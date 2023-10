Morning meeting AOF France / Europe - Vers une baisse continue des indices, Renault et Pernod Ricard en vedette

(AOF) - Les Bourses européennes devraient poursuivre leur mouvement baissier dans un contexte toujours dominé par le conflit géopolitique au Moyen-Orient. Dans le même temps, les rendements obligataires américains sont toujours en progression. Coté valeurs, les résultats financiers de Renault et de Pernod Ricard vont animer les marchés. La marque automobile a dégagé un chiffre d'affaires au troisième trimestre 2023 qui s'élève à 10,5 milliards d'euros, en hausse de 7,6%. En revanche, les ventes du spécialiste des spiritueux ont reculé de 2% en croissance interne à 3,04 milliards d'euros au T1 23/24.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Aubay

Dans un environnement économique incertain, Aubay délivre un volume d'affaires de 123,6 millions d'euros au troisième trimestre 2023 en hausse organique de 2,5% en dépit d'un effet calendaire défavorable (-1 jour ouvré de facturation). Le chiffre d'affaires consolidé s'établit ainsi à 398,7 millions d'euros sur 9 mois, en croissance de +5,1%. Son chiffre d'affaires de ce troisième trimestre en France ressort à 64,2 millions d'euros en hausse purement organique de 3,6%.

GL events

Sur les 9 premiers mois de l'année, GL events a publié un chiffre d’affaires à 1,015 milliard d’euro en hausse de 26%. " Avec une progression de l’activité de 16% au troisième trimestre, notre groupe franchit pour la première fois le seuil symbolique du milliard d’euros de chiffre d’affaires sur les neuf premiers mois de l’année, grâce à la dynamique commerciale en Europe et Amérique du Sud et la confirmation de la reprise en Chine ", a déclaré la direction GL Events dans un communiqué.

Ramsay Santé

Ramsay Santé annonce que son résultat net après impôt part du groupe à fin juin 2023 s’est établi à 49,4 millions d'euros, soit 1,1% du chiffre d'affaires, en recul de plus que moitié par rapport à l'année précédente, « en raison de la contraction du résultat opérationnel et de l'augmentation du coût de la dette ». Le groupe d’ hospitalisation privée précise que son chiffre d'affaires a augmenté de 9,3% pour atteindre 4,7 milliards d'euros, soutenu par « une croissance de l'activité dans toutes les régions » et par « les récentes acquisitions dans les pays nordiques ».

Renault

Renault a dégagé un chiffre d'affaires au troisième trimestre 2023 qui s'élève à 10,5 milliards d'euros, en hausse de 7,6% par rapport au troisième trimestre 2022. À taux de change constants, le chiffre d'affaires du Groupe est en hausse de 13,8%. Son chiffre d'affaires " Automobile " atteint 9,4 milliards d'euros, en hausse de 5,0% par rapport au troisième trimestre 2022. À taux de change constants, le chiffre d'affaires du Groupe est en hausse de 11,3%. Ses ventes mondiales ont atteint 511 000 véhicules sur ce troisième trimestre, en hausse de 6,1% par rapport au troisième trimestre 2022.

Les chiffres macroéconomiques

En France, les données sur le Climat des affaires en octobre seront publiés à 8h45.

Aux Etats-Unis, les données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en octobre seront dévoilés à 14h30.

Aux Etats-Unis, l'indice des indicateurs avancés en septembre et les données sur les ventes de logements anciens en septembre seront annoncés à 16h.

Aux Etats-Unis, les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz seront communiquées à 16h30.

Hier à Paris

A l'inverse d'hier, les marchés européens ont bouclé sur une note négative. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et les affrontements de plus en plus exacerbés sur le terrain expliquent cette baisse des deux côtés de l'Atlantique. Dans ce contexte, les cours du pétrole sont toujours en hausse. Côté statistiques, l'inflation en zone euro au mois de septembre est ressortie en baisse à 4,3% contre 5,2% en août. Worldline s'est illustré grâce à une actualité porteuse le concernant. Le CAC 40 a baissé de 0,91% à 6 965,99 points tandis que l'EuroStoxx 50 a fléchi de 1,10% à 4 106,61 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en nette baisse en raison de l’aggravation des tensions au Moyen-Orient. En outre, le rendement du 10 ans américain gagne 6 points de base, atteignant 4,96%. Dans son livre beige, la Fed a affirmé que " les perspectives économiques à court terme ont été décrites comme stables ou avec une croissance légèrement plus faible ". Coté valeurs, Morgan Stanley a dévissé après la publication de bénéfices en recul. Le Dow Jones a perdu 0,98% à 33 665,08 points tandis que le Nasdaq Composite a reculé de 1,62% à 13 314,30 points.