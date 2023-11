Morning meeting AOF France / Europe - Vers un début de semaine dans le calme

(AOF) - Les marchés européens sont attendus proches de l'équilibre, prenant exemple sur la clôture de Wall Street vendredi. Les cours du pétrole continuent de progresser (+0,69% à 81,17 dollars pour le baril de Brent) alors que l'Opep+ envisagerait de réduire de nouveau sa production lors de sa prochaine réunion. L'or noir a chuté de près de 20% par rapport à son plus haut de l'année. Cette séance s’annonce calme tant sur le plan de l’actualité des sociétés que des statistiques économiques. Les investisseurs attendent jeudi les indices des directeurs d’achat pour novembre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Schneider Electric

Schneider Electric a annoncé le lancement d’une émission d’obligations senior non garanties à option de conversion en actions nouvelles et/ou d’échange en actions existantes de la société (Oceanes) à échéance 2030, par voie de placement auprès d’investisseurs qualifiés uniquement, pour un montant nominal de 650 millions d’euros, pouvant être porté à un montant nominal maximal de 750 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension. Le produit net de l’émission sera affecté aux besoins généraux de la société.

Solocal

Le Conseil d’administration de Solocal Group a nommé Cédric Dugardin aux fonctions de Directeur général. Il succèdera à Hervé Milcent qui quittera ses fonctions le 21 novembre 2023. Cédric Dugardin, administrateur du groupe depuis le mois de juin 2023, continuera d’exercer ses fonctions actuelles d’administrateur. Philippe Mellier, Président du Conseil a déclaré : "Le choix du Conseil d'administration s'est naturellement porté sur Cédric Dugardin, en raison de sa connaissance du groupe et de sa capacité à évoluer dans des contextes complexes et de transition".

Sapmer

Sapmer a dévoilé un résultat net, part du groupe de 0,8 million d’euros au premier semestre contre 6,7 millions d’euros, un an auparavant. Le résultat opérationnel du spécialiste de la grande pêche dans les eaux des Terres Australes et Antarctiques Françaises a également reculé, passant de 12,1 à 4,3 millions d’euros entre le premier semestre 2022 et le premier semestre 2023. Les revenus ont augmenté d'un peu plus de 3% à 78,6 millions d'euros.

ADP

ADP annonce que le trafic groupe, incluant les chiffres de la filiale TAV Airports, est en hausse de 10,9 % en octobre, à 30,3 millions de passagers, soit 101,1 % du trafic de 2019. Le trafic de Paris Aéroport (CDG + Orly) affiche une hausse de 8,3 %, à 8,9 millions de passagers, soit 96,0 % du trafic de 2019. Cette communication complète le communiqué de trafic du mois d'octobre 2023 publié le 15 novembre. Il inclut les données, précédemment manquantes, de trafic de TAV Airports et le trafic groupe.

Les chiffres macroéconomiques

Les prix à la production industrielle en octobre ont chuté de 11% en rythme annuel en Allemagne en raison principalement d'un effet de base. Ils sont en ligne avec les attentes. Les prix à la production industrielle avaient chuté de 14,7% en septembre en rythme annuel.

Les investisseurs attendent l'indice des indicateurs avancés en octobre aux Etats-Unis à 16 heures.

Ce matin, l'euro gagne 0,08% à 1,0917.

Vendredi à Paris

Les marchés actions européens ont rebondi après le ralentissement de l’inflation en zone euro. Le taux d’inflation annuel est ainsi ressorti à 2,9% en octobre 2023, contre 4,3% en septembre. En réaction à cette donnée statistique, sur le marché obligataire, le rendement du 10 ans allemand est stable à 2,6%. Coté valeurs, Eiffage a fini parmi les plus fortes hausses du marché parisien grâce à un important contrat avec EDF. A l'inverse, Alstom a terminé lanterne rouge du CAC 40 qui a gagné 0,91% à 7233,91 points. L'Eurostoxx50 lui a avancé de 0,87% à 4339,99 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés américains ont légèrement progressé vendredi sur fond de rebond des cours du pétrole. Le cours du baril de WTI a gagné 4% alors que l'Opep+ envisagerait de réduire de nouveau sa production lors de sa prochaine réunion. Les statistiques économiques du jour, les permis de construire et les mises en chantier en octobre, ont dépassé les attentes. Du côté des valeurs, Gap s’est envolé alors que sa principale marque Old Navy se redresse enfin. L'indice Dow Jones a grappillé 0,01% à 34947,28 points tandis que le Nasdaq Composite a gagné 0,08% à 14125,48 points.