Morning meeting AOF France / Europe - Vers un léger rebond des marchés avant la décision de la Banque d'Angleterre

(AOF) - Dans le rouge hier à la clôture, les Bourses européennes sont attendues en léger rebond jeudi après la hausse de l'inflation aux Etats-Unis en avril (+0,4% contre 0,1% en mars). Les investisseurs seront attentifs à la décision de la Banque d'Angleterre à 13h sur sa politique monétaire. Une hausse des taux d'un quart de point est attendue du côté de la BoE. En attendant, ils réagiront aux résultats positifs d'Engie au premier trimestre. Les résultats trimestriels en hausse de Klépierre agiteront les marchés. Le CAC 40 devrait gagner 0,14% en début de séance.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Eiffage

Eiffage, groupe de BTP, a dévoilé son chiffre d'affaires du premier trimestre 2023, ressortant en hausse de 13,1% à 4,9 milliards d'euros. L'activité " Travaux " progresse de 14%, à 4,1 milliards d'euros et la branche " Construction " s'inscrit en amélioration de 9,4% à 828 millions d'euros en France et de 19,5% à 263 millions d'euros en Europe, hors France. Le chiffre d'affaires de l'immobilier est en baisse de 18,7% sur un an. La commercialisation de logements ralentit fortement et s'établit à 313 réservations enregistrées à fin mars 2023 contre 922 à fin mars 2022.

Engie

Le chiffre d’affaires d'Engie s’élève à 29,2 milliards d’euros, en hausse de 14% en brut et 14,2% en organique. L’EBITDA s’est établi à 5,4 milliards d’euros, en hausse de 16,9% en brut et 16,2% en organique. L’EBITDA (hors Nucléaire) s’est établi à 4,8 milliards d’euros, en hausse de 22,8% en brut et 21,9% en organique. L’EBIT (hors Nucléaire) s’est elevé à 3,8 milliards d’euros, en hausse de 29,8% en brut et 28,8% en organique.

Pernod Ricard

Convivialité Ventures, le fonds de capital-risque de Pernod Ricard, a pris une participation minoritaire dans ecoSPIRITS, startup de l'économie circulaire spécialisée dans des systèmes de distribution de vins et spiritueux premium permettant de limiter les émissions de carbone et la production de déchets. Le Groupe a ainsi participé à l'opération de financement de Série A d'un montant total de 10 millions de dollars réalisée par ecoSPIRITS, aux côtés de Closed Loop Partners, fonds d'investissement dans l'économie circulaire basé à New York.

Solutions 30

Solutions 30 réalise au premier trimestre 2023 un chiffre d’affaires consolidé de 255,3 millions d’euros, en hausse de 14,6% par rapport à la même période de 2022 (14,5% en croissance organique). Cette bonne performance s’appuie sur la croissance particulièrement robuste enregistrée au Benelux, en Italie et en Pologne. En France, le chiffre d’affaires atteint 101,6 millions d’euros sur la période contre 116,7 millions d’euros un an plus tôt. Le pays représente désormais 40% du chiffre d’affaires du groupe.

Les chiffres macroéconomiques

Au Royaume-Uni, la Décision de la BoE sur les taux d'intérêt sera communiquée à 13h.

Les Prix à la production en avril et les i nscriptions hebdomadaires au chômage seront dévoilées à 14h30 aux Etats-Unis.

Les stocks de gaz naturel seront communiquées à 16h30 aux Etats-Unis.

Hier à Paris

Les marchés ont terminé en repli pour la deuxième séance de suite. Statistique des plus attendues, l'inflation américaine en avril a ralenti davantage que prévu, atteignant 4,9% sur un an (contre 5% en mars), soit son niveau le plus bas depuis avril 2021. Demain, la banque d'Angleterre devrait augmenter ses taux de 25 points de base. Au chapitre des valeurs, Crédit Agricole a dominé la cote. A contrario, Alstom a subi le report de ses objectifs à moyen terme et la dégradation de Moody's. Le CAC 40 a perdu 0,49% 7361,20 points tandis que l'EuroStoxx50 a calé de 0,47% à 4302, 57 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont terminé en ordre dispersé à la clôture après la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis. L'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis a augmenté de 0,4% en avril 2023, comme attendu par les économistes. Il avait progressé de 0,1% en mars dernier. Coté valeurs, Airbnb a chuté en Bourse et Electronic Arts s'est replié malgré des résultats trimestriels en amélioration. Le Dow Jones a perdu 0,09% à 33 531,33 points et le Nasdaq Composite a gagné 1,04% à 12 306,44 points.