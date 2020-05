Morning meeting AOF France / Europe - Un vent d'optimisme souffle sur les Bourses

(AOF) - Les principaux marchés actions européens débuteront dans le vert ce lundi dans le sillage de Wall Street, vendredi, et des Bourses asiatiques, ce lundi. Les investisseurs misent sur un rebond de l'activité au second semestre grâce à la ré-ouverture progressive de l'économie mondiale. Pourtant, les derniers indicateurs ne sont guère encourageants et les propos du président de la Fed, ce week end, ne prêtent pas à l'optimisme. Jerome Powell a lié la reprise à la découverte d'un vaccin. Pas de quoi inquiéter le marché pétrolier. Ce matin, le baril de Brent gagne plus de 3% à 33,5 dollars.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une nouvelle bougie noire, réalisée dans des volumes faibles à 2,90 milliards d'euros. Les cours ont maintenant comblé le second gap baissier : le rebond des marchés américains pourrait permettre de rebondir et de combler le premier, situé sous la résistance à 4 570 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

SANOFI

Sanofi organise un cycle de webcasts interactifs dédiés à la présentation des principaux programmes de son portefeuille de développement qui culminera par une journée virtuelle consacrée à sa R&D, le jeudi 23 juin. Ce cycle de cinq webcasts a été inauguré en avril avec la présentation des données de phase II et de la stratégie de développement de Sanofi relatives à son inhibiteur BTK'168 à pénétration cérébrale dans le traitement de la sclérose en plaques.

CAFOM

Le chiffre d'affaires semestriel (au 31 mars 2020) de Cafom, spécialiste de l'équipement de la maison, est ressorti à 153 millions d'euros, en repli de 1,6% en données retraitées, fortement pénalisée par la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. Au premier trimestre, l'activité était en progression de 4,6%.

TOUAX

Touax a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre 2020 en hausse de 10,4% à 41,155 millions d'euros. Le loueur d'actifs tangibles souligne que cette performance s'appuie principalement sur la hausse de 14,3% des revenus locatifs des matériels en propre ainsi que sur les ventes de matériels. La société note qu'il est trop tôt pour déterminer l'impact du Covid-19 sur le volume des échanges mondiaux et les capacités de production. Elle ajoute que néanmoins les activités de wagons de fret et de conteneurs restent essentielles pour un redémarrage de l'économie mondiale.

YMAGIS

Le groupe Ymagis a annoncé que les établissements bancaires partenaires du groupe viennent de refuser de lui accorder des Prêts Garantis par l'État (PGE), dans les conditions définies par le gouvernement français pour financer les entreprises victimes de l'épidémie de SARS-Cov2. Ce refus intervient après plusieurs semaines de discussions sous l'égide du ministère de l'Économie.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs se contenteront de l'indice NAHB du marché immobilier pour le mois de mai, à 16h.

Vers 8h25, l'euro grappille 0,04% à 1,0821 dollar.

Vendredi à Paris

Après le net repli enregistré depuis le début de la semaine, les Bourses européennes repartent légèrement de l'avant ce vendredi. Si les marchés ont ouvert en nette hausse après que les investisseurs ont été rassurés par la publication d'une production industrielle chinoise en avril meilleure qu'attendu, ils ont été une nouvelle fois ralentis par la montée des tensions entre la Chine et les Etats-Unis. Au son de la cloche, le CAC 40 a grappillé 0,11% à 4 277,63 points et l'EuroStoxx 50 a progressé de 0,29% à 2 768,14 points.

Vendredi à Wall Street

Longtemps indécis, les indices américains ont finalement clôturé dans le vert vendredi. Wall Street a bénéficié d'un regain d'optimisme concernant la reprise économique. Plus tôt, ils ont souffert des nouvelles tensions sino-américaines alimentées par des restrictions imposées par Washington à Huawei pour ses approvisionnements en puces. Le secteur des semi-conducteurs a ainsi nettement reculé. De plus, les statistiques ont montré une forte dégradation de la conjoncture même si certaines sont moins pires que prévu. Le Dow Jones a gagné 0,25% à 23 685,42 points. Le Nasdaq a progressé de 0,79%.