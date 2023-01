Morning meeting AOF France / Europe - Une première séance de l'année 2023 peu animée

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sans direction claire sur fond de fermeture des marchés chinois, japonais, britanniques et américains, ce qui présage d’une première séance de l'année 2023 peu animée. Mais l’actualité devrait monter en puissance à partir de mercredi avec les minutes de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, avant le rapport sur l’emploi de décembre aux Etats-Unis, prévu vendredi. A suivre ce lundi : la publication de l’indice PMI S&P Global manufacturier définitif de décembre dans la zone euro.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Dassault Aviation

Dassault Aviation (+66,53% à 158,20 euros) a dominé l'indice SBF 120 en 2022 en enregistrant un gain de 66,53%. Outre les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie sur les budgets militaires, le constructeur aéronautique a bénéficié des succès du Rafale à l'exportation. La Grèce a signé en mars un contrat pour faire l'acquisition de six Rafale neufs supplémentaires, qui rejoindront les 18 déjà commandés. En Avril, Dassault Aviation a reçu le premier acompte du contrat portant sur l'acquisition par les Émirats Arabes Unis de 80 Rafale.

Deezer

Deezer annonce ce lundi un changement de la présidence de son Conseil d’administration. Guillaume d'Hauteville a démissionné de son poste de Président du Conseil d’administration le 31 décembre 2022, et Iris Knobloch a été nommée Présidente du Conseil, prenant effet le 1er janvier 2023. Suite à ce changement, Guillaume d’Hauteville a été nommé Vice-président du Conseil d’administration, une fonction précédemment occupée par Iris Knobloch.

Orpea

Orpea (-92,99% à 6,172 euros) affiche de loin la plus forte baisse de l'indice SBF 120 en 2022, ayant vu s'envoler en fumée plus de 90% de sa capitalisation. Tout est parti de la publication en janvier et la publication du livre " Les fossoyeurs ", un ouvrage relatant de graves dysfonctionnements dans la prise en charge des résidents. La situation n'a ensuite été que de Charybde en Scylla pour le spécialiste de la prise en charge de la dépendance : accusations de malversations d'anciens dirigeants, pratiques de gestion dysfonctionnelles, ouverture d'une procédure de conciliation… Etranglée par sa dette, Orpea est actuellement engagé dans une restructuration financière, qui sera massivement dilutive pour les actionnaires existants.

Teleperformance

Teleperformance a terminé l'année en tant que lanterne de l'indice CAC 40 avec un recul de 43,19%. Le spécialiste des prestations de services externalisés la relation client a souffert dans un premier temps de son statut de valeur de croissance dans un contexte de hausse des taux longs. L'action Teleperformance a connu une séance noire le jeudi 10 décembre, dévissant de plus de 30% avant d'être suspendue. Elle a souffert d'un article du Time portant sur des allégations de violation de droit des syndicats, de conditions de travail traumatisantes et de bas salaire en Colombie. Teleperformance a joué la transparence et s'est retiré du segment le plus offensant de son activité de modération de contenu.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice PMI final de l'industrie manufacturière est attendue à 9h50 pour la France, à 9h55 pour l'Allemagne et à 10 heures pour la zone euro.

Vers 8h30, l'euro perd 0,18% à 1,0684 dollar.

Vendredi à Paris

Le CAC 40 a clôturé ce vendredi sur un repli de 1,52% à 6 473,76 points. ll a cédé plus de 9,5 % sur l'ensemble de l'année 2022. Comme pour de nombreux indices, cette année 2022 à été celle de tous les records pour le benchmark français, après avoir dépassé la barre des 7 000 points pour la première fois de son histoire le 5 novembre 2021. Il a ainsi repoussé encore un peu plus ses limites le 5 janvier 2022 en atteignant un record absolu de 7 376,37 points en clôture. Pour sa part, l’EuroStoxx 50 a affiché une baisse annuelle de plus de 11%. Il termine l’année à 3 792,28 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en baisse pour la dernière séance d'une année 2022 marquée par de fortes pertes liées aux relèvements agressifs des taux d'intérêt afin de lutter contre l'inflation, le conflit ukrainien ou encore l'inquiétude quant à la situation sanitaire en Chine. Les trois principaux indices de Wall Street ont enregistré leur première baisse annuelle depuis 2018. Le Dow Jones a cédé 0,22% à 33 147 points tandis que le Nasdaq a perdu 0,11% à 10 466 points.