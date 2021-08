Morning meeting AOF France / Europe - Un mois d'août qui devrait débuter du bon pied

(AOF) - Les marchés européens devrait ouvrir dans le vert pour cette première séance d'un mois d'août traditionnellement calme en raison de la période estivale. Après leur pire semaine en trois ans, les bourses chinoises se sont récupérées lundi et, aux Etats-Unis, le Sénat prépare un plan d'investissement dans les infrastructures de 1 000 milliards de dollars qui pourrait être adopté dès cette semaine. Par ailleurs, la saison des résultats se poursuit, mais, en France tout du moins, devraient être plus calmes que les précédents jours. A Paris, Axa sera la vedette grâce à ses bénéfices en hausse.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Axa

Axa a réalisé un bénéfice net de 3,996 milliards d'euros au cours du premier semestre 2021, soit un quasi triplement par rapport à l'an dernier à la même époque (+1802% en publié, et +191% à change constant). Il a été principalement porté par la hausse du résultat opérationnel ainsi que des impacts de marchés financiers plus favorables sur la variation nette de la juste valeur des actifs financiers et produits dérivés, et une hausse des plus-values nettes réalisées. Le résultat opérationnel de l'assureur a quant à lui doublé à 3,6 milliards d'euros.

Bolloré

Le résultat net part du groupe de Bolloré atteint 219 millions d'euros (+26 %) au premier semestre 2021. Celui-ci n'intègre toutefois pas la plus-value sur la cession en janvier de 10 % du capital d'Universal Music Group (UMG) sur la base d'une valeur d'entreprise de 30 milliards d'euros pour 100%. La cession est comptabilisée en capitaux propres pour 2,8 milliards d'euros. Le résultat net total s'établit à 651 millions d'euros (-14%) compte tenu de la baisse des cours des titres Spotify et Tencent Music Entertainment après une forte hausse au premier semestre 2020.

DLSI

Le Groupe DLSI, spécialisé dans le recrutement, a enregistré un doublement de son chiffre d'affaires au second trimestre 2021, par rapport à la même période l'an passé (+102,3%). Celui-ci a atteint les 50,6 millions d'euros, porté par la reprise de l'activité sur l'ensemble du groupe. Ceci permet au chiffre d'affaire semestriel de grimper à 93,9 millions d'euros au 30 juin 2021 et d'afficher une hausse de 37,4% sur un an. L'international est en hausse de 35,2% par rapport au premier semestre 2020 et représente 36,6% de l'activité.

Iliad

Plus forte hausse du SBF 120, et de loin, l'action Iliad flambé de plus de 60% à 182,05 euros pour se coller au prix de l'offre publique d'achat simplifiée de son fondateur, Xavier Niel. Le prix proposé par l'homme d'affaires représente en effet une prime de 61% par rapport au dernier cours de clôture avant l'annonce de l'offre. Cette offre, accueillie favorablement par le conseil d'administration de l'opérateur télécoms, est initiée par HoldCo II, une société contrôlée par Xavier Niel, lequel détient directement et indirectement 70,6% du capital et 78,7% des droits de vote de la société.

Les chiffres macroéconomiques

En France, l'indice des directeurs d'achat manufacturiers en juillet sera connu à 9h50.

En Allemagne, les ventes au détail en juin seront publiées à 8h00, avant l'indice des directeurs d'achat manufacturiers en juillet à 9h55. Celui de la zone euro sera ensuite révélé à 10h00.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat manufacturiers de Markit en juillet sera publié à 15h45, puis les les dépenses de construction en juin et les PMI manufacturier de l'ISM le seront à 16h00.

Vers 8h20, l'euro est quasi stable à 1,1875 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés européens ont fini proches de l'équilibre, avec un biais négatif. Outre la poursuite du recul des Bourses chinoises, le moral des investisseurs a été mis à mal par une publication surprenamment décevante de la part d'Amazon. En Europe, la saison des résultats s'est poursuivie sur un bon rythme. A Paris, Iliad a flambé à la suite du lancement d'une offre publique d'achat simplifiée généreuse. Du côté des résultats, ceux d'EssilorLuxottica et Hermès ont été appréciés. Le CAC 40 a clôturé sur un repli de 0,32% à 6 612,76 points, et l'EuroStoxx50 a cédé 0,41% à 4 099,74 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont terminé en baisse vendredi soir, pénalisés en premier lieu par les valeurs technologiques en raison des revenus moins élevés que prévu d'Amazon. La journée a été une nouvelle fois marquée par de nombreux résultats et les statistiques, dont une inflation "core" en juin, très suivie par la Fed, un peu moins importante qu'attendu. Les difficultés des bourses chinoises ont elles aussi eu leur effet. Ainsi, le Dow Jones a cédé 0,42% à 34 935,47 points, et le Nasdaq de 0,71% à 14 672,68 points, limitant leurs gains sur le mois de juillet à +1,3% et +1,2% respectivement.