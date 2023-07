Morning meeting AOF France / Europe - Vers des marchés prudents avant l'inflation américaine

(AOF) - Les Bourses européennes devraient ouvrir la première séance de la semaine très proches de l'équilibre. Le CAC 40 devrait gagner que 0,01%. Cette semaine sera rythmée par la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis et celles des résultats des entreprises américaines notamment avec les banques : JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo. Ces informations risquent de faire bouger les marchés outre-Atlantique et en Europe. Vendredi, les marchés actions européens ont clôturé en hausse modérée suite à la publication des données mensuelles sur l'emploi américain.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Airbus

Airbus est convaincu que le carburant aviation durable (SAF) jouera un rôle majeur dans la décarbonisation de l'aviation. Le constructeur aéronautique s'est déjà fixé un objectif : atteindre 10% de SAF pur dans le mélange de carburant dans les opérations internes de ses avions commerciaux et de ses hélicoptères. Le groupe veut également couvrir les vols de convoyage, c'est-à-dire lorsque les compagnies aériennes transportent un nouvel avion jusqu'à sa base d'origine. Airbus offre gratuitement jusqu'à 5% de SAF pur aux clients qui prennent livraison d'un avion à Toulouse et à Hambourg.

Casino

Casino annonce que 3F Holding a étendu la durée de validité de son offre, déposé le 4 juillet dernier, au 10 juillet 2023. Le distributeur étudie toujours l'autre offre qu'elle a reçue, celle de EP Global Commerce a.s. et Fimalac. La semaine dernière, le ministère de l'Économie a souhaité que ce soit la meilleure offre en terme industrielle et d'emplois qui soit retenue pour renforcer les fonds propres du groupe Casino, lourdement endetté, a déclaré mercredi un représentant de Bercy.

Euronext

Euronext a annoncé l'achèvement du programme de rachat d'actions. L'infrastructure de marché paneuropéenne de référence annonce avoir finalisé le rachat de 330 000 de ses propres actions au prix moyen de 63,77 euros. Ce programme de rachat a été réalisé dans le cadre du plan d'intéressement à long terme d'Euronext par un agent indépendant du 12 juin 2023 au 7 juillet 2023 et conformément aux conditions de l'autorisation accordée par l'Assemblée générale des actionnaires d'Euronext le 17 mai 2023.

TotalEnergies

TotalEnergies inaugure sur le site de Grandpuits la plus grande centrale solaire d’Ile-de-France ainsi qu’un parc de stockage d’énergie par batteries, en présence de Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-de-France. Ces deux projets s’inscrivent dans la stratégie de TotalEnergies à transformer la raffinerie de Grandpuits en une plateforme multi-énergies et sans pétrole. D'une superficie de 12 hectares et d'une capacité de 25 mégawatts-crête (MWc), la centrale solaire de Grandpuits génère annuellement 31 gigawattheures (GWh) d'électricité verte.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice Sentix de confiance des investisseurs en juillet sera publié à 10h30.

Aux Etats-Unis, les stocks de grossistes en mai seront dévoilées à 16h.

Hier à Paris

Après les fortes baisses d'hier, les marchés actions européens ont clôturé sur une note positive cette dernière séance de la semaine. Les indices ont fini légèrement dans le vert après la publication du rapport de l'emploi par le département du travail des Etats-Unis. Le secteur non-agricole a créé 209 000 emplois au mois de juin contre 225 000 attendus. Côté valeurs, SES-imagotag a signé la plus forte hausse du SBF 120 malgré de nouvelles accusations de Gotham City Research. Le CAC 40 a gagné 0,42% à 7 111,88 points et l'Eurostoxx 50 s'est adjugé 0,28% à 7 234,83 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont clôturé en légère baisse après la publication du rapport sur l'emploi outre-Atlantique. Les créations de postes y sont ressorties inférieures aux attentes et les salaires ont augmenté légèrement plus que prévu. Côté valeurs, le constructeur de véhicules électriques Rivian bien qu'il a été sous les feux des critiques. Le groupe est accusé d'escroquer ses actionnaires pendant et après son introduction en bourse en 2021. Le Dow Jones a perdu 0,55% à 33 734,88 points et le Nasdaq a reculé de 0,13% à 13 660,72 points.