Morning meeting AOF France / Europe - Tendance baissière sur les marchés

(AOF) - Les marchés actions européens, après avoir clôturé en repli hier, sont attendus en baisse à l'ouverture ce mardi. La prudence et les inquiétudes des investisseurs sur la politique monétaire américaine sont au rendez-vous après des indicateurs économiques meilleurs qu'attendu. Ces craintes l'emportent sur la perspective de plus en plus nette d'un assouplissement des contraintes sanitaires qui freinent l'économie chinoise.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

ADP

ADP a fait savoir ce mardi que Royal Schiphol Group (RSG) avait cédé sa participation résiduelle de 3,91 % dans le cadre d'un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels et que RSG rachèterait la part de son capital détenue par ADP pour environ 420 millions d'euros.

Veolia

Veolia annonce la finalisation de la cession à Suez de 100% du capital social de Suez Recycling and Recovery UK Group Holdings Ltd. dans le cadre des remèdes antitrust convenus avec l'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA). L'entité cédée regroupe les anciennes activités déchets de Suez au Royaume-Uni. Le produit de cession s'élève à 2 milliards de livres sterling et représente une valorisation " attractive " de 16,9 fois l'Ebitda normalisé de 2021.

Voltalia

Voltalia annonce le succès de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) pour un montant brut d’environ 490 millions d’euros. L’augmentation de capital avec maintien du DPS donnera lieu à l’émission de 35 765 712 actions nouvelles au prix de souscription de 13,70 euros par action nouvelle. L'augmentation de capital a fait l'objet d'une demande totale de 40 280 324 actions, soit un taux de souscription de 112,62% % (dont 98,71% à titre irréductible).

Wavestone

Au 30 septembre 2022, à l'issue du 1er semestre 2022/23, Wavestone a réalisé un résultat net part du groupe de 17,9 millions d'euros, en recul de 14%. Le résultat opérationnel courant a reculé de 7% à 29,7 millions d'euros, faisant ressortir une marge opérationnelle courante de 12,5% contre 14,6% sur la première moitié du précédent exercice. " La rentabilité du premier semestre 2021/22 était exceptionnellement élevée dans un contexte post crise Covid-19, marqué par un rebond de l'activité et des charges opérationnelles encore ralenties ", a souligné Wavestone.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, la balance commerciale en octobre sera connue à 14h30.

Vers 8h30, l'euro perd 0,08% à 1,0487 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont terminé en baisse cette première séance de la semaine. Les marchés ont peu bénéficié des anticipations de la poursuite du desserrement des restrictions liées au Covid en Chine. Les données européennes ont, elles, confirmé la mauvaise santé de l'économie. Plusieurs statistiques américaines ont réservé de bonnes surprises, avec à la clé une hausse des taux longs qui a pesé sur les valeurs technologiques. Le CAC 40 a perdu 0,67% à 6 696,96 points et l'EuroStoxx50 a pour sa part cédé 0,54 % à 3 956,63 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en recul. Plusieurs statistiques ont rythmé la séance d'hier. Celle affichant une accélération de l'activité dans le secteur des services a eu pour effet d'alimenter des craintes des investisseurs qui redoutent que la Fed relève fortement ses taux lors de sa prochaine réunion. "Les bonnes nouvelles se transforment en mauvaises nouvelles", considèrent nombre d'analystes. Le Dow Jones a perdu 1,40% à 33 947 points tandis que le Nasdaq a cédé 1,93% à 11 239 points.