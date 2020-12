Morning meeting AOF France / Europe - Une dernière séance qui devrait démarrer dans le rouge

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en légère baisse à l'ouverture de cette dernière séance de l'année 2020. Celle-ci se terminera de plus écourtée, Euronext terminant à 14h00, alors que Francfort restera fermé. La publication principale de la journée, les inscriptions hebdomadaires au chômage américain, interviendra à 14h30, soit après la fermeture de l'Europe. Aujourd'hui devrait être aussi marqué une nouvelle fois par la faiblesse des volumes, habituelle en cette période de Fêtes. Côté valeurs, Axa a annoncé la cession de sa filiale en Grèce pour 165 millions d'euros.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AKKA TECHNOLOGIES

Akka a annoncé approbation par son Conseil d'Administration de la réalisation de l'augmentation de capital d'un montant brut de 200 millions euros, prime d'émission incluse. Cette augmentation de capital a été souscrite à hauteur de 150 millions par Swilux SA, société d'investissement détenue et contrôlée à 100% par la Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP), et à hauteur de 50 millions par le groupe familial Ricci, à un prix de souscription de 22,50euros par action, prime d'émission incluse. Le groupe a également annoncé le départ de membres éminents du conseil d'administration.

AXA

AXA annonce aujourd'hui avoir conclu un accord avec Generali afin de céder ses activités d'assurance en Grèce. Selon cet accord, AXA va céder ses activités vie et épargne et ses activités dommages en Grèce pour un montant total en numéraire de 165 millions d'euros, représentant un multiple cours sur bénéfices implicite de 12,2x en 2019. La finalisation de la transaction est soumise à l'obtention des autorisations réglementaires, et devrait avoir lieu à la fin du second trimestre 2021. Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de simplification de l'assureur.

CNP ASSURANCES

CNP Assurances annonce que les opérations de closing prévues par le protocole d'accord signé le 29 août 2018, amendé le 19 septembre 2019 et courant jusqu'au 13 février 2046, avec la banque publique brésielienne Caixa Econômica Federal et la Caixa Seguridade, relatif à leur nouvel accord de distribution portant sur les produits de prévoyance, d'assurance emprunteur consommation et de retraite (vida, prestamista, previdência), ont été finalisées ce jour. CNP Assurances a versé un montant initial de 7 milliards de reals (environ 1,1 milliards d'euros).

KORIAN

Korian a conclu un accord avec BNP Paribas Cardif et EDF Invest prévoyant un investissement de long terme au sein d'un véhicule immobilier contrôlé et géré par Korian. Celui-ci détient 81 actifs (maisons de retraite et cliniques) en France, Allemagne, Italie et Belgique, pour une valeur d'un milliard d'euros. BNP Paribas Cardif et EDF Invest ont investi, chacun pour la moitié, un total de 336 millions d'euros représentant 49% du véhicule immobilier. L'accord, d'une durée de 15 ans prorogeable, prévoit une période minimum de détention de 7 ans pour les investisseurs.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage sera publié à 14h30, avant l'évolution des stocks de gaz naturel à 16h30.

Vers 8h20, l'euro grappille 0,04% à 1,2303.

Hier à Paris

Les bourses européennes ont fini dans le rouge mercredi, après avoir été en hausse une bonne partie de la journée. L'effet d'annonce concernant l'autorisation du vaccin d'Oxford/AstraZeneca n'aura finalement pas duré longtemps, et les investisseurs ne semblent pas avoir réagi au nouvel accord sur les investissements signé entre l'UE et la Chine. Dans un contexte marqué par la faiblesse des volumes, l'aversion au risque l'a emporté et les valeurs refuges se sont distinguées. Ainsi, à la clôture, le CAC 40 a reculé de 0,22% à 5 599,41 points, et l'Euro Stoxx 50 a cédé 0,12% à 3 576,97 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont terminé mercredi soir sur une légère hausse, toutefois suffisante pour permettre au Dow Jones d'atteindre de nouveaux records. Les investisseurs ont une fois encore salué le plan de relance américain: et même si le nouveau montant des aides destinées aux ménages les plus modestes n'a pas encore passé le cap du Sénat, les 600 dollars promis initialement commencent déjà à être envoyés. A cela s'ajoute les espoirs de reprises, suscités par la situation autour des vaccins. A la clôture, Le Dow Jones a gagné 0,24% à 30 409,56 points et le Nasdaq, 0,15% à 12 870 points.