Morning meeting AOF France / Europe - Vers un début de séance proche de l'équilibre

(AOF) - Les marchés européens sont attendus proches de l’équilibre, avec un biais positif. Pour cette première séance de la semaine, l’automobile sera à l’honneur à Paris avec les ventes trimestrielles de Renault et de Forvia. Les prochains jours seront marqués par de nombreuses publications de résultats d’entreprises en Europe, mais surtout aux Etats-Unis. Cet après-midi, les investisseurs attendent l'indice manufacturier de la Fed de New-York et l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers aux Etats-Unis.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Forvia

Sur le premier trimestre 2023, le chiffre d'affaires consolidé de Forvia a augmenté de 29 % pour s’établir à 6,644 milliards d’euros. La croissance interne de l’équipementier automobile s’est élevée à 17,6%. Il comprend un effet de périmètre de 67 millions d’euros, soit +12% du chiffre d'affaires de l’année dernière, en raison d’un mois additionnel de consolidation de Hella. Sa consolidation dans les comptes du groupe a commencé le 1er février 2022.

Pherecydes Pharma

Pherecydes Pharma a présenté une partie de son plan de performance analytique adapté à son Phagogramme 1.5 le 15 avril 2023 lors du 33ème Congrès Européen de la Microbiologie Clinique & des Maladies Infectieuses (ECCMID) à Copenhague (Danemark). Le phagogramme est un test de diagnostic in vitro permettant de vérifier la sensibilité des souches bactériennes des patients aux phages de Pherecydes Pharma.

Aurea

Aurea, spécialiste de la régénération des déchets, a finalisé l'acquisition de 100% du capital de la société britannique Real Alloy UK (spécialisée dans le recyclage de l'aluminium) et de la société française RVA (Récupération Valorisation Aluminium, spécialisée dans le traitement des déchets issus de l'industrie de l'aluminium) après la levée des diverses conditions suspensives. Ces acquisitions ont été financées en numéraire et seront consolidées dans les comptes à compter du 14 avril 2023.

Eutelsat Communications

Eutelsat Communications a noué un partenariat avec Poulsat permettant aux établissements scolaires situés en Afrique du Nord de bénéficier de services Internet à haut débit grâce à Eutelsat Advance, une solution de réseau satellitaire en tant que service. Initié par Poulsat et soutenu par le groupe de la Banque mondiale, le projet de " salle de classe numérique " prévoit de doter plus d'une centaine d'écoles d'une connexion Internet au cours des trois prochaines années.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent l'indice manufacturier de la Fed de New-York en avril à 14h30 et l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en avril à 16 heures.

Ce matin, l'euro s'effrite de 0,05% à 1,0989 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés actions européens ont bouclé en beauté la dernière séance de la semaine, marquée par le coup d'envoi des résultats des grandes banques américaines. JPMorgan, Citi et Wells Fargo ont dévoilé des profits plus élevés que prévu, tirant Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole parmi les plus fortes hausses du marché parisien, en compagnie du luxe. Le CAC 40, qui a signé un nouveau record ce vendredi avec un plus haut en séance à 7 527,33 points, s'est adjugé 0,52% à 7 519,61 points tandis que l'EuroStoxx50 a progressé de 0,63% à 4 390,75 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés américains ont fini en léger repli malgré un secteur bancaire bien orienté. La saison des résultats pour les banques américaines a débuté sous des auspices favorables. JPMorgan, Citi et Wells Fargo ont dévoilé des profits plus élevés que prévu au premier trimestre. La hausse des taux longs - le rendement du 10 ans a atteint 3,52% - a pesé sur les marchés actions. Les statistiques du jour ont donné une image mitigée de la santé de l'économie américaine. L'indice Dow Jones a perdu 0,42% à 33 886,47 points tandis que le Nasdaq Composite a cédé 0,35% à 12 123,47 points.