Morning meeting AOF France / Europe - Un début d'année sous de bons auspices

(AOF) - Les marchés actions européens devraient débuter l'année 2020 dans l'optimisme. Les investisseurs saluent le prochain accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine. Donald Trump a assuré hier qu'il signerait le 15 janvier, à la Maison blanche, la "phase 1" de l'accord. Autre bonne nouvelle, la Chine a assoupli une nouvelle fois sa politique monétaire en abaissant le ratio de réserves obligatoires imposé aux banques. Toujours au chapitre macroéconomique, les opérateurs réagiront aux résultats définitifs des enquêtes d'activité menées auprès des directeurs d'achat du secteur manufacturier.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

PLASTIC OMNIUM

Au 1er janvier 2020, Stéphane Noël et Christian Kopp sont nommés respectivement directeur général de l'activité Intelligent Exterior Systems et directeur général de l'activité Clean Energy Systems de Plastic Omnium. L'activité Intelligent Exterior Systems, avec un chiffre d'affaires d'environ 4 milliards d'euros, est le leader mondial des sytèmes de carrosserie intelligents. L'activité Clean Energy Systems, n°1 mondial des systèmes d'énergie propre, réalise environ 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

VIVENDI

Vivendi a signé mardi matin un accord pour la vente de 10% d'Universal Music Group avec un consortium d'investisseurs internationaux mené par le chinois Tencent. Des négociations exclusives avec Tencent avaient déjà été évoquées en août dernier. L'opération se fera sur la base d'une valeur d'UMG de 30 milliards d'euros et est attendue d'ici a fin du premier semestre 2020. Le consortium pourra acquérir, sur la même base de prix, jusqu'à 10% supplémentaires jusqu'en janvier 2021.

VISIOMED

Visiomed a finalisé le processus de cession partielle d'un fonds de commerce composé de la branche de santé familiale du groupe (hors dermocosmétique) à la société Biosynex. Cette activité, qui regroupe 40 collaborateurs, a réalisé un chiffre d'affaires de 2,9 millions d'euros au cours du 1er semestre 2019.

INNATE PHARMA

Innate Pharma a annoncé aujourd'hui que l'Agence Européenne du Médicament (EMA) a accepté le dossier de demande d'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) de Lumoxiti (moxetumomab pasudotox-tdfk), un traitement " first-in-class " pour les adultes atteints de leucémie à tricholeucocytes en rechute ou réfractaire ayant reçu précédemment au moins deux lignes de traitements, dont des analogues de nucléosides puriques.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en décembre en France est attendu à 9h50. Celui pour l'Allemagne, à 9h55 et celui pour la zone euro, à 10h.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont attendues à 14h30. L'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en décembre sera publié à 15h45.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,23% à 1,1207 dollar.

Mardi à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé en légère baisse pour la dernière séance d'une année boursière exceptionnelle (+27,77% pour le CAC 40; +24,85% pour l'Euro Stoxx 50). Les investisseurs présents n'ont pris aucun risque. Les volumes sont restés limités alors que Francfort est fermé, que Londres a terminé à 13h30 et Euronext, donc la Bourse de Paris, à 14h. Au chapitre des valeurs, Vivendi a terminé en légère hausse après la signature d'un accord pour la vente de 10% d'Universal Music Group au chinois Tecent. Le CAC 40 a abandonné 0,07% à 5 978,06 points. L'Euro Stoxx 50 a perdu 0,08%.

Mardi à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé une année 2019 exceptionnelle sur une note positive. Après plusieurs mois marqués par les incertitudes liées au conflit commercial Chine-Etats-Unis, au Brexit, et à la situation économique, les marchés achèvent donc l'année dans le calme, et à des niveaux historiquement hauts. 2020 sera principalement marquée par l'élection présidentielle, durant laquelle Donald Trump essaiera de briguer un deuxième mandat. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,27% à 28 538,44 pts. Sur l'année, l'indice a bondi de 27%. Le Nasdaq a gagné 0,3% à 8 972,60 pts (+32% en un an).