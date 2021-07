Morning meeting AOF France / Europe - Un rebond semble se dessiner

(AOF) - Les futures sur indices actions laissent présager d'un rebond technique des Bourses européennes après la séance difficile d'hier. Cette reprise pourrait être également soutenue par celle des taux longs. Ce matin, le rendement du taux à dix américain gagne 2,9 points de base à 1,327% après être tombé hier à 1,25%, soit son plus bas niveau depuis près de cinq mois. Les investisseurs s'inquiètent de l'impact sur la croissance de la propagation du variant Delta, hautement contagieux. Dans ce cadre, les craintes suscitées par le regain d'inflation semblent désormais bien loin.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

CGG

CGG a fait un point sur son activité du deuxième trimestre 2021 et sur ses objectifs financiers 2021. Le chiffre d'affaires des activités du groupe au deuxième trimestre devrait s'établir autour de 158 millions de dollars. Le carnet de commandes des activités au 1er juillet 2021 s'élève à 360 millions de dollars, en hausse de 4% sur un an.

AIRBUS

Airbus a fait le point jeudi soir sur son activité commerciale du mois de juin 2021. Ainsi, le groupe aéronautique a livré 77 avions commerciaux le mois dernier à 44 clients. En parallèle, 73 nouvelles commandes ont été enregistrées. Sur les six premiers mois de l'année, Airbus a livré 297 avions à 67 clients. Rappelons que le groupe entend livrer cette année le même nombre d'avions qu'en 2020 (566 unités).

ALSTOM

Alstom fournira 19 métros MP14 de 5 voitures avec cabine conducteur pour la ligne 11 du réseau d'Île-de-France Mobilités exploité par RATP, pour un montant total de 132 millions d'euros. Financée à 100% par Île-de-France Mobilités, cette levée d'options s'inscrit dans le cadre du marché MP14 signé en mars 2015 entre RATP (mandatée par Île-de-France Mobilités) et Alstom et portant sur la livraison d'un maximum de 217 trains MP14 sur 15 ans pour un montant total de plus de 2 milliards d'euros.

KERING

Kering Eyewear (groupe Kering) et la famille Lindberg ont signé un accord en vue de l'acquisition par Kering Eyewear de 100% du capital du lunetier de luxe danois Lindberg. Les termes financiers de la transaction n'ont pas été révélés. « Cette opération renforcera encore le positionnement de Kering Eyewear en tant qu'acteur clé sur le segment des lunettes haut de gamme, grâce à l'addition d'une marque propre, dotée d'une grande légitimité sur les montures optiques, d'un savoir-faire unique et d'un service client d'excellence », a expliqué Kering.

Les chiffres macroéconomiques

En France, la production industrielle en mai est attendue à 8h45.

Aux Etats-Unis, les investisseurs se contenteront des stocks des grossistes en mai à 16h.

Vers 8h30, l'euro cède 0,11% à 1,1833 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé en nette baisse jeudi, alors que la forte progression du variant Delta du Covid fait redouter une nouvelle vague épidémique d'ampleur. L'inquiétude est prégnante en Asie, et notamment au Japon où le pays est revenu à l'état d'urgence. Les inscriptions hebdomadaires au chômage n'ont pas pu servir de soutien aux indices puisqu'elles ont déçu. Au son de la cloche, le CAC 40 a abandonné 2,01% à 6 396,73 points et l'EuroStoxx 50 a perdu 2,18% à 3 989,47 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le rouge. Les investisseurs s'inquiètent de l'impact économique de l'inarrêtable propagation du variant Delta. Chaque journée qui passe apporte son lot de mauvaises nouvelles. Tokyo a ainsi annoncé que les jeux Olympiques auront lieu sans spectateurs en raison de l'état d'urgence sanitaire. Dans ce contexte, le rendement du 10 ans américains continue de s'affaiblir : -1,7 point de base à 1,31%. Le Dow Jones a perdu 0,75% à 34 421,93 points et le Nasdaq Composite, 0,72% à 14 559,78 points.