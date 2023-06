Morning meeting AOF France / Europe - Vers une baisse continue des indices européens avant la Banque d'Angleterre

(AOF) - Les Bourses européennes devraient continuer à baisser ce jeudi au lendemain des propos de Jérôme Powell lors de son audition hier devant la Chambre des Représentants. Le président de la Fed a notamment indiqué que " gouverneurs et présidents d'antennes régionales de l'institution s'attendent à ce qu'il soit approprié de relever encore quelque peu les taux d'intérêt d'ici la fin de l'année ". Il sera auditionné devant le Sénat cet après-midi pour parler encore de l'économie américaine. De son côté, la Banque d'Angleterre annoncera aujourd'hui sa décision de politique monétaire.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Casino

Dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte le 25 mai, le Groupe Casino annonce dans un communiqué de presse actionner différents leviers afin de préserver sa liquidité pendant toute la période de conciliation, à savoir au 25 septembre (le cas échéant prorogée jusqu'au 25 octobre au plus tard). Le Groupe Casino et les conciliateurs ont pour objectif commun de parvenir à un accord de principe avec les principaux créanciers sur la restructuration de la dette financière du groupe d'ici la fin du mois de juillet.

HDF Energy

HDF Energy (Hydrogène de France), développeur majeur de grandes infrastructures d'hydrogène vert et fabricant de piles à combustible de forte puissance, a signé deux protocoles d'accord lors de la 10ème réunion du Comité économique mixte (JEC) entre les Philippines et la France, qui s'est tenue au ministère français des Affaires étrangères. L'objectif principal de ces collaborations est d'accélérer le développement de centrales électriques à hydrogène de HDF, dans le but d'améliorer l'approvisionnement en électricité stable dans les zones hors réseau aux Philippines.

Latecoere

Latecoere a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionné par Honda Aircraft Company en tant que partenaire " design and build " pour développer la porte d'accès passager de son tout nouveau jet léger. Latecoere sera responsable de la conception, de la qualification, de la certification et de la production en série de la porte. Cette annonce fait suite à celle de Honda Aircraft Company concernant la commercialisation future du concept HondaJet 2600, présenté pour la première fois lors du salon NBAA Business Aviation Convention & Exhibition 2021 (NBAA-BACE).

Vilmorin & Cie

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a déclaré conforme le 20 juin 2023 l’Offre Publique d’Achat Simplifiée initiée par Limagrain Participations sur les actions de Vilmorin & Cie. L'AMF a publié le 21 juin 2023 un avis d’ouverture de l’Offre, pour une période effective du 22 juin 2023 au 17 juillet 2023 inclus. Le prix d’Offre de 62,60 euros par action a été établi en appliquant une approche de valorisation multicritères et reflète notamment une prime de 45,4 % par rapport au dernier cours de clôture précédant l’annonce de l’Offre le 27 avril 2023.

Les chiffres macroéconomiques

En France, le climat des affaires en juin sera communiqué à 8h45.

La décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre sera rendue à 13h.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage seront dévoilées à 14h30.

Aux Etats-Unis, l'indice des indicateurs avancés en avril et les ventes de logements anciens en mai seront publiées à 16h.

Aux Etats-Unis, l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz sera publiée à 16h30.

Vers 8h30, l'euro perd 0,03% à 1,0983 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont clôturé en repli après l'audition de Jerome Powell devant la Chambre des représentants. Soulignant que le chemin sera long pour réduire l'inflation jusqu'à 2%, le président de la Fed s'attend à ce que la Réserve fédérale procède à de nouvelles hausses des taux d'intérêt. Au Royaume-Uni, l'inflation a dépassé les attentes en mai. Grâce à une forte progression des immatriculations européennes en mai selon l'Acea, le secteur automobile (Renault) a brillé au CAC 40 qui a reculé de 0,46% à 7 260,97 points. L'Eurostoxx a perdu 0,54% à 4 319,64 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le rouge après l'audition en milieu d'après midi de Jerome Powell devant la Chambre des représentants. Le président de la Fed, qui s'était déjà livré à des déclarations en amont, a souligné que le chemin sera long pour réduire l'inflation jusqu'à 2%. Il s'attend de facto à ce que la Réserve fédérale procède à de nouvelles hausses des taux d'intérêt. Côté valeurs, Fedex a reculé en raison de perspectives plus faibles que prévu. Le Dow Jones a cédé 0,30% à 33 951,52 points tandis que le Nasdaq a perdu 1,21% à 13 502,20 points.