Morning meeting AOF France / Europe - Vers une accalmie des marchés européens

Les marchés actions américains ont clôturé en légère hausse pour la première séance de la semaine. Seule statistique d'importance du jour, l’indice manufacturier Empire State de la Fed de New York a reculé à -31,80 en mai, largement sous le consensus de -3,70. Au chapitre des valeurs, les technologiques (Intel, Salesforce, Cisco, IBM) ont figuré parmi les plus fortes hausses comme Newmont. Le producteur d'or américain a officialisé hier le rachat de la société minière australienne Newcrest. Le Dow Jones a gagné 0,14% à 33 348,60 points tandis que le Nasdaq a pris 0,66% à 12 365,21 points.

Les marchés actions européens ont fini proches de l’équilibre, affaiblis par une nouvelle statistique américaine décevante. L'indice manufacturier de la Fed de New York a surpris par sa faiblesse en mai, apportant une nouvelle preuve de l'affaiblissement de l'économie américaine. En Europe, les publications du jour, Axa et Siemens Energy ont surpris favorablement. Le CAC 40 a finalement gagné 0,05% à 7 418,21 points après être tombé dans le rouge en début d'après-midi. L’indice EuroStoxx50 a cédé 0,03% à 4 316,41 points.

Aux Etats-Unis, les stocks des entreprises en mars et lndice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en mai seront communiquées à 16h.

Aux Etats-Unis, la Production industrielle et le taux d'utilisation des capacités de production en avril seront communiquées à 15h15.

Poxel annonce que le chiffre d'affaires lié aux ventes de son antidiabétique Twymeeg pour l'année fiscale et le quatrième trimestre 2022 ont atteint 2,2 milliards de yens (15,0 millions d'euros), selon son partenaire local Sumitomo, un chiffre supérieur de plus de 20% aux prévisions. La biotech spécialiste des maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique ajoute que ses prévisions de ventes pour 2023 s'élèvent à 4,2 milliards de yens (28,9 millions d'euros), ce qui représenterait une croissance de 90% par rapport à 2022.

Plastivaloire annonce qu'il réalise un deuxième trimestre 2022-2023 (janvier à mars 2023) supérieur à ses anticipations et franchit pour la première fois la barre symbolique de 200 millions d'euros sur un trimestre, avec un chiffre d'affaires de 231,8 millions d'euros, en hausse de 29,8% (+29,5% à taux de change constant). Le fabricant européen de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation ajoute que l'avance prise sur le 1er semestre le conduit à réviser à la hausse son objectif de chiffre d'affaires, supérieur à 780 millions d'euros (contre 730 initialement).

(AOF) - Les principales Bourses européennes devraient ne pas être trop agités ce mardi. Les investisseurs réagiront aux résultats de Bouygues et de Eurazeo. Le groupe de services diversifié français a affiché une perte nette à 134 millions d'euros au premier trimestre. A fin mars 2023, la société d'investissement indique que ses actifs sous gestion s’élèvent à 34,8 milliards d'euros, en hausse de 10% sur 12 mois. Ces investisseurs seront attentifs aussi ce jour à la publication à 11h00 du PIB au premier trimestre en zone euro. Le CAC 40 devrait perdre 0,13%.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.