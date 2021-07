Morning meeting AOF France / Europe - Un bon début de deuxième semestre en perspective

(AOF) - Les marchés actions européens pourraient repartir à la hausse en début de séance dans le sillage de Wall Street. Hier soir, le S&P500 a décroché un nouveau record, soutenu par l'espoir d'une reprise économique pérenne. Le Nikkei de Tokyo en revanche, marque le pas ce matin en raison d'un regain de craintes lié au variant Delta. Les investisseurs réagiront à une pluie de statistiques des deux côtés de l'Atlantique, notamment les versions définitives des PMI du secteur manufacturier et l'ISM manufacturier aux Etats-Unis. Ils attendent enfin les chiffres mensuels sur l'emploi américain, vendredi.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une bougie noire avec une mèche basse notable, réalisée dans des volumes importants à 4,4 milliards, en raison de la fin du semestre. L'indice CAC 40 a ainsi enfoncé le support à 6 526 points : un canal descendant de consolidation est maintenant validé. La tendance sera légèrement descendante à l'intérieur de cette figure, mais sans remettre en cause la dynamique haussière de plus long terme.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

ILIAD

Iliad a émis un Schuldschein (placement privé de droit allemand) d'un montant total de 500 millions d'euros, représentant la troisième plus grande transaction sur ce marché depuis ce début d'année, et comprenant trois tranches en euros, avec des maturités de 4, 5 et 7 ans, à taux fixes et variables. L'opération a été sursouscrite, permettant à l'opérateur d'augmenter le volume final émis, par rapport à une annonce initiale de 300 millions d'euros.

KORIAN

Korian a acquis 90% du groupe familial Santa Croce. Le groupe exploite cinq établissements dans le centre de Turin et dans la région soit un total de 550 lits répartis entre une clinique de soins de suite et de réadaptation de 143 lits et quatre établissements gériatriques de long séjour qui proposent également des services d'accueil de jour. Trois centres ambulatoires viennent compléter ce pôle médical de proximité, avec une activité mensuelle de 30 000 sessions.

PARTOUCHE

Partouche a dévoilé mercredi soir ses résultats au titre du premier semestre de son exercice 2020-2021 (novembre à avril). Ainsi, l'exploitant de casinos et d'hôtels a accusé une perte nette (part du groupe) de 88 millions d'euros, contre une perte nette de 3,9 millions d'euros lors de la même période de l'exercice précédent. Pour sa part, l'Ebitda ressort à -42 millions d'euros, contre +29,8 millions d'euros un an plus tôt. Enfin, le chiffre d'affaires ressort à 47,2 millions d'euros, soit une chute de 74,3%.

TRIGANO

Trigano a réalisé mercredi soir son point d'activité au titre du troisième trimestre de son exercice 2020-2021. Entre mars et mai 2021, le spécialiste du camping-car a réalisé un chiffre d'affaires de 905,7 millions d'euros, soit un bond de 131,2 % à données publiées sur un an. Trigano rappelle que son activité avait été fortement affectée par la crise du Covid-19 un an plus tôt. Si l'on compare au niveau d'activité pré-crise, pour la même période, la croissance ressort à 25,5 %.

Les chiffres macroéconomiques

9h45 en France

La version définitive de l'indice des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier en juin pour la France est attendue à 9h45, pour l'Allemagne à 9h55 et pour la zone euro, à 10h.

Toujours en zone euro, le chômage de mai sera publié à 11h.

Aux Etats-Unis, les marchés réagiront aux inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30, à l'indice des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier en juin à 15h45, aux dépenses de construction de mai et à l'ISM manufacturier de juin à 16h.

Vers 8h30, l'euro cède 0,16% à 1,1841 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé dans le rouge mercredi, pénalisés par des prises de bénéfices. Pas de quoi cependant rogner la belle performance boursière du semestre, puisque la Bourse de Paris a bondi de près de 18% depuis le début de l'année et le CAC 40 a atteint mi-juin les 6 687,29 points, soit son plus haut niveau depuis l'été 2000. Les valeurs malmenées en 2020 ont pris leur revanche au cours de ce premier semestre 2021. Saint-Gobain a ainsi bondi de 48,2%. Le CAC 40 a cédé ce soir 0,91% à 6 507,83 points. L'Euro Stoxx 50 a accusé aujourd'hui un repli de 1,05%.

Hier à Wall Street

Wall Street a clôturé en ordre dispersé la dernière séance d'un premier semestre solide. Le S&P500 a gagné depuis le début de l'année 14,4%. Sur le mois écoulé, si le Dow Jones accuse un léger repli, le S&P500 et le Nasdaq sont dans le vert. Les valeurs technologiques, en berne en mai, ont ainsi repris un peu de hauteur. Pour autant, les investisseurs restent focalisés sur le virus Delta et le risque inflationniste persistant. A cet égard, les chiffres de l'emploi américain seront scrutés de près vendredi. Le Dow Jones a gagné 0,61% à 34 502,51 pts. Le Nasdq a cédé 0,17% à 14 503,95 points.