (ROC) de 54,6 millions d'euros, en progression de 1,2%. La marge opérationnelle courante ressort à 15,7% du chiffre d'affaires, en ligne avec les prévisions du groupe. Le résultat opérationnel progresse à 52,2 millions d'euros, soit une hausse de 6,1% liée à la baisse des charges non courantes, à 2,4 millions d'euros. Son résultat net est en hausse de 10,8%, à 41,2 millions d'euros.

Saint-Gobain

Saint-Gobain a conclu un accord en vue de l'acquisition de Hume Cemboard Industries Sdn Bhd (HCBI), acteur de référence sur le marché de la plaque ciment pour façades, cloisons et plafonds en Malaisie. HCBI opère une usine de production et emploie 280 personnes dans l'ouest de la Malaisie pour un chiffre d'affaires d'environ 20 millions d'euros. La finalisation de la transaction est soumise à la réalisation de conditions d'usage et devrait intervenir d'ici la fin du troisième trimestre 2023.

Les chiffres macroéconomiques

En France, les données sur l'inflation en mai seront publiées à 8h45.

En zone euro, les données sur la Balance commerciale en avril à 11h00

En zone euro, la Décision de politique monétaire de la BCE sera communiquée à 14h30.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage, les ventes au détail en mai, l'indice manufacturier de la Fed de New York en juin, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en juin et les prix des exportations en mai seront communiquées à 14h30.

Aux Etats-Unis, les données sur la production industrielle, le taux d'utilisation des capacités de production en mai et le stock des entreprises en avril seront dévoilées à 15h15.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont enregistré une nouvelle séance de hausse à l’approche du verdict de la Fed prévu en début de soirée, avant la BCE jeudi. Hier, les chiffres d’inflation outre-Atlantique ont montré un ralentissement plus marqué que prévu en mai, plaidant pour une pause dans la hausse des taux. Côté valeurs, Casino a de nouveau flambé après avoir reçu une lettre d’intention préliminaire de Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari. L'indice CAC 40 a gagné 0,52% à 7 328,53 points tandis que l'EuroStoxx50 s'est arrogé 0,71% à 4 378,46 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en ordre dispersé après la décision prise par la Fed à l'issue de sa réunion. Comme attendu, la Réserve fédérale marque une pause dans la hausse des taux. Toutefois, elle ouvre la porte à deux nouvelles hausses d'ici la fin de l'année. Côté valeurs, la Commission européenne a accusé Google, filiale d'Alphabet, de fausser la concurrence dans le secteur des technologies de publicité en ligne, menaçant de lui demander de se séparer de certains services. Le Dow Jones a fléchi de 0,68% à 33 979 points alors que le Nasdaq a glané 0,39% à 13 626 points.