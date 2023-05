Morning meeting AOF France / Europe - Vers des marchés calmes, un accord trouvé sur la dette américaine

(AOF) - En léger repli hier à la clôture, les Bourses européennes sont attendues sans grand changement à l'ouverture de la séance ce mardi. Le CAC 40 devrait gagner 0,15%. Après des heures de négociations sur le relèvement du plafond de la dette américaine, un accord de principe a été trouvé le weekend dernier. Cet accord rassure les marchés et permet aux Etats-Unis d'éviter un défaut de paiement. L'accord pourrait être examiné dès mercredi par la Chambre des représentants. Le président américain Joe Biden et le dirigeant républicain Kevin McCarthy avaient mené de longs échanges à ce sujet.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Groupe OKwind

Groupe OKwind (spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de systèmes intelligents de génération et de management d'énergie renouvelable dédiés à l'autoconsommation) annonce le renforcement de sa participation au capital de la société Purecontrol, acteur spécialisé dans les solutions innovantes de pilotage pour la gestion de l'eau, l'industrie et la performance énergétique.

Technip Energies

Technip Energies a conclu la première séance de la semaine en tant que tête d'affiche du SBF 120, s'adjugeant 2,51% à 19,58 euros. L'entreprise d'ingénierie et de technologie a bénéficié de la bonne orientation des cours de pétrole.

TotalEnergies

TotalEnergies opérateur du bloc OML 130 au Nigéria, annonce le renouvellement pour 20 ans de la licence de production de ce bloc. Situé à 150 km au large des côtes du Nigéria, le bloc OML130 contient les champs prolifiques d'Akpo et d'Egina, mis en production respectivement en 2009 et en 2018. En 2022, la production s'est établie à 282 000 barils équivalent pétrole (bep) par jour, dont environ 30% de gaz, liquéfié dans l'usine de Nigeria LNG, qui contribue notamment à assurer la sécurité énergétique de l'Europe.

Valeo

Valeo et DiDi Autonomous Driving annoncent un accord de coopération stratégique et d'investissement. Les deux entités ont décidé de mettre en commun leurs savoir-faire au profit de services de conduite autonome sûrs, fiables, confortables et rentables. En investissant dans DiDi Autonomous Driving, Valeo soutiendra le développement de long terme d'un acteur clé de l'avenir de la conduite autonome

Les chiffres macroéconomiques

En zone euro, le climat des affaires et la confiance des ménages en mai seront communiquées à 11h.

Aux Etats-Unis, l'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers en mars sera communiquée à 15h.

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board en mai sera communiqué à 16h.

Vers 8h30, l'euro perd 0,22% à 1,0689 dollar.

Hier à Paris

Oscillant à l'équilibre à mi-séance, les marchés actions européens ont clôturé en repli. Pour cette première séance de la semaine, de faibles volumes ont été enregistrés tandis que les Bourses américaine et anglaise étaient fermées, jour férié oblige. Les dirigeants américains ont conclu un accord provisoire sur le plafond de la dette. Au chapitre des valeurs, Orpea a occupé l'une des plus fortes baisses du SBF 120 après l'annonce de l'AMF. Le pétrole progressait de 1,18%. Le CAC 40 a perdu 0,21% à 7 303,41 points tandis que l'EuroStoxx50 a cédé 0,42% à 4 319, 35 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont été fermés pour cause de "Memorial Day".