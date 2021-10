Morning meeting AOF France / Europe - Un rebond se dessine

(AOF) - La volatilité a clairement fait son grand retour ces dernières semaines. Après avoir nettement corrigé hier, les marchés actions européens devraient rebondir à l'ouverture ce matin dans le sillage du redressement opéré en fin de journée par Wall Street. Les investisseurs sont soulagés par la perspective d'un report du 18 octobre à décembre de l'accord sur le plafond de la dette américaine. Le système politique américain se laisse du temps pour éviter que le pays ne fasse défaut.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Cafom

Cafom a annoncé la prévision de chiffre d'affaires et de profitabilité opérationnelle pour l'exercice 2020-2021 et les ambitions à moyen terme de sa filiale Vente-unique.com ainsi qu'un projet de cession de sa filiale Distri Services. Vente-unique.com estime que son chiffre d'affaires annuel au 30 septembre 2021 sera supérieur à 160 millions d'euros ,que sa marge d'Ebitda ajusté annuelle sera supérieure à 12% et que sa marge opérationnelle courante sera supérieure à 10%.

Veolia

L'augmentation de capital de 2,5 milliards d'euros de Veolia marque une étape décisive dans le processus de rapprochement avec Suez qui donne naissance au champion mondial de la transformation écologique, s'est félicité le spécialiste de la transformation écologique. La clôture de l'offre publique visant les actions Suez est attendue d'ici janvier 2022, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires et de certaines exceptions usuelles.

UFF

Le Conseil d'administration de l'Union Financière de France Banque (UFFB), qui s'est tenu le 6 octobre, a pris acte de la réalisation de l'acquisition d'Aviva France, propriétaire de 75% d'UFF, par Aéma Groupe. Il a décidé d'une évolution de sa composition et d'une distribution d'acompte sur dividende. Il a ainsi décidé de coopter Philippe-Michel Labrosse en tant qu'Administrateur en remplacement de Patrick Dixneuf, dont la démission a pris effet au 6 octobre 2021, pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'Assemblée générale 2022 statuant sur l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Quantum Genomics

Quantum Genomics a publié une perte nette de 6,18 millions d'euros au cours du premier semestre 2021, contre une perte de 5,08 millions un an plus tôt. En raison d'une hausse des charges opérationnelles de 70%, due à l'avancement des études cliniques, le résultat d'exploitation ressort dans le rouge à hauteur de 7,22 millions d'euros, alors qu'il était négatif de 5,96 millions l'an passé. Ceci alors que la biotech a perçu des produits d'exploitation de 2,71 millions d'euros contre 0,38 million au premier semestre 2021.

Les chiffres macroéconomiques

En France, la balance commerciale en août est attendue à 8h45.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont attendues à 14h30.

Vers 8h30, l'euro est stable à 1,1557 dollar.

Hier à Paris

Les bourses européennes sont retombées lourdement, les investisseurs s'inquiétant de l'impact de prix de l'énergie toujours plus élevés sur l'inflation. La pression baissière s'est allégée dans le sillage du retournement à la baisse des cours de l'énergie, particulièrement spectaculaire pour le gaz au Royaume-Uni. Il passé d'une hausse de 39% ce matin à un repli de près de 9%, Vladimir Poutine ayant déclaré que la Russie augmenterait ses livraisons de gaz à l'Europe. Le CAC 40 a clôturé en repli de 1,26% à 6 493,12 points après avoir perdu jusqu'à plus de 2% en cours de séance.

Hier à Wall Street

En baisse une bonne partie de la séance, Wall Street s'est finalement redressé. Les investisseurs ont été soulagés par le compromis trouvé entre les républicains et les démocrates sur la question du plafond de la dette américaine. Le chef file des républicains au Sénat, Mitch McConnell, a proposé de voter une mesure d'urgence qui repousserait du 18 octobre à décembre l'échéance pour trouver un accord évitant que le pays ne fasse défaut. Au final, le Dow Jones a gagné 0,30% à 34 416,99 points. Le Nasdaqa progressé de 0,47% à 14 501,91 points.