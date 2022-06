Morning meeting AOF France / Europe - Vers un rebond

(AOF) - Les marchés actions européens pourraient rebondir à l'ouverture dans le sillage de la clôture de Wall Street et de la bonne orientation des places asiatiques. Sur le marché des taux, le rendement du 10 américain progresse très légèrement après avoir chuté hier. Le risque de récession continue de susciter l'inquiétude des investisseurs. A cet égard, ces derniers attendent avec intérêt l'indice Ifo du climat des affaires en juin en Allemagne et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en juin.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Valneva

Toutes les résolutions recommandées par le directoire de Valneva ont été approuvées par les actionnaires lors de son assemblée générale Mmxte qui s'est tenue hier à Paris. Parmi les résolutions figuraient les comptes consolidés 2021, des délégations consenties au directoire pour augmenter le capital social de la société ou émettre certains instruments financiers, et la nomination, pour un mandat de trois ans, de deux nouveaux membres du conseil de surveillance.

AudioValley/Targetspot

AudioValley change de nom et devient Targetspot. A cette occasion, l’action est dotée du nouveau code mnémonique ALTGS, qui prendra effet le 24 juin 2022. Ce changement de dénomination sociale et boursière acte le recentrage du groupe sur le marché en forte croissance de la monétisation audio digitale. Une fois finalisé le projet de cession de la filiale Winamp, dont le principe a également été approuvé par l’AGE du 15 juin, les efforts stratégiques du groupe seront ainsi entièrement concentrés sur son cœur de métier.

Capgemini

Capgemini remporte un marché d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage de la Société du Grand Paris (SGP) pour assurer la mise en service du plus grand projet d’infrastructures ferroviaires urbaines en Europe. Le groupe de conseil et de services informatiques mettra à contribution son expertise en matière d’ingénierie ferroviaire et de pilotage de grands programmes d’infrastructure.

GTT

GTT annonce avoir reçu une commande de son partenaire chinois le chantier naval Dalian Shipbuilding Industry Co (DSIC) pour la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers, au nom de la société CMES LNG Carrier Investment Inc. Il s'agit du premier projet de construction de méthaniers avec le chantier naval DSIC. Ces deux méthaniers offriront une capacité totale de cargaison de 175 000 mètres cubes par navire et intégreront le système de confinement à membranes Mark III Flex, développé par GTT.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires en juin est attendu à 10h.

Aux Etats-Unis, les ventes de logements neufs en mai et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en juin seront dévoilés à 16h.

Vers 7h45, l'euro gagne 0,23% à 1,0545 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont de nouveau reculé, les indices des directeurs d'achat décevants accentuant les craintes de récession. Cette perspective a entraîné un fort repli des taux longs : Le rendement du 10 ans allemand, qui sert de référence en Europe, a reculé de 21 points de base. En conséquence, si les valeurs bancaires et cycliques ont été délaissées, les valeurs de croissance, comme les technologiques ont été recherchées. Ces arbitrages sectoriels ont permis au CAC 40 de limiter son recul : - 0,56% à 5 883,22 points. L'EuroStoxx50 a cédé 0,65% à 3442,16 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont amplifié leur rebond dans le sillage des valeurs technologiques. Elles ont été soutenues par la baisse des taux longs (- 13 points de base pour le 10 ans) provoquée par les craintes de récession. Lesquelles sont alimentées par des indices des directeurs d'achat signalant en effet une nette dégradation de la conjoncture en juin en Europe et aux Etats-Unis. Le Dow Jones a gagné 0,64% à 30 677,36 points. Le Nasdaq a progressé de 1,62% à 11 232,19 points.