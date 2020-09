Morning meeting AOF France / Europe - Tentative de rebond

(AOF) - Les marchés européens devraient tenter de rebondir après leur douche froide d'hier. Wall Street a montré la voie en limitant ses pertes après la clôture en Europe, en particulier les valeurs technologiques. La tendance aujourd'hui devrait continuer d'être dictée par les développements concernant la pandémie, les investisseurs s'inquiétant de l'imposition de mesures de confinement. Le président de la Fed, Jerome Powell, sera aussi auditionné par le Congrès. A Paris, Suez, lorgné par Veolia, a relevé les objectifs de son plan stratégique.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une nouvelle grande bougie noire avec une clôture au plus bas et l'ouverture d'un gap baissier dans des volumes en nette progression à 4,2 milliards d'euros. Les investisseurs ont pris peur d'une résurgence des confinements dans le monde et de ses conséquences financières. Les cours sont maintenant à proximité du bas de leur intervalle d'évolution, entre 4 764 et 4 693 points : une stabilisation est attendue. Si cette zone venait à être enfoncée, c'est tout le rebond entamé depuis mars qui serait remis en cause.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

SUEZ

Suez a annoncé être mesure de donner de la visibilité sur une trajectoire financière d'ici 2022 et a communiqué ses perspectives à cet horizon. Le groupe vise un résultat net récurent par action entre 0,75 et 0,80 euro en 2021 et entre 0,90 et 1 euro en 2022. L'EBIT est estimé à environ 1,35 à 1,50 milliard d'euros en 2021 et à environ 1,7 milliard d'euros en 2022. Le chiffre d'affaires devrait être supérieur à 16 milliards d'euros en 2021 et à 17 milliards d'euros en 2022.

ASSYSTEM

Assystem a fait état d'un bénéfice net de 0,5 million d'euros au premier semestre contre 14,3 millions d'euros, un an plus tôt. Le résultat opérationnel d'activité a suivi la même tendance, passant en un an de 15,6 à 9,4 millions d'euros. La marge opérationnelle d'activité du groupe d'ingénierie s'est élevée à 4,1%, contre 6,3% un an plus tôt. Le chiffre d'affaires consolidé a reculé 6,9%, dont -9,4% en organique, +2,3% d'effet périmètre et +0,2% d'effet de la variation des taux de change, à 229,50 millions d'euros.

KALRAY

Sur le premier semestre 2020, Kalray a essuyé une perte nette de 5,3 millions d'euros contre -4, 357 millions d'euros, un an plus tôt. L'Ebitda est stable par rapport au premier semestre 2019, à -2,61 millions d'euros, " traduisant la parfaite maîtrise des charges face à la crise sanitaire, en ligne avec les annonces faites par la société ". L'augmentation de 18% des charges de personnel a été compensée par une diminution de 17% des autres charges externes, notamment liée à l'internalisation de certaines compétences (impact sur la sous-traitance) et la limitation des déplacements.

THERADIAG

Theradiag a levé le voile lundi soir sur ses résultats du premier semestre 2020. Ainsi, la société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic a accusé une perte nette de 229 000 euros sur la période, contre un bénéfice net de 727 000 un an plus tôt. De son côté, le résultat d'exploitation ressort à -423 000 euros au premier semestre 2020, contre -148 000 euros un an plus tôt. Quant au chiffre d'affaires, il s'établit à 4,87 millions d'euros, contre 4,98 millions lors du premier semestre 2019.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent l'indice de confiance des consommateurs en septembre pour la zone euro à 16 heures, en même temps que les ventes de logements anciens en août aux Etats-Unis.

Ce matin, l'euro perd 0,23% à 1,1743 dollar.

Hier à Paris

Un vent de défiance a soufflé sur les Bourses européennes ce lundi. Les investisseurs se sont inquiétés de la résurgence de la pandémie de Covid-19 en Europe et de l'impact de potentielles nouvelles mesures de restrictions pour l'endiguer. Les valeurs aéronautiques, automobiles et du tourisme en ont particulièrement pâti. Les « bancaires » étaient également à la peine, suite à des accusations de circulation d'argent sale. Au son de la cloche, le CAC 40 a abandonné 3,74% à 4 792,04 points et l'EuroStoxx 50 a perdu 3,74% à 3 160,95 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont réduit leurs pertes en seconde partie de séance, en particulier les valeurs technologiques. Ces dernières avaient déjà connu une fin de semaine dernière difficile. Les investisseurs craignent des reconfinements dans plusieurs pays, en particulier en Europe, en raison de la forte résurgence des cas d'infection de Covid-19. L'affrontement en cours pour la nomination d'un nouveau membre à la cour suprême a e outre annihilé l'espoir d'une nouvelle relance. Le Dow Jones a perdu 1,84% à 27 147,70 points et le Nasdaq Composite a reculé 0,13%, à 10 778,80 points.