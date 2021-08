Morning meeting AOF France / Europe - Une séance qui s'annonce calme après les nouveaux records de la veille

(AOF) - Les bourses européennes devraient ouvrir proches de l'équilibre vendredi, après les nouveaux record de la veille des deux côtés de l'Atlantique. En effet, hier soir, l'Euro Stoxx 600 a atteint un neuvième sommet historique consécutif, alors que le S&P 500 et le Dow Jones l'ont imité pour la troisième fois en autant de séances. Mais en l'absence de catalyseurs au cours d'une période de vacances d'été caractérisée par de faibles volumes, la journée devrait néanmoins rester calme. Les investisseurs n'auront que l'indice de confiance (préliminaire) du Michigan à se mettre sous la dent.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Ipsen

Ipsen a annoncé le retrait de sa demande d'approbation pour le palovarotène aux Etats-Unis. Bien que la demande d'approbation pour revue prioritaire ait été acceptée, comme annoncé le 28 mai 2021, cette décision fait suite à plusieurs échanges entre la FDA, l'autorité sanitaire américaine, et la biotech. La FDA et Ipsen se sont accordés sur le fait qu'il serait nécessaire d'effectuer des analyses et une évaluation supplémentaire des données collectées dans le cadre de l'essai MOVE de Phase III et du programme FOP d'Ipsen; l'objectif étant de faire avancer et de finaliser le processus.

Poujoulat

A 52,15 millions d'euros, le chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre de son exercice 2021-2022 (avril à juin) du Groupe Poujoulat est en progression d'environ 60 % par rapport à la même période lors de l'exercice précédent, et d'environ 29 % par rapport à l'exercice 2019-2020, soit avant la pandémie. La branche Conduits de cheminée (environ 80% de l'activité) profite de la très bonne dynamique du marché installée depuis le mois de janvier, notamment en France, et progresse de 17% sur deux ans, quand la branche Bois-Energie a, elle, été multipliée par plus de deux.

Prologue

Prologue, la société technologique spécialisée dans les logiciels, les services informatiques et la formation, a annoncé avoir réalisé avec succès son opération de renforcement capitalistique. Cette opération globale consistait dans un premier temps en la réalisation d'une offre publique d'échange simplifiée sur les actions M2i selon une parité d'échange de 11 actions Prologue contre 1 action M2i apportée. Au total, 3 458 673 actions M2i ont été apportées à l'OPE, représentant 68,67% du capital social et 63,25% des droits de vote.

SII

Le groupe SII, spécialiste des métiers de l'ingénieur, a réalisé au cours de son premier trimestre 2021-2022 un chiffre d'affaires de 187,2 millions d'euros, en hausse de 26,9%. Toutes les entités géographiques ont contribué à cette performance positive, à la seule exception de l'Allemagne (-17%) qui ne connait pas encore une dynamique de reprise. Les activités ont particulièrement rebondi en France (+33,6% à 90,2 millions d'euros) et en Espagne (+46,5%) et la croissance, existante au trimestre précédent, s'est poursuivie ou a pu s'accélérer dans les autres pays.

Les chiffres macroéconomiques

En France, l'inflation définitive de juillet sera publiée à 8h45. Aux Etats-Unis, nous connaîtrons à 16h00 la première estimation de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan pour le mois d'août

Vers 8h15, l'euro grappille 0,04% à 1,1738 dollar.

Hier à Paris

Les indices européens ont majoritairement terminé en hausse jeudi soir, l'Euro Stoxx 600 se payent même le luxe d'atteindre un nouveau record historique. L'ouverture de Wall Street dans le rouge n'a pas perturbé le Vieux Continent, qui continuent de surfer sur la saison de bons résultats trimestriels et l'éloignement d'un potentiel resserrement de la politique de la Fed, même si les chiffres hebdomadaires du chômage aux Etats-Unis ont été une nouvelle fois satisfaisants. A la clôture, le CAC 40 a ainsi gagné 0,36% à 6 882,47 points, et l'Euro Stoxx 50 a progressé de 0,53% à 4 228,65 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont terminé sur de nouveaux records jeudi soir en clôture pour la troisième séance consécutive. Ils ont été portés par les bons chiffres hebdomadaires du chômage, une nouvelle fois satisfaisant. Mais avec un indice des prix à la production qui accélère, peut-être peut-on y voir la possibilité que la Fed passe à l'action plus tôt que prévu ? Les investisseurs n'ont en tout cas pas semblé s'en effrayer au cours de la séance. Ainsi, le Dow Jones et le S&P 500 ont grimpé de 0,04% à 35 499,85 et de 0,30% à 4 460,83 respectivement; le Nasdaq a affiché +0,35% à 14 86,26 points.