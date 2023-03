Morning meeting AOF France / Europe - Vers des marchés à la baisse avant l'inflation américaine

(AOF) - Les principales Bourses européennes devraient évoluer en légère baisse mardi à l'ouverture. Les marchés ont été secoués après l'effondrement de la banque américaine Silicon Valley Bank (SVB). Les banques ont en particulier souffert des craintes de contagion malgré les mesures de soutien au secteur prises par les autorités américaines. Les investisseurs seront attentifs cet après-midi à la publication des chiffres mensuels de l'inflation américaine. D'après les premières indications, le CAC 40 devrait reculer de 0,25%, le Dax de 0,18%, le FTSE 100 de 0,36% et l'EuroStoxx 50 de 0,24%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AB Science

AB Science annonce aujourd'hui un rapport de cas issu de la phase initiale de son étude de phase I/II (AB18) évaluant AB8939, un déstabilisateur de microtubules, chez des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë (LMA) réfractaire et récidivante. Le patient atteint de LMA en question avait échoué à un traitement antérieur à l'azacitidine et présentait un réarrangement du gène Mecom qui est un biomarqueur de résistance aux chimiothérapies standard, associé à un risque élevé de progression de la maladie et à un risque de récidive.

Kering

Kering Eyewear a signé un accord en vue d’acquérir la société française UNT, Usinage & Nouvelles Technologies, afin de renforcer son positionnement dans l’industrie de la lunetterie de Luxe. La transaction est soumise à la validation des autorités de la concurrence compétentes et devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2023. Fondée en 1989 à Morbier, en Bourgogne-Franche-Comté, UNT joue un rôle clé dans la fabrication de composants mécaniques en métal haute-précision pour tout le secteur de la lunetterie de Luxe. L'entreprise est située dans le Haut-Jura.

Immobilière Dassault

Immobilière Dassault a dévoilé un cash-flow courant de 18,1 millions d’euros en 2022, en progression de 15,3%. Le résultat net, part du groupe, est passé en un an de 72,7 millions d’euros en 2021 à 43,84 millions d’euros, en 2022. L’actif net réévalué ajusté, qui mesure la valeur de son portefeuille d’actifs, a représenté 91,8 euros, par action en hausse de 5,1%. Le groupe immobilier a proposé un dividende en hausse à 2,72 euros par action, réparti entre 1,78 euro en numéraire et 0,94 euro avec option de paiement en actions.

Vivendi

A la suite du Conseil de surveillance qui s'est tenu le 8 mars dernier, Vivendi annonce avoir reçu plusieurs offres pour la cession de l'intégralité du capital d'Editis. Après examen de ces offres, le Directoire de Vivendi a décidé d'entrer en négociations exclusives avec International Media Invest a.s. (IMI), filiale de la holding tchèque CMI fondée par Daniel Kretinsky. Cette opération envisagée devra être acceptée par la Commission européenne et fera l'objet des procédures d'information-consultation des instances représentatives du personnel concernées.

Les chiffres macroéconomiques

L'inflation en février est attendue à 13h30 aux Etats-Unis.

Vers 8h30, l'euro perd 0,33% à 1,0695 dollar.

Hier à Paris

L’onde de choc de la faillite de la Silicon Valley Bank a continué de se propager sur les marchés. Les banques ont en particulier souffert des craintes de contagion malgré les mesures de soutien au secteur prises par les autorités américaines. Elles ont également été pénalisées par l'augmentation de l'aversion sur le risque, qui a entraîné une chute des taux longs. Ces derniers ont aussi reculé car les investisseurs anticipent désormais des Banques centrales moins agressives du fait des derniers développements bancaires. Le CAC 40 a clôturé en repli de 2,90% à 7 011,50 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en ordre dispersé face à un secteur bancaire secoué en Bourse par la faillite de la Silicon Valley Bank. Des mesures ont été prises par les autorités américaines pour endiguer les risques de contagion liées à cette faillite, la plus importante depuis la grande crise de 2008. La Fed a annoncé qu'elle mettra à disposition des banques des fonds supplémentaires pour les aider à répondre aux besoins de tous leurs déposants. Le Dow Jones a perdu 0,28% à 31 819,14 points et le Nasdaq a progressé de 0,45% à 11 188,84 points. Les taux longs chutent.