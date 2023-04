Morning meeting AOF France / Europe - Vers des marchés européens prudents, Renault rayonne par ses résultats trimestriels

(AOF) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente ce jeudi à l'ouverture de la séance. Celle-ci sera encore rythmée par les publications trimestrielles des grandes entreprises. Les investisseurs réagiront notamment à la hausse du chiffre d'affaires de 30% au premier trimestre 2023 de Renault. Coté statistiques, l'indice des prix allemands à la production (PPI) en mars a baissé plus que prévu. Hier, selon Eurostat, le taux d’inflation annuel de la zone euro s’est établi à 6,9% en mars 2023, contre 8,5% en février. Le CAC 40 devrait gagner 0,10% en début de séance.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Eurazeo

Eurazeo annonce aujourd’hui un investissement dans TSE, à travers son Fonds d’Infrastructure de Transition. Créé en 2016, TSE est un producteur d’énergie solaire en France et a pour ambition de développer entre autres des projets agrivoltaïques, notamment au travers de partenariats avec les grands acteurs du monde agricole. Bpifrance et un pool d’investisseurs du groupe Crédit Agricole participent également à cette levée de fonds d’un montant total de 130 millions d’euros.

Française des Jeux

La Française des Jeux (FDJ), annonce que son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023 a progressé de 5 %, à 662 millions d’euros. Le premier opérateur de jeux d’argent et de hasard en France précise que sur la base de ce bon début d’année, il réitère ses objectifs 2023 tant en termes de croissance d’activité que de taux de marge avec une progression du chiffre d’affaires entre 4 % et 5 %, sur la base d’un exercice 2022 pro-forma, soit 2,514 milliards d’euros, une croissance d’environ 20 % des mises digitales et un taux de marge d’EBITDA courant d’environ 24 %.

L'Oreal

À données publiées, le chiffre d'affaires du Groupe L'Oréal au premier trimestre 2023 atteint 10,38 milliards d'euros, soit une croissance de 14,6%. À fin mars, toutes les Divisions du groupe de luxe ont affiché une croissance. Sur cette période, la Division Beauté Dermatologique enregistre une croissance forte de 34,6% à données publiées à 1,68 milliard d'euros. Cette Division croît significativement plus vite que le marché mondial de la dermocosmétique, qui poursuit son expansion.

Renault

Les ventes du Groupe Renault s'élèvent à 535 000 véhicules au premier trimestre 2023, en hausse de 14,1% par rapport au premier trimestre 2022. En Europe, ses ventes augmentent de 27,3 % dans un marché en hausse de 16,2 %. Son chiffre d'affaires du Groupe est en hausse de 29,9% par rapport au premier trimestre 2022, atteignant 11,5 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires de l'automobile s'établit à 10,5 milliards d'euros, en hausse de 29,7 % par rapport au premier trimestre 2022. En Europe, ses ventes s'élèvent à près de 230 000 véhicules, en hausse de près de 20 % au premier trimestre 2023.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des prix allemands à la production (PPI) en mars est ressorti en baisse de 2,5 %, contre un consensus de -0,5% après -0,3% le mois précédent.

Le Climat des affaires en avril sera communiqué à 8h45 en France.

La Balance commerciale en février en zone euro sera communiqué à 11h.

La publication des minutes du dernier comité de politique monétaire de la BCE sera attendu en zone euro à 13h30.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en avril seront communiquées à 14h30.

A 16h00 aux Etats-Unis seront communiquées les Ventes de logements anciens en mars et l'indice des indicateurs avancés en mars.

L'évolution hebdomadaire des stocks de gaz sera communiqué à 16h30 aux Etats-Unis.

Hier à Paris

Les marchés européens ont légèrement progressé, les résultats décevants et une inflation persistante réfrénant les prises de risque. L'inflation a moins ralenti que prévu en mars au Royaume-Uni à 10,1 % en rythme, contre 10,4 % en février. Cette statistique a entraîné des tensions sur les taux longs. Par ailleurs, plusieurs publications européennes ont été sanctionnées, dont OVHCloud, qui a dévissé après son avertissement. L'indice CAC 40 a gagné 0,21% à 7 549,44 points tandis que l'EuroStoxx50 a fini stable à 4 393,99 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont quasiment clôturé tous proches de l'équilibre après la publication du Livre beige de la Fed. Selon Wells Fargo, ce rapport note que la crise bancaire de mars a pesé sur l'activité financière, en particulier dans les régions de San Francisco et de New York. Côté valeurs, Netflix a été sanctionné après la publication de ses résultats trimestriels contrastés tandis que United Airlines a eu le vent en poupe. Le Dow Jones a fléchi de 0,23% à 33 897,01 points tandis que le Nasdaq a gagné 0,03% à 12 157,23 points.