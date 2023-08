Morning meeting AOF France / Europe - Vers une baisse continue des marchés européens

(AOF) - Les Bourses européennes devraient poursuivre leur mouvement baissier ce lundi après la publication des données sur les prix à la production plus élevés que prévu aux Etats-Unis. Le CAC 40 céderait 0,75%. La demande mondiale de pétrole devrait augmenter de 2,2 millions de barils par jour pour atteindre 102,2 millions de barils par jour en 2023, soit son " niveau le plus élevé jamais enregistré ", selon le rapport mensuel de l'Agence Internationale de l'Energie dévoilé vendredi. La Chine représente plus de 70% de la croissance. Vers 8h25, le baril de Brent recule de 1,19% à 85,70 dollars.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Europlasma

Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce que dans le cadre d'un dispositif de soutien aux exportations, l'État vient d'accorder aux Forges de Tarbes une avance remboursable s'élevant à 7 143 K€ afin de contribuer au financement des investissements prévus sur leur site de production jusqu'en 2025. Les versements des fonds effectués par Bpifrance Assurance Export seront échelonnés sur 3 ans.

Pernod Ricard

Pernod Ricard et Kirin Brewery Company ont signé un accord de distribution exclusive en Europe continentale de FUJI, le très réputé super-premium du groupe Kirin Brewery. Cet accord, effectif depuis le début juillet 2023, porte sur 13 marchés européens, notamment la France, l'Italie, la Pologne et de nombreux pays d'Europe centrale. Il pourra être étendu à d'autres pays ultérieurement. FUJI, produit dans la distillerie historique de la marque à Gotemba, ville japonaise, se décline en trois versions : le Single Grain, le Single Malt et le Single Blended.

Valneva

Valneva, société spécialisée dans les vaccins, annonce aujourd’hui que l’agence de santé américaine Food and Drug Administration (FDA) a modifié la date-cible, dans le cadre de la loi Prescription Drug User Fee Act (PDUFA), pour achever l’examen réglementaire de la demande d’autorisation de mise sur le marché du candidat vaccin de Valneva contre le chikungunya VLA1553, et a décalé cette date de fin août à fin novembre.

Vivendi

Le Groupe Canal+ a annoncé l'arrivée en France du service sportif DAZN dans ses offres sport (sans frais supplémentaire pour les abonnés), ainsi que la distribution de la chaîne Canal+ Ligue 1 dans l'app DAZN. Détenteur des droits de deux rencontres de Ligue 1 lors de chaque journée, Canal+ s'est associé avec cette plateforme anglaise pour la diffusion de ces matchs. DAZN proposera de regarder ces deux matchs et les contenus qu'elle propose via son offre à 14,99 euros par mois, avec une offre spéciale à 9,99 euros pour son lancement.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique d'importance n'est attendue ce jour.

Vers 8h30, l'euro perd 0,28% à 1,0934 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé la semaine sur une note négative. L'indice CAC 40 a perdu 1,28% à 7 338,040 points, progressant toutefois de 0,36% sur la semaine. L'indice EuroStoxx50 s'est replié à 1,39% à 4 322,92 points. Les indices ont reculé après la publication des chiffres de l'inflation en France. Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 4,3 % en juillet, après + 4,5 % en juin. Parmi les autres statistiques, le taux de chômage est resté quasiment stable au deuxième trimestre. Coté valeurs, UBS avait progresse de plus de 5% après avoir renonce au soutien de l'Etat Suisse dans son rachat de Credit Suisse. A l'inverse, Coface a reculé après ses résultats semestriels.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en ordre dispersé la dernière séance de la semaine. Jeudi, l’indice des prix PCE s'est élevé à 3,2% en rythme annuel contre un consensus de 3,3% après 3% en juin selon le département du travail. Ce vendredi, les investisseurs ont pris connaissance de l'indice des prix à la production qui a progressé plus que prévu en juin. L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti légèrement supérieur aux attentes. Le Dow Jones s'est adjugé 0,30% à 35 281,40 points tandis que le Nasdaq a fléchi de 0,68% à 13 644,85 points.