Morning meeting AOF France / Europe - Un vent de défiance souffle sur les marchés

(AOF) - Les principaux marchés actions européens sont attendus en net repli à l'ouverture dans le sillage de la clôture du Nasdaq lundi et de la Bourse du Japon ce mardi (-3% pour le Nikkei). Les investisseurs s'inquiètent des conséquences d'une accélération de l'inflation aux Etats-Unis, mais aussi en Europe, sur la reprise de l'économie mondiale. A cet égard, la flambée observée des métaux témoigne, selon certains économistes, d'une surchauffe globale, qui pourrait attiser un peu plus la hausse des prix. Au chapitre des valeurs, Alstom a dévoilé un bénéfice net pénalisé par le Covid et Bombardier.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une nouvelle bougie au petit corps noir, avec une mèche basse réduite, le tout dans des volumes moyens à 3,3 milliards d'euros. Le mouvement haussier a du mal à se développer de façon sereine. De plus, l'entrée en correction des indices américains peut provoquer un mouvement de correction intermédiaire, ralentissant encore la dynamique.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

ALSTOM

Alstom a réalisé au premier trimestre 2021 un résultat net ajusté (des activités poursuivies, part du groupe) de 301 millions d'euros, incluant plusieurs éléments exceptionnels en partie liés à l'acquisition de Bombardier Transport. Au premier trimestre 2020, cet indicateur était ressorti à 457 millions. Le résultat net des activités poursuivies (part du groupe) a atteint 240 millions après l'impact des dépréciations d'actifs évalués lors de la répartition du prix d'acquisition qui s'élèvent à 61 millions d'euros après les taxes.

GROUPE BEL

Groupe Bel a réalisé lundi soir son point d'activité au titre du premier trimestre 2021. Le géant du secteur des fromages de marque a réalisé un chiffre d'affaires de 840,2 millions d'euros, en baisse de 7,5 % à données publiées sur un an et de -3,6 % en organique. "En excluant l'impact de la crise liée à la Covid-19 sur la performance enregistrée au premier trimestre 2020, elle est légèrement positive à +0,2 %", précise le groupe.

LACROIX

Au premier trimestre 2021, Lacroix Groupe a enregistré une croissance de 12,5% à 127,6 millions d'euros. Bénéficiant d'un effet de base favorable, le fabricant d'équipements électroniques ajoute que la croissance par rapport au premier trimestre 2019 a été de 4,1%. Cette performance a été portée par l'ensemble des activités. Ainsi l'activité Electronics a réalisé un chiffre d'affaires en progression de 14,1% (12,9% à périmètre constant) à 86,6 millions d'euros.

OENEO

Le Groupe Oeneo a affiché un chiffre d'affaires de 76,2 millions d'euros au quatrième trimestre 2020-2021, en recul de 2,7% (-2,3% en comparable). La Division Bouchage affiche chiffre d'affaires en repli de 2% à 57,6 millions d'euros, mais a connu " un mois de mars record et prometteur ". Comme sur les trimestres précédents, le recul reste plus marqué dans la Division Elevage (tonnellerie), -4,7% à 18,6 millions d'euros, en raison du décalage conjoncturel des investissements par les vignerons. Il a reculé de 3% en comparable.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, l'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques en mai est attendu à 11h.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,05% à 1,2140 dollar.

Hier à Paris

Dans le sillage d'une belle progression la semaine dernière, les Bourses européennes ont marqué une pause ce lundi. Les investisseurs ont limité leurs prises de risques: ils s'interrogent sur l'accélération de l'inflation alors que l'activité économique repart et que les cours des matières premières sont au plus haut. Dans ce contexte, la forte progression de l'indice Sentix, qui mesure le sentiment des investisseurs en zone euro, n'a pas engendré de « déclic ». Au son de la cloche, le CAC 40 a terminé à l'équilibre à 6 385,99 points tandis que l'EuroStoxx 50 a cédé 0,21% à 4 025,60 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a clôturé dans le rouge lundi. Le Dow Jones a abandonné quelques points, victime de prises de bénéfices après avoir atteint le seuil symbolique des 35 000 points. La séance a été plus rude pour les valeurs technologiques. Locomotives des marchés depuis le rebond débuté il y a un mois, elles souffrent du regain de craintes concernant l'accélération de l'inflation aux Etats-Unis. Les opérateurs redoutent un durcissement plus rapide que prévu de la politique monétaire de la Fed afin d'éviter la surchauffe de la première économie mondiale.