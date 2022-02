Morning meeting AOF France / Europe - Vers un rebond, Kiev sous les bombes

(AOF) - Les marchés actions européens devraient rebondir à l'ouverture dans le sillage de Wall Street et des places asiatiques. Les investisseurs ont bien accueilli les nouvelles sanctions économiques dévoilées par les occidentaux pour asphyxier la Russie. Pour autant, la situation reste aussi incertaine qu'insoutenable Depuis l'aube, le Kremlin poursuit son offensive sur Kiev qui est actuellement sous les bombes. Les futures à Wall Sreet sont d'ailleurs orientés à la baisse ce matin. Au chapitre des valeurs, Valeo et Casino ont dévoilé leurs comptes.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Valeo

Valeo a dévoilé des résultats annuels 2021 conformes aux données préliminaires publiées le 26 janvier 2022. Le résultat net part du groupe s’élève à 175 millions d’euros, contre une perte de 1,089 milliard en 2020. La marge d’Ebitda s’établit à 13,4 % du chiffre d’affaires, en ligne avec la prévision du groupe (marge d’Ebitda comprise entre 13% et 13,4% du chiffre d’affaires pour l’année 2021). Le chiffre d’affaires consolidé a atteint 17,262 milliads d’euros est en hausse de 5 %. A à périmètre et taux de change constants, il progresse de 6%.

Beneteau

Dans un contexte de marché tiré par une forte demande pour ses deux activités Bateau et Habitat, Beneteau a terminé l’exercice 2021 avec un chiffre d’affaires de 1,23 milliard d’euros, en croissance de 11,9% en données publiées et de 12,9% à taux de change constant. La croissance des ventes a été particulièrement forte lors du 4ème trimestre, puisqu’elles ont presque doublé par rapport à la même période de 2020 en s’inscrivant à 303,8 millions d’euros.

Saint-Gobain

Saint-Gobain a dévoilé un résultat net, part du groupe, en hausse de 452,9% à 2,52 milliards d'euros en 2021. Le résultat d’exploitation a progressé de 58% pour atteindre un nouveau plus haut historique à 4,507 milliards d'euro, faisant ressortir une marge d’exploitation record de 10,2% en 2021 contre 7,5% en 2020. Elle affiche une augmentation de 250 points depuis le lancement de la transformation du groupe fin 2018 et se trouve au niveau des meilleures performances du secteur à la fois sur ses métiers industriels et de négoce.

Somfy

Somfy a signé un accord afin d’acquérir 75 % du capital de Teleco Automation, groupe italien, spécialiste des systèmes d’automatisation, de contrôle et d’éclairage pour les équipements intérieurs et extérieurs de l’habitat. Teleco Automation affiche une croissance dynamique, compte 180 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 40 millions d’euros en 2021.

Les chiffres macroéconomiques

Le climat des affaires et sentiment économique en février en zone euro est attendu à 11h.

Aux Etats-Unis, le revenu et la consommation des ménages en janvier, l'indice des prix PCE en janvier et les commandes de biens durables en janvier seront publiés à 14h30.

Les promesses ventes immobilières en janvier et la dernière estimation de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en février seront publiées à 16h.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,09% à 1,1211 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont lourdement chuté comme l'ensemble des places mondiales, après l'attaque de grande ampleur de l'Ukraine par la Russie. Du côté occidental, la riposte ne sera qu'économique. Elle devra être d'autant plus forte, quitte à déstabiliser durablement les équilibres de l'économie mondiale. Le Brent bondit de 6,5% à 103,9 dollars. A court terme, les actifs à risque sont désertés au profit des valeurs refuges. Le rendement du 10 ans américain perd 5,7 points de base, l'or gagne 0,9% . Le CAC 40 a cédé 3,83% à 6 521,05 points tandis que l'Euro Stoxx 50 a perdu 3,51%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont finalement clôturé en hausse grâce à la bonne tenue des valeurs technologiques. Ces dernières ont bénéficié en effet de la baisse du rendement des taux des emprunts d'Etat, qui servent de valeur refuge à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ce repli a l'effet inverse sur les valeurs financières. En fin de séance, les investisseurs ont bien accueilli les sanctions économiques contre la Russie annoncées par Joe Biden. Le message du président a été ferme. Le Dow Jones a gagné 0,28% à 33 223,83 points. Le Nasdaq a rebondi de 3,34% à 13 473,59 points.