Morning meeting AOF France / Europe - Tentative de rebond attendue

(AOF) - Les marchés européens devraient tenter de rebondir. La semaine dernière, les investisseurs ont été surpris par la détermination de la Fed, mais surtout de la BCE, à poursuivre leurs hausses de taux pour lutter contre l'inflation. Cette problématique devrait continuer d’hanter les marchés jusqu’à la fin de l’année. Deux rendez-vous économiques sont prévus aujourd’hui, l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne et l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers aux Etats-Unis.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Elior Group

Elior Group a annoncé, dans un bref communiqué, avoir obtenu de ses banques un assouplissement du test de son ratio de levier (dette nette sur Ebitda) au 30 septembre 2023. Il passe à 6 au lieu de 4,5, a précisé le spécialiste de la restauration collective. Vendredi, Exane BNP Paribas a relevé son opinion sur la valeur à Achat. L’analyste rappelait que l’endettement du groupe concentrait une bonne partie des inquiétudes des investisseurs. Elior Group affichait un endettement financier net de 1,217 milliard d'euros au 30 septembre 2022, contre 1,108 milliard d'euros au 30 septembre 2021.

Piscines Desjoyaux

Piscines Desjoyaux a annoncé que son résultat net part du groupe au titre de l'exercice 2022, clos fin août, s'établit à 21,265 millions d'euros soit 13,3% du chiffre d'affaires contre 25,5 millions d' euros pour l'exercice précédente, en repli de 16,68 %. Le spécialiste des piscines affiche un résultat opérationnel de 28,11 millions d'euros, en retrait de 19,82% sur un an. Son résultat opérationnel a représenté cette année 17,46 % du chiffre d'affaires contre 21,75 % sur le précédent exercice.

SRP Groupe

Le Conseil d'administration de SRP Groupe s'est réuni le 15 décembre 2022, sous la présidence de David Dayan, Co-fondateur et Président-Directeur Général de SRP Groupe, et a décidé de coopter François de Castelnau au poste d'administrateur, en remplacement de Thierry Petit qui a fait part de sa décision de mettre un terme à ses fonctions d'administrateur. Le Conseil d'administration fait le choix d'une personnalité aux compétences largement reconnues depuis son entrée dans le groupe il y a plus de 3 ans. Cette nomination sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée générale.

Voltalia

Voltalia, entreprise internationale des énergies renouvelables, se renforce en Ouzbékistan. En juillet 2022, Voltalia a participé à un appel d'offres, parrainé par la Banque mondiale par le biais du programme Scaling Solar de la SFI, pour une nouvelle centrale solaire à Uch-Uchak dans la région de Khorezm en Ouzbékistan. Voltalia a été informé par le gouvernement ouzbek avoir remporté l'offre pour cette nouvelle centrale de 123 mégawatts (100 mégawatts CA).

Les chiffres macroéconomiques

L'indice Ifo du climat des affaires en décembre en Allemagne sera publié à 10 heures et l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en décembre aux Etats-Unis à 16 heures.

Ce matin, l'euro gagne 0,44% à 1,0634 dollar.

Vendredi à Paris

Après avoir accusé un net repli hier, les marchés européens ont poursuivi leur mouvement baissier. Les investisseurs ont été surpris ces deux derniers jours par la détermination de la Fed, mais surtout de la BCE, à poursuivre leurs hausses de taux pour lutter contre l'inflation. En France, l'activité du secteur privé s'est contractée plus que prévu en décembre, pénalisée par le secteur des services, et atteint son niveau le plus bas depuis février 2021. L’indice CAC 40 a clôturé en repli de 1,08% à 6 452,63 points. L’EuroStoxx50 a pour sa part cédé 0,83% à 3 803,97 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont continué de reculer vendredi. Le moral des investisseurs est plombé par les dernières annonces des banques centrales et des indicateurs économiques décevants qui font craindre une récession. Mercredi, la Fed a laissé entendre que ses taux d'intérêt resteraient élevés pendant une période prolongée. Coté statistique, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite de S&P Global en décembre est ressorti vendredi à 44,6 alors qu'il était attendu à 47. Le Dow Jones a perdu 0,85% à 32 920,46 points et le Nasdaq Composite a reculé de 0,97% 10 705,41 points.