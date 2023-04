Morning meeting AOF France / Europe - Sur une note prudente à l'ouverture

Les marchés actions américains ont clôturé en baisse. Les principaux indices ont décliné après la publication d'un rapport montrant que le nombre d'offres d'emploi aux Etats-Unis a reculé en février à un plus bas depuis près de deux ans, laissant penser à un resserrement du marché du travail. Aussi, les nouvelles commandes à l'industrie ont affiché une baisse en février pour un deuxième mois consécutif. Côté valeurs, Micron a chuté de près de 4%. Le Dow Jones a perdu 0,59% à 33 402, 38 points tandis que le Nasdaq a fléchi de 0,52% à 12 126, 33 points.

L'estimation finale des indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en mars sera connue à 15H45 aux Etats-Unis.

L'estimation finale des indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en mars en France sera connue à 9h50 ,à 9h55 en Allemagne et à 10 heures pour la zone euro.

Sidetrade, plateforme d'intelligence artificielle dédiée à la sécurisation et la génération du cashflow des entreprises, annonce pour son exercice 2022 une croissance record de ses prises de commandes tirées par l'international, et une croissance à deux chiffres de ses revenus générant une rentabilité solide dans un contexte d'investissements soutenus aux Etats-Unis. En 2022, Sidetrade a enregistré une croissance à 36% de ses nouveaux revenus d'abonnements en base annuelle qui ont atteint 6,44 millions d'euros.

Hoffmann Green Cement Technologies annonce la signature d'un contrat de fourniture de ses ciments décarbonés incluant un engagement de volumes d'environ 20 000 tonnes réparties jusqu'en 2027, avec le Groupe OGIC, acteur français majeur de la promotion immobilière. Dans la continuité des engagements RSE, ce partenariat de fourniture du ciment 0% clinker d'Hoffmann Green Cement permettra à OGIC de renforcer ses ambitions environnementales et de franchir une nouvelle étape dans son ambition de réduction de 24% de ses émissions de CO2 d'ici à 2025.

GTT annonce avoir reçu, au premier trimestre 2023, deux commandes de la part de son partenaire le chantier naval coréen Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering pour la conception des cuves d'un total de trois nouveaux méthaniers : deux pour le compte d'un armateur européen et le troisième pour le compte d'un armateur asiatique. GTT réalisera le design des cuves de ces trois méthaniers, qui offriront chacun une capacité totale de cargaison de 174 000 m3 et intégreront un système de confinement à membranes NO96 GW, développé par GTT.

(AOF) - Les marchés actions européens, hormis Londres, sont attendus sur une note baissière à l'ouverture. Plusieurs statistiques macro-économiques en Europe et aux Etats-Unis figurent à l'agenda du jour. Outre-Atlantique, l'enquête mensuelle du cabinet privé ADP sur l'emploi devrait fournir de nouveaux éléments sur l'évolution du marché du travail avant la publication vendredi du rapport officiel sur l'emploi du département du Travail. Hier, le rapport Jolts a montré que les offres d'emplois étaient tombées en février à 9,9 millions, leur plus bas niveau depuis près de deux ans.

