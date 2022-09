Morning meeting AOF France / Europe - Vers un timide rebond

(AOF) - Les principaux marchés actions européens sont attendus en petite hausse à l’ouverture après deux séances négatives. Les indices pourraient bénéficier de rachats à bon compte dans le sillage du rebond de Wall Street. En Asie, les places boursières ont clôturé en ordre dispersé. Les investisseurs réagiront à une salve de statistiques américaines cet après-midi et notamment les ventes au détail pour le mois d'août. L'enjeu est d'importance alors que la santé de la première économie du monde suscite l'inquiétude dans un environnement marqué par le durcissement de la politique monétaire.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Dékuple

Dékuple a finalisé sa prise de participation majoritaire au capital de l'agence de communication Brainsonic, "leader de l'engagement". Brainsonic est une société rentable et en croissance, qui devrait réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 17 millions d'euros en 2022. La société sera consolidée dans les comptes de Dékuple à compter du 1er septembre 2022.

Aubay

Aubay a vu son résultat net part du groupe progresser de 11,2 à 17,3 millions d'euros au premier semestre. Le résultat opérationnel d’activité a bondi de 18,5% à 26,6 millions d'euros, faisant ressortir une marge record pour un premier trimestre de 10,3%. Elle dépasse pour la première fois le cap des 10%. Elle s'était élevée à 9,6% un an plus tôt. " Cette forte hausse s’explique par la très bonne tenue de l’activité, avec notamment un taux d’utilisation des consultants de 95,2% contre 93,8% au 30 juin 2021 et un calendrier favorable ce semestre en termes de jours ouvrés ", a expliqué Aubay.

Esker

Le résultat net d'Esker s’est inscrit en hausse de 34% pour atteindre 10,1 millions d'euros au premier semestre. Le résultat opérationnel courant a progressé de 42% à 13,1 millions d’euros. «Cette performance provient de l’effet combiné d’excellentes performances opérationnelles, d’un effet de translation de change très favorable (+1,1 million d’euros) et de l’ajustement en fonction de l’évolution du cours de bourse d’Esker des provisions pour taxes sur plans d’actions gratuites passées en 2021 (2,2 million d’euros) », a précisé la société.

Prodways

Prodways, spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle, a enregistré de solides résultats au titre du premier semestre 2022. Le résultat net part du groupe ressort à 3,5 millions d'euros, en hausse de 3,8 %. L'Ebitda courant s'élève à 7,9 millions d'euros, en progression de 3,4 %. Son résultat opérationnel est cinq fois plus important que celui du premier semestre 2021, à 5,1 millions d'euros. Le chiffre d'affaires s'établit à 41,5 millions d'euros, en croissance de 7,4 %.

Les chiffres macroéconomiques

La version définitive de l'inflation pour le mois d'août en France est attendue à 8h45.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 des ventes au détail pour le mois d'août, des inscriptions hebdomadaires au chômage, de l'indice manufacturier "Empire State" pour le mois de septembre, des prix à l'importation pour le mois d'août et de l'indice "Philly Fed" pour le mois de septembre. La production industrielle pour le mois d'août est attendue à 15h15 et les stocks des entreprises pour le mois de juillet à 16h.

Vers 8h30, l'euro perd 0,19% à 0,9960 dollar.

Hier à Paris

La prudence a été de mise en Europe après le coup de grisou d’hier sur les marchés américains. Les mauvais chiffres de l'inflation américaine hier ont sapé le moral des investisseurs, qui s'attendaient à ce qu'elle ait atteint un pic. Ils renforcent le scénario d'une accélération du durcissement monétaire de la Fed, fragilisant le scénario d'un ralentissement en douceur de l'économie américaine. L’indice CAC 40 a clôturé en recul de 0,37% à 6 222,41 points, tandis que l’EuroStoxx50 a cédé 0,51% à 3 567,86 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains se sont redressés au lendemain d'une séance noire à Wall Street. Signe que l'inflation n'a pas dit son dernier mot, les prix à la production ont certes diminué de 0,1% en août, comme attendu, mais l'indice hors alimentation et énergie a lui progressé de 0,4%, plus que prévu (0,3%). Au chapitre des valeurs, Starbucks a connu une belle envolée (+5,53 %) après avoir revu ses prévisions de croissance à la hausse. Le Dow Jones a gagné 0,1% à 31 135,09 points tandis que le Nasdaq a progressé de 0,74% à 11 719,62 points.