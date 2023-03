Morning meeting AOF France / Europe - Sur une note prudente avant une kyrielle de statistiques

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note prudente pour la dernière séance d'un trimestre chahuté par les turbulences bancaires. Les données macroéconomiques publiées hier ont été globalement mitigées avec un ralentissement de l'inflation en Espagne mais une hausse des prix supérieure aux attentes en Allemagne. Les investisseurs attendent ce vendredi une kyrielle d'indicateurs en Europe et aux Etats-Unis. Sera particulièrement surveillée la publication de l'indice des prix PCE de février, mesure privilégiée de l'inflation par la Fed.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Publicis

Publicis Groupe annonce l'acquisition de Practia, un leader parmi les entreprises technologiques indépendantes d'Amérique latine, qui fournit des services de transformation digitale des entreprises. Practia rejoindra Publicis Sapient, le pôle de Publicis Groupe spécialiste de la transformation digitale des entreprises.

Saint-Gobain

Saint-Gobain a signé un accord en vue de la cession de son activité de transformation de verre Glassolutions en Suisse au groupe privé allemand Aequita. L'activité a généré un chiffre d'affaires d'environ 25 millions d'euros en 2022 et emploie environ 70 collaborateurs sur son site de Kreuzlingen. Cette opération, qui devrait être finalisée d'ici fin mai 2023, s'inscrit dans la poursuite de la stratégie d'optimisation du profil du groupe, en ligne avec les objectifs du plan " Grow & Impact ".

Sensorion

Sensorion, société de biotechnologie pionnière au stade clinique, spécialisée dans le développement de thérapies géniques pour l'oreille interne, annonce la nomination de Khalil Barrage en tant que président intérimaire du conseil. Ilsuccèdera à Scott D. Myers, qui a informé qu'il se retirait du conseil d'administration afin de se consacrer à ses autres engagements. Ce dernier a récemment été nommé au poste de directeur général de Viridian Therapeutics Inc.

Xilam Animation

Xilam Animation a fait état de ses résultats 2022, la société indépendante de production et de distribution de programmes d'animation ayant dégagé un résultat net consolidé de 1,3 million d'euros contre 6,8 millions un an auparavant. Son résultat opérationnel s’élève à 2,2 millions d'euros, contre 8,7 millions, un an plus tôt. Le groupe a par ailleurs enregistré une forte progression du chiffre d’affaires des nouvelles productions et du catalogue, dont le total atteint 36,3 millions d'euros, en progression de 35%.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, le taux de chômage en février sera connu à 9h55.

En France, l'inflation en mars sera communiquée à 8h45.

L'inflation en mars en zone euro sera dévoilée à 11h00.

Aux Etats-Unis, le revenu et consommation des ménages en février ainsi que l'indice des prix PCE en février seront communiqués à 14h30.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago en mars et la dernière estimation de la confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en mars seront connus à 15h45.

Vers 8h30, l'euro perd 0,12% à 1,0895 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont bénéficié du ralentissement de l'inflation en Europe en mars, même si l'Allemagne a déçu, et de l'apaisement de l'inquiétude à propos du secteur bancaire. Les chiffres de l'inflation ont entraîné une hausse des taux longs et de l'euro, qui est repassé au-dessus de 1,09 dollar. La hausse a aussi pu être favorisée par des habillages de portefeuille de fin de trimestre. L'indice CAC 40 a gagné 1,06% à 7 263,37 points tandis que l'EuroStoxx50 a progressé de 1,35% à 4 288,22 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le vert pour l'avant-dernière séance de la semaine. Le calme semble être revenu après les turbulences bancaires des dernières semaines. Toutefois la prudence reste de mise, les investisseurs attendant ce vendredi la publication de l'indice des prix PCE de février, mesure privilégiée de l'inflation par la Fed. Côté valeurs, Manchester United a été salué à la faveur de ses résultats trimestriels. Le Dow Jones a glané 0,43% à 32 859 points tandis que le Nasdaq a progressé de 12 032 points.