Morning meeting AOF France / Europe - Un vent d'optimisme continue de souffler

(AOF) - Les principaux marchés actions européens pourraient prolonger leur hausse ce mardi, soutenus par la perspective d'un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine dans les prochaines semaines. Les récentes déclarations de dirigeants américains et chinois prêtent en effet à un certain optimisme. Au chapitre des valeurs, l'équipementier automobile Faurecia a confirmé ses objectifs 2019 et dévoilé des prévisions 2022 ambitieuses dans un environnement pourtant plus difficile. Le fabricant de camping-cars Trigano a accusé un repli de 10,5% de son bénéfice net annuel.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe la formation d'une petite toupie blanche dans des volumes faibles et en baisse à 2,74 milliards d'euros. Ce rebond depuis le support à 5862 points s'inscrit dans une tendance haussière forte : c'est l'inertie haussière qui s'exprime plutôt qu'une impulsion franche, en raison notamment du manque de participant. Le support n'a toujours pas été enfoncé : les probabilités restent donc en faveur d'une poursuite du mouvement haussier en direction de la résistance à 6006 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

BIGBEN

Au premier semestre, clos fin septembre, Bigben a vu son bénéfice net bondir de 35,9% à 8,3 millions d'euros et son résultat opérationnel courant progresser de 53,7% à 13,4 millions d'euros. Le spécialiste de l'édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d'accessoires mobiles et de gaming affiche ainsi une marge opérationnelle courante de 10,5%, en hausse de 2,3 points. Déjà publié, le chiffre d'affaires a atteint 127 millions d'euros, en progression de 19,9%.

CREDIT AGRICOLE

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank a annoncé, suite à l'exercice par RAM Holdings I Ltd, un véhicule d'investissement contrôlé par Ripplewood de sa faculté d'acquérir une participation de 6 du capital de la Banque Saudi Fransi (BSF) à un prix de 30,00 Riyals Saoudiens par action, cette cession a été finalisée, transaction pour laquelle toutes les autorisations réglementaires ont été obtenues.

FAURECIA

Lors du Capital Markets Day organisé ce jour à Paris, Faurecia entend démontrer la pertinence de sa stratégie de transformation, déployée à un rythme soutenu au travers d'acquisitions et de partenariats. L'équipementier automobile confirme l'ensemble de ses objectifs financiers pour 2019 et annonce ses objectifs financiers pour 2022.

GECINA

Gecina a conclu un accord transactionnel avec CaixaBank (subrogée dans les droits de Banco de Valencia) dans le cadre de la discussion sur la réalisation d'un nantissement en garantie d'une opération de crédit sur des actions de Gecina, dont la validité était contestée par le groupe immobilier. Aux termes de cet accord, Gecina a perçu un montant de 30 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'indice des prix immobiliers S&P/Case-Shiller pour septembre est attendu à 15h. L'indice de confiance du consommateur pour novembre et les ventes de logements neufs pour octobre seront dévoilés à 16h.

Vers 8h30, l'euro est quasi stable à 1,1014 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé en hausse dans le sillage de plusieurs commentaires encourageants sur le dossier commercial. Ce lundi, la presse chinoise a affiché son optimisme. Selon le Global Times, les Etats-Unis et la Chine seraient très proches de la conclusion d'un accord de phase un. Les investisseurs veulent y croire. Côté statistiques, le moral des entrepreneurs allemands s'est amélioré en novembre. Côté valeurs, LVMH s'est offert Tiffany pour 14,7 milliards d'euros. Ainsi, le CAC 40 a gagné 0,54% à 5 924,86 points et l'Eurostoxx 50 a pris 0,56% à 3 708,31 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en hausse. Le dossier commercial, toujours sur le devant de la scène, continue de porter Wall Street. Les commentaires à ce sujet restent positifs. En effet, la presse chinoise a affiché son optimisme hier. Selon le Global Times, les deux pays se seraient d'ailleurs globalement entendus sur la première phase d'un accord commercial. Côté valeurs, Tiffany s'est fait croquer par LVMH pour 16,2 milliards de dollars. Le Dow Jones a gagné 0,68% à 28 066,47 pts et le Nasdaq Composite a progressé de 1,32% à 8 632,49 pts.